ANSES: fechas confirmada de cobro para jubilados para mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para el próximo ciclo operativo de mayo. En un contexto donde la previsibilidad financiera es fundamental para los adultos mayores, el organismo previsional oficializó el cronograma de pagos que regirá durante el quinto mes del año. Esta organización, que se mantiene bajo la estricta segmentación por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tiene como objetivo garantizar un flujo ordenado en las sucursales bancarias y centros de pago de todo el país.

El anuncio llega con una novedad central para el bolsillo de los beneficiarios: la implementación de un nuevo incremento en los haberes. Según la normativa de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, los jubilados percibirán una actualización automática. De esta manera, el calendario no solo marca una fecha en la agenda, sino que confirma el acceso a un monto actualizado que busca mitigar el impacto del costo de vida en los ingresos de la clase pasiva.

Jubilados: ¿cuándo cobro según mi DNI?

El esquema de pagos comenzará formalmente el lunes 11 de mayo. Como es habitual, los primeros en pasar por los cajeros serán aquellos jubilados que perciben el haber mínimo. A partir de esa fecha, el cronograma avanzará día tras día de manera progresiva. ANSES recordó que el dinero permanece depositado en las cuentas desde el día asignado, por lo que no es estrictamente necesario retirarlo en esa jornada, fomentando así el uso de medios electrónicos y tarjetas de débito para evitar filas innecesarias.

A continuación, el detalle de las fechas de pago para jubilados con haberes mínimos:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Por otro lado, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo percibirán sus montos hacia finales de mes, bajo el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Montos confirmados y el impacto del aumento de mayo

El incremento dispuesto para este período es del 3,4%, cifra que se desprende directamente del dato de inflación de marzo informado por el INDEC. Este ajuste impactará de forma directa en toda la escala de haberes, así como también en las diversas asignaciones que dependen del sistema previsional. Se trata de una actualización técnica que responde a la fórmula de movilidad por decreto, la cual busca que las jubilaciones no pierdan terreno frente a la dinámica de precios de la economía argentina.

Con esta suba, el haber mínimo jubilatorio se posicionará en los $393.250,17, a los que deben sumarse el bono que se mantiene en $70 mil. De esta manera el total para la mínima llegará a $463.250,17 en mayo.