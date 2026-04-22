La Cámara alta discute un proyecto que habilita la regularización y entrega voluntaria de armas ilegales, con beneficios para los inscriptos

El Senado retomará este miércoles 22 de abril el tratamiento del proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego, una iniciativa que también contempla la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción. El oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior.

Según informaron fuentes parlamentarias, el encuentro estará encabezado por los presidentes de ambas comisiones, el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la senadora radical Carolina Losada. En ese ámbito, está prevista la exposición de Juan Pablo Allan, titular del Registro Nacional de Armas, quien brindará detalles técnicos sobre la iniciativa.

El proyecto fue enviado al Congreso el 15 de mayo de 2024 por el presidente Javier Milei, junto con la entonces ministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre de ese mismo año.

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El texto establece un mecanismo excepcional para regularizar la tenencia de armas de fuego mediante un procedimiento simplificado, con el objetivo de facilitar la registración de armamento que actualmente se encuentra en situación irregular. La iniciativa prevé que los usuarios puedan declarar sus armas a través de una modalidad ágil, con posibilidad de realizar el trámite de manera virtual.

Entre los principales puntos, el proyecto establece:

Un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia de la ley para que los tenedores de armas puedan iniciar el proceso de regularización ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)

para que los tenedores de armas puedan iniciar el proceso de regularización ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) Una vez cumplidas las verificaciones técnicas y registrales, los datos del arma y de su poseedor serán incorporados al banco informatizado que administra el organismo

Quienes renueven su credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en el manejo de armas

no deberán volver a acreditar idoneidad en el manejo de armas La exención de sanciones para quienes se presenten voluntariamente a regularizar armas que se encontraban en situación ilegal, siempre que no exista una imputación judicial previa, alcanza tanto a posibles sanciones penales como a infracciones administrativas vinculadas a la tenencia.

El plan de entrega voluntaria que se extenderá hasta 2027

En paralelo, el proyecto incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Este esquema permite a los ciudadanos entregar armas y municiones de forma anónima, sin consecuencias legales, para su inmediata inutilización y posterior destrucción.

El programa prevé un incentivo económico para quienes participen, a través de un cupón canjeable por dinero, e incluye una instancia previa de carga de datos del arma para verificar si posee un pedido de secuestro y, en caso de corresponder, ponerla a disposición de la Justicia.

De acuerdo con antecedentes parlamentarios, esta política pública, creada en 2006, permitió la destrucción de más de 200.000 armas y millones de municiones a lo largo de sus distintas etapas de implementación. Su continuidad depende de prórrogas legislativas, ya que no se trata de un programa permanente. La última extensión venció a fines de 2023.

Desde el organismo de control aclararon que el proyecto en debate se limita a la regulación de la tenencia legal de armas y no introduce modificaciones en el régimen de portación, que continúa restringido a fuerzas de seguridad y personal autorizado.

El debate en el Senado se produce en un contexto en el que la iniciativa podría perder estado parlamentario si no es tratada antes de los plazos establecidos. En ese marco, el oficialismo busca avanzar con su aprobación durante las próximas semanas y llevarla al recinto para su sanción definitiva.