Feriados de marzo 2026: quiénes cobran doble y cómo se paga el lunes 23

Se viene otro fin de semana XL en Argentina. Enterate quiénes cobran doble el martes 24 y qué pasa con el lunes 23 no laborable en todo el país

El tercer mes del año trae una de las pausas más esperadas por los argentinos: el primer fin de semana extra largo después del Carnaval. En esta oportunidad, el calendario combina una fecha de profunda significancia histórica con una estrategia de fomento al turismo interno, lo que genera un esquema de descanso de cuatro días consecutivos. Sin embargo, la naturaleza jurídica de estas jornadas no es la misma, lo que despierta dudas sobre la obligatoriedad de asistir a los puestos de trabajo y el impacto en el recibo de sueldo.

La configuración de este feriado XL responde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en 2026 cae martes 24 de marzo. Para potenciar el movimiento turístico y permitir un descanso extendido, el Gobierno Nacional estableció que el lunes 23 de marzo funcione como un día no laborable con fines turísticos. Esta distinción entre "feriado nacional" y "día no laborable" es fundamental para entender quiénes descansan y cuánto deben percibir aquellos que presten servicios.

Diferencias entre el lunes 23 y el martes 24: pagos y obligaciones

La clave para los trabajadores del sector privado reside en la ley laboral. El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto implica que rigen las mismas normas que el descanso dominical: en caso de que el empleado preste servicios, debe cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, se paga el doble. Además, el descanso es obligatorio para la administración pública y la mayoría de los comercios y servicios.

Por el contrario, el lunes 23 de marzo tiene carácter de día no laborable. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda a discreción del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el trabajador está obligado a asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo extra. Para el sector público, los bancos y el sistema educativo, esta jornada suele funcionar como un asueto total, pero en el comercio minorista y las industrias la actividad puede ser normal.

Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo. Mientras que trabajar el martes garantiza un pago doble, hacerlo el lunes se liquida como una jornada habitual. Por este motivo, se recomienda a los empleados consultar con sus representantes de Recursos Humanos o revisar los convenios colectivos específicos de cada actividad, ya que algunos sectores podrían tener acuerdos particulares que mejoren estas condiciones legales básicas.

Qué pasará con las clases, los bancos y el transporte

Respecto al funcionamiento de los servicios públicos, el esquema será dispar. Las escuelas de todo el país no tendrán actividad el martes 24, y tampoco el lunes 23, sumándose así al esquema de fin de semana largo para la comunidad educativa. Los bancos, por su parte, permanecerán cerrados durante ambas jornadas, retomando la atención presencial recién el miércoles 25 de marzo. Se recomienda a los usuarios adelantar trámites presenciales o utilizar canales digitales y cajeros automáticos, que operarán con normalidad.

En cuanto al transporte público, el lunes 23 funcionará con cronograma de día sábado o servicios reducidos, dependiendo de la demanda y de la decisión de cada jurisdicción. El martes 24, al ser feriado nacional, los colectivos, trenes y subtes operarán con frecuencia de domingo, lo que suele implicar intervalos más largos entre unidades.