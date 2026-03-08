Anses paga desde $188.000 extra de la AUH: cómo reclamarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la activación de un pago adicional para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de un monto acumulado que tiene como base los $188.000 por cada menor a cargo, siempre que se cumpla con un requisito administrativo fundamental antes de que finalice el mes de marzo.

Este beneficio extraordinario surge de la liquidación del 20% que el organismo retiene mensualmente de la prestación a lo largo del año anterior. Para percibir estos fondos, los titulares deben demostrar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la regularidad escolar de los niños y adolescentes, mediante un trámite que hoy cuenta con una fecha límite improrrogable.

Cómo solicitar el monto retenido por la Libreta AUH

El mecanismo para acceder a este dinero es la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Este documento es el instrumento legal que tiene el Estado para verificar que los beneficiarios directos están recibiendo la asistencia sanitaria y educativa correspondiente. Según la Resolución 382/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plazo para realizar esta gestión se extendió hasta el próximo 31 de marzo de 2026. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha, perderán el derecho a cobrar el retroactivo y podrían enfrentar la suspensión del beneficio mensual.

El monto a cobrar varía según la situación particular de cada familia y la zona de residencia. Para la mayoría de los beneficiarios en la "zona general", el pago extra por cada hijo es de $188.069,40. Sin embargo, para aquellos que residen en la "zona austral" (provincias del sur del país), la cifra asciende a $244.491,60 por menor. En los casos de hijos con discapacidad, los valores son significativamente más altos: $612.401 en zona general y hasta $796.122,60 en la zona austral.

Para realizar el reclamo de forma digital, el titular debe ingresar a la plataforma "Mi Anses" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos", se encuentra el apartado "Libreta AUH" donde se puede verificar qué datos faltan cargar. En caso de no tener el formulario completo, el sistema permite descargarlo para llevarlo al centro de salud y a la escuela. Una vez firmado y sellado por las autoridades correspondientes, solo basta con tomarle una fotografía clara y subirla nuevamente a la aplicación o la web oficial.

Plazos de acreditación y fechas de pago del extra en la AUH

Una vez que la documentación fue cargada y validada por el sistema de Anses, el depósito del dinero no es inmediato. El organismo previsional dispone de un plazo de hasta 60 días para procesar la información y acreditar los fondos en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario percibe la asignación todos los meses. Es importante destacar que este pago se realiza de manera independiente al calendario habitual de cobro y no incluye otros conceptos como la Tarjeta Alimentar.

Desde el organismo recomiendan realizar la gestión con la mayor antelación posible. Debido a la gran afluencia de usuarios en los canales digitales y en las oficinas presenciales durante las últimas semanas de marzo, iniciar el trámite ahora garantiza evitar demoras innecesarias en la validación. Cabe recordar que también existe la posibilidad de presentar el formulario en papel, sin necesidad de turno previo, en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) de Anses distribuida en todo el país.

Este refuerzo económico llega en un momento clave para las familias, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y los gastos que ello conlleva. El cumplimiento de la Libreta AUH no solo asegura el cobro de este pago único anual, sino que también ratifica la continuidad del derecho a la seguridad social para miles de niños y adolescentes en Argentina. Aquellos que ya presentaron el formulario durante los meses de enero o febrero, deberían ver reflejado el monto extra en sus cuentas durante el transcurso de marzo o abril, dependiendo de la fecha exacta de su validación.