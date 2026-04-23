Una demanda civil en Nevada involucra a exjugadores argentinos y expone conexiones con apuestas internacionales y lavado de activos en EEUU

Cuatro glorias del fútbol argentino de los años 90 enfrentan demandas millonarias en Estados Unidos. Norberto Ortega Sánchez, Sergio "Bruja" Berti, Sergio "Ratón" Zárate y José "Turu" Flores quedaron en el centro de un conflicto judicial que sacude al mundo del deporte.

El complejo Resorts World Las Vegas reclama u$s2,6 millones en total por deudas de juego impagas. La justicia de Nevada ya notificó a los exjugadores y advierte sobre posibles embargos de bienes.

Las restricciones migratorias también están sobre la mesa. Cualquier intento de los deportistas por regresar a territorio norteamericano podría derivar en detenciones preventivas.

Qué son los "markers" y cómo funcionan en los casinos de Las Vegas

Los "markers" son instrumentos de crédito similares a cheques que los casinos otorgan para obtener fichas de juego. El cliente firma el documento, recibe las fichas y, cuando el casino lo presenta al banco, debe tener fondos suficientes para cubrirlo.

Según la documentación del caso, los cuatro exfutbolistas suscribieron estos markers en 2025. Al momento del cobro bancario, los fondos fueron rechazados por falta de respaldo.

"¡Aviso! Ha sido demandado", reza el encabezado de las notificaciones oficiales. Los tribunales del Condado de Clark dieron 21 días de plazo para responder y evitar sentencias en rebeldía.

El rol clave de Maximiliano Palermo en el esquema

Un nombre se repite en todas las versiones del caso: Maximiliano Palermo. Este representante de jugadores actuaba como nexo entre las figuras argentinas y la sala de apuestas.

Testimonios y documentos judiciales revelan que Palermo cubría traslados, alojamiento y viáticos. También facilitaba bonos promocionales que escalaban según el volumen apostado.

La mecánica era sencilla pero riesgosa: por un crédito de u$s300.000, el casino ofrecía u$s5.000 de bono. Si el préstamo llegaba a u$s500.000, el bono trepaba a u$s10.000.

El periodista Enrique "Quique" Felman vivió en carne propia las consecuencias de este sistema. Estuvo 13 días detenido en Miami a principios de 2026 por una deuda similar.

Felman se definió como víctima del entramado. Según su relato, Palermo les aseguraba que el casino se haría cargo de las pérdidas.

Versiones cruzadas: qué dicen los protagonistas

Los exfutbolistas optaron por el silencio. Ninguno de los cuatro respondió a las consultas de LA NACION sobre el caso.

Palermo, en cambio, dio su versión en declaraciones previas. Sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y que solo acercaba clientes al establecimiento con fines promocionales.

"Para promocionar el casino, [Palermo] llevaba 400 personas por mes, les daba un crédito y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció", relató Felman a LA NACION tras recuperar su libertad.

La justicia federal de Estados Unidos mantiene una lupa sobre la familia Palermo. El padre, Juan Carlos, se declaró culpable recientemente por cargos de lavado de dinero internacional.

Esa causa vincula el blanqueo de divisas argentinas a través de casinos de Las Vegas. La conexión entre ambos procesos judiciales no pasa desapercibida.

Cuánto reclama el casino a cada exfutbolista

Los montos demandados son elevados y varían según cada caso. Al "Ratón" Zárate se le exige u$s1 millón, la cifra más alta del grupo.

A Norberto Ortega Sánchez el casino le reclama u$s625.000. Tanto Sergio "Bruja" Berti como José "Turu" Flores enfrentan demandas por u$s500.000 cada uno.

El estudio Sklar Williams, liderado por el abogado Anthony R. Ager, encabeza las acciones legales. Buscan recuperar el capital, los intereses acumulados y los gastos de representación.

Qué riesgos enfrentan los exjugadores

Aunque las deudas de juego no tienen alcance penal directo en Argentina, el riesgo radica en la capacidad de movilizarse internacionalmente. Cualquier ingreso a Estados Unidos podría derivar en detenciones preventivas similares a la vivida por Felman.

La red que involucró a periodistas, apostadores y glorias deportivas quedó expuesta ante la justicia civil estadounidense. Mientras tanto, se investigan las conexiones financieras detrás de este inusual circuito de apuestas internacionales.

Los embargos de bienes también están en el horizonte. La justicia de Nevada puede accionar sobre propiedades y cuentas bancarias si los demandados no presentan su defensa en el plazo establecido.