Cuota alimentaria: ya se sabe de cuánto debería ser el pago mínimo por hijo en mayo 2026

Según cifras recientes, el gasto mensual relacionado a la crianza incluye alimentación, salud, educación y aumenta notablemente con la edad

La canasta de crianza alcanzó nuevos valores en marzo de 2026. El costo mensual osciló entre $515.236 y $676.431, según los últimos datos difundidos por el INDEC. Las cifras reflejan cuánto necesitan las familias argentinas para sostener la crianza de niñas, niños y adolescentes hasta los 12 años. El informe contempla dos componentes clave: los gastos en bienes y servicios esenciales y el valor económico del tiempo destinado al cuidado.

El indicador busca dimensionar de manera integral los recursos necesarios para la crianza, incluyendo tanto los desembolsos directos como el costo del trabajo de cuidado no remunerado, un factor que suele quedar fuera del cálculo cotidiano de los hogares.

Este valor impacta directamente en la cuota alimentaria que se fija en los casos de hijos de padres separados. Al tratarse de un indicador técnico con parámetros objetivos, muchos juzgados lo utilizan como referencia al momento de resolver. Con los datos correspondientes a marzo, los nuevos valores comienzan a incidir en las cuotas que se discuten y actualizan durante abril y mayo en los tribunales de familia de todo el país.

Cuánto sale criar un hijo según la edad en Argentina en abril y mayo de 2026

La canasta de crianza mostró diferencias entre los distintos grupos etarios. Los valores oficiales fueron:

Menores de 1 año: $515.236

$515.236 De 1 a 3 años: $616.046

$616.046 De 4 a 5 años: $538.587

$538.587 De 6 a 12 años: $676.431

El mayor costo se registró en el grupo de 6 a 12 años, que superó los $676.000 mensuales. En este tramo se concentran gastos más elevados en educación, alimentación y vestimenta.

En el otro extremo, los menores de un año presentan el valor más bajo, aunque con un peso más alto del componente de cuidado.

El grupo de 1 a 3 años se ubica en segundo lugar, con más de $616.000 mensuales, impulsado principalmente por la alta demanda de atención constante en la primera infancia.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

El indicador se compone de dos rubros principales.

Bienes y servicios

Incluye gastos de consumo cotidiano como alimentación, transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda.

Los valores estimados en marzo fueron:

Menor de 1 año: $183.349

1 a 3 años: $236.746

4 a 5 años: $301.525

6 a 12 años: $374.042

Estos montos surgen de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que el INDEC utiliza también para medir la pobreza, aplicada con coeficientes de "adulto equivalente" según la edad.

Costo del cuidado

Este componente representa la valorización económica del tiempo dedicado a la crianza.

Los valores de marzo fueron:

Menor de 1 año: $331.888

1 a 3 años: $379.300

4 a 5 años: $237.063

6 a 12 años: $302.389

Para calcularlo, el organismo toma como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares, en la categoría "asistencia y cuidado de personas".

En marzo de 2026, el valor por hora utilizado fue:

$2.258 por hora para menores de 6 años

para menores de 6 años $3.600 por hora para el tramo de 6 a 12 años

La diferencia responde al esquema salarial vigente, que distingue entre trabajo mensualizado y pago por hora.

Cuántas horas de cuidado requiere cada edad

El informe también detalla la cantidad de horas mensuales necesarias para la crianza:

Menores de 1 año: 147 horas mensuales

1 a 3 años: 168 horas mensuales

4 a 5 años: 105 horas mensales

6 a 12 años: 84 horas mensuales

Este cálculo se basa en una jornada teórica de cuidado equivalente a una jornada laboral, descontando las horas cubiertas por el sistema educativo.

En el caso de los menores de un año, se considera una jornada reducida en línea con la legislación laboral. Para niños en edad escolar, se descuenta el tiempo de asistencia a la escuela pública.

Cómo evolucionó el costo de criar en el último año

La canasta de crianza registró aumentos en todos los tramos etarios en la comparación interanual:

Menores de 1 año: de $409.414 en marzo de 2025 a $515.236 en marzo de 2026

De 1 a 3 años: de $486.393 a $616.046

De 4 a 5 años: de $408.372 a $538.587

De 6 a 12 años: de $513.720 a $676.431

El mayor incremento nominal se dio en el grupo de 6 a 12 años, con una suba superior a los $160.000 en doce meses.

Además, entre febrero y marzo de 2026 se registró un salto mensual significativo en todos los tramos, impulsado principalmente por el aumento en bienes y servicios, que mostró una aceleración respecto de meses anteriores.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

La metodología combina dos enfoques:

Por un lado, el costo de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total, ajustada mediante coeficientes de adulto equivalente que reflejan las necesidades energéticas y de consumo según la edad.

Por otro lado, el costo del cuidado se obtiene multiplicando las horas mensuales requeridas por el valor de referencia del trabajo doméstico registrado.

El indicador se construye sobre cuatro tramos etarios definidos por niveles de escolarización, lo que permite estimar con mayor precisión tanto el consumo como el tiempo de cuidado necesario en cada etapa.

Cómo se calcula la cuota alimentaria en 2026

En la práctica judicial, la cuota alimentaria suele fijarse como un porcentaje del ingreso del progenitor no conviviente, generalmente entre el 20% y el 30% por hijo.

Los jueces evalúan:

Necesidades del menor

Ingresos del obligado

Nivel de vida previo

Cantidad de hijos

Régimen de cuidado

Capacidad económica de ambos progenitores

Al fijarse como porcentaje, la cuota puede actualizarse automáticamente ante aumentos salariales.

Hasta qué edad corresponde pagarla

La obligación alimentaria tiene plazos definidos:

Hasta los 21 años en todos los casos

Hasta los 25 años si el hijo estudia y no tiene ingresos

Sin límite de edad en casos de discapacidad

Qué pasa si no se paga la cuota

El incumplimiento puede derivar en:

Embargos de sueldo o cuentas

Retenciones automáticas

Prohibición de salida del país

Suspensión de licencia de conducir

Inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios

Arresto domiciliario en casos graves

Qué ocurre si el progenitor no tiene empleo registrado

La obligación subsiste incluso sin empleo formal. Los jueces pueden estimar ingresos según capacidad laboral o fijar la cuota en base al salario mínimo.

La obligación de los abuelos

El Código Civil y Comercial permite reclamar alimentos a los abuelos cuando el progenitor incumple o no puede afrontar la obligación.

Se trata de una responsabilidad subsidiaria, limitada a cubrir necesidades esenciales del menor.