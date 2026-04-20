La Justicia analiza una operación inmobiliaria con una diferencia de u$s115.000 entre lo declarado en la escritura y el valor de mercado

La causa judicial por el departamento de Manuel Adorni en Caballito sumó este lunes testimonios que profundizan las dudas sobre la operación. Los responsables de la inmobiliaria declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmaron una brecha entre el valor de mercado del inmueble y lo que finalmente se escrituró.

La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, comparecieron en Comodoro Py. Ambos ratificaron que el departamento ubicado en Miró al 500 tenía un valor de oferta cercano a los u$s340.000.

Ese monto superaba en aproximadamente u$s110.000 el precio de escritura, que fue de u$s230.000. La diferencia quedó registrada en el expediente y forma parte del eje central de la investigación.

Durante su declaración, los testigos explicaron que el inmueble había sido refaccionado antes de la compra. Las mejoras realizadas incrementaban de manera significativa su cotización dentro del mercado inmobiliario de la zona.

El financiamiento atípico que llamó la atención de la fiscalía

Rucci calificó como una modalidad poco habitual en el sector que la compra se haya realizado en 12 cuotas sin interés. Según su testimonio, ese tipo de financiamiento no es frecuente en operaciones inmobiliarias de ese tipo.

La operación se escrituró por un total de u$s230.000, de los cuales u$s30.000 habrían sido abonados en efectivo y los u$s200.000 restantes mediante un esquema de cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

En el mercado inmobiliario argentino, las ventas suelen cerrarse al contado o con financiación bancaria tradicional. Las cuotas sin interés entre particulares son excepcionales, especialmente en montos tan elevados.

La martillera también aclaró que no participó en la constitución de la hipoteca vinculada a la transacción. Ese aspecto quedó en manos de otros actores de la operación.

Pablo Feijoo, el nexo clave entre Adorni y las jubiladas prestamistas

Pablo Martín Feijoo habría sido el nexo entre las partes involucradas. Según la información incorporada al expediente, habría contactado tanto a su madre como a otra mujer jubilada y al propio jefe de Gabinete.

Feijoo fue citado a prestar declaración el miércoles 22 en los tribunales de Comodoro Py. Deberá presentar su teléfono celular y documentación respaldatoria sobre los movimientos económicos vinculados a la operación.

La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la escritura, ya había declarado que Adorni conocía al hijo de una de las dos jubiladas. Ese vínculo derivó en la citación de Feijoo como testigo clave.

Las dos mujeres que participaron como prestamistas también habían declarado previamente. Una de ellas sostuvo que la operación fue gestionada íntegramente por su hijo.

Según ese testimonio, no tenía conocimiento previo del funcionario, a quien afirmó haber visto únicamente el día de la firma de la escritura.

Cuánto valía el departamento después de las refacciones

Durante la audiencia, el fiscal exhibió imágenes del estado del departamento al momento de la compra, ya refaccionado. Ante esa evidencia, consultó a los representantes de la inmobiliaria cuál sería el valor de mercado del inmueble en esas condiciones.

Rucci y Trimarchi respondieron que lo ofrecerían en torno a los u$s345.000. Esa cifra refuerza la brecha con el precio de escritura y plantea interrogantes sobre la valuación utilizada.

En el expediente también consta la referencia al estado previo de la propiedad: el exfutbolista Hugo Morales, quien figura como primer propietario, había manifestado que el departamento se encontraba deteriorado al momento de su venta, lo que dificultaba concretar una operación en el valor pretendido de u$s250.000.

Según el testimonio de los responsables de la inmobiliaria, posteriormente el inmueble fue objeto de una renovación integral. Esas mejoras explicarían el salto en el valor de mercado.

Sin embargo, la fiscalía busca determinar quién financió las refacciones y cómo impactaron en el precio final de la operación.

Los u$s30.000 en efectivo que no cerrarían en la trazabilidad

Otro de los aspectos analizados en la causa es la capacidad de justificación patrimonial de la operación. La fiscalía evalúa si los movimientos de dinero vinculados a la compra pueden ser respaldados con las declaraciones juradas del funcionario.

Entre los elementos incorporados al expediente, fuentes judiciales señalaron que una de las personas involucradas en la operación contaba con u$s10.000 bancarizados. Sin embargo, en la transacción se habrían utilizado u$s30.000 en efectivo.

Este punto forma parte de la reconstrucción de los flujos de fondos realizada por la fiscalía. La diferencia entre lo declarado y lo utilizado genera interrogantes sobre el origen de los u$s20.000 restantes.

La trazabilidad del dinero es uno de los ejes centrales de la investigación. La fiscalía busca determinar si hubo maniobras para ocultar el verdadero origen de los fondos.

Qué sigue en la causa judicial

Se dispuso la citación del encargado del edificio ubicado en Miró al 500. El objetivo es relevar información sobre el inmueble bajo investigación y eventuales movimientos en el edificio.

En paralelo, el fiscal también solicitó avanzar en la verificación de los gastos asociados a otras propiedades vinculadas al funcionario.

En ese marco, fue convocado a declarar Matías Tabar, identificado como el constructor responsable de las obras realizadas en una vivienda ubicada en un country. Deberá presentarse el viernes 24 de abril y aportar documentación sobre los trabajos efectuados.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas. La fiscalía busca determinar las condiciones en que se llevó adelante la operación inmobiliaria y verificar la trazabilidad completa de los fondos involucrados en la compra del departamento de Adorni.