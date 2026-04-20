Cuánto cobra un empleado de McDonald's en Argentina

El sector de servicios rápidos, uno de los principales empleadores de jóvenes en Argentina, actualizó su esquema salarial tras las últimas negociaciones paritarias. En un contexto de constante ajuste de precios, los trabajadores de cadenas como McDonald’s, Burger King y Mostaza, representados por la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros y Heladeros, ya conocen los montos que percibirán durante el bimestre abril-mayo de 2026. Los nuevos valores no solo incluyen el salario básico, sino también una serie de sumas no remunerativas y adicionales fijos que impactan directamente en el bolsillo.

El acuerdo alcanzado establece una hoja de ruta clara para el primer semestre del año, con incrementos escalonados que buscan recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación. Este esquema mixto combina porcentajes de aumento sobre el sueldo básico con sumas fijas que varían según la jerarquía y el rol desempeñado dentro del local. Así, desde el personal que recién se inicia hasta quienes ocupan cargos de liderazgo o cocina, verán una evolución mensual en sus recibos de sueldo hasta la consolidación definitiva de los básicos prevista para el mes de julio.

Los salarios de abril y mayo para cada categoría

Para el mes de abril de 2026, la escala salarial se compone del sueldo básico de marzo más una suma fija y un adicional no remunerativo. Por ejemplo, un empleado principiante percibe un básico de $983.337, al que se le suman $50.000 fijos y un extra de $18.683, superando así el millón de pesos de ingreso bruto. En el caso de un cajero, el básico se sitúa en $1.159.429, adicionando $50.000 y otros $22.029 no remunerativos. Los puestos con mayor responsabilidad, como el de cocinero o encargado, manejan cifras superiores: el cocinero alcanza un básico de $1.693.488 más $55.000 fijos y $32.176 adicionales.

Al llegar mayo de 2026, los adicionales se incrementan notablemente. Siguiendo el esquema del acuerdo, el empleado principiante mantendrá su básico pero verá subir su suma fija a $60.000, sumado a un adicional de $37.367. Para la categoría de cajero, el refuerzo total por fuera del básico llegará a los $104.058 (repartidos entre la suma fija y el monto variable). Por su parte, un encargado percibirá en mayo su básico de $1.502.431 más una suma fija de $65.000 y un adicional de $57.092, consolidando una tendencia alcista que continuará en junio con nuevos refuerzos antes del cierre de la etapa paritaria.

Adicionales y la proyección hacia julio

Es fundamental tener en cuenta que a estos valores de base se le deben sumar otros ítems que pueden engrosar el salario final. Uno de los más relevantes es el premio por asistencia perfecta, que representa un 14% extra sobre el salario para aquellos trabajadores que no registren inasistencias en el mes. También rigen adicionales por antigüedad y los plus correspondientes a las jornadas nocturnas o feriados trabajados, muy habituales en la dinámica de las cadenas de comidas rápidas que operan con horarios extendidos o durante las 24 horas.

La mirada de los trabajadores y del gremio ya está puesta en el mes de julio de 2026. Según lo pactado, en ese mes todas las sumas fijas y los montos no remunerativos que se vinieron pagando durante el trimestre se incorporarán definitivamente al salario básico. Esto significa que a partir del séptimo mes del año, las escalas quedarán "limpias" y consolidadas: un empleado inicial pasará a tener un básico de $1.108.417, un cajero de $1.294.387 y un cocinero llegará a los $1.863.345. Esta reestructuración es clave para el cálculo de aguinaldos, vacaciones y otros beneficios sociales que se rigen estrictamente por los montos remunerativos.