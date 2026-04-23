Por primera vez, una mujer fue electa para liderar la mayor entidad profesional de abogados en Argentina tras décadas de mandato masculino

Alejandra García será la primera mujer en presidir el Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal (CPACF) desde su creación, hace más de cuatro décadas. La abogada se impuso en las elecciones realizadas el 21 y 22 de abril en la sede institucional de Avenida Corrientes 1441, en la Ciudad de Buenos Aires.

García encabezó la Lista 67 "Unidad en Defensa de la Abogacía", impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra. La abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires con más de 30 años de trayectoria profesional, arrasó en las tres categorías en disputa y consolidó el rumbo de gestión iniciado por Gil Lavedra cuatro años atrás.

Los números fueron contundentes. La Lista 67 obtuvo el 47,38% de los votos para el Consejo Directivo, el 47,35% para el Tribunal de Disciplina y el 47,42% para la Asamblea de Delegados.

Cómo quedó el podio electoral en el Colegio de Abogados

El segundo lugar fue para la Lista 47 "Gente de Derecho", liderada por el expresidente Jorge Rizzo. Esta agrupación cosechó el 24,90% en Consejo Directivo, el 24,86% en Tribunal de Disciplina y el 24,80% en Asamblea de Delegados.

Más atrás se ubicó la Lista 66 "Espacio Abierto de Abogacía", encabezada por Rubén Ramos. Obtuvo el 10,99%, 11,01% y 11,02% en las tres categorías respectivamente.

La Lista 68 "Por Más Abogacía", liderada por Eduardo Javier Lema Castillo, alcanzó el 10,37% en Consejo Directivo, el 10,44% en Tribunal de Disciplina y el 10,45% en Asamblea de Delegados.

Por último, la Lista 69 "Los que vemos el Colegio", con Eduardo Awad al frente, registró el 5,42%, 5,43% y 5,42% en cada una de las categorías.

Participación récord en un colegio de más de 86.000 matriculados

Los datos oficiales del CPACF muestran una participación de 16.744 votantes sobre un padrón de 86.524 matriculados. La cifra superó ampliamente los 13.660 sufragios registrados en las elecciones de 2024.

Otra cifra informada por la institución habla de 16.554 abogados que acudieron a las urnas. Esto representa aproximadamente 3.000 matriculados más que en el turno electoral anterior.

El CPACF agrupa a más de 86.000 profesionales y es uno de los colegios de abogados más grandes de América Latina. Sus autoridades se renuevan cada dos años mediante elecciones directas.

En estos comicios también se definieron los integrantes de la Asamblea de Delegados. En total, compitieron 318 candidatos para ocupar esos lugares en el órgano deliberativo del Colegio.

Las primeras declaraciones de Alejandra García como presidenta electa

Ricardo Gil Lavedra, el presidente saliente, destacó la masividad de la convocatoria electoral. "En momentos en los que la participación se retacea, han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión", afirmó tras conocerse los resultados.

Alejandra García, por su parte, interpretó el triunfo como un respaldo al trabajo realizado. "El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años. Un colegio que se ordenó, se modernizó y estuvo presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional", sostuvo.

La presidenta electa trazó las líneas de su gestión futura. "Vamos a seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión", agregó.

Sobre el hecho de convertirse en la primera mujer al frente de la institución en más de 40 años, García fue clara. "No es un mérito individual. Es resultado de una forma de conducir que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad", expresó.

García sucederá a Gil Lavedra, quien ocupó la presidencia durante los últimos cuatro años y no podía presentarse a la reelección. El dirigente continuará vinculado al Colegio al encabezar una de las listas para la Asamblea de Delegados, donde seguirá participando de las decisiones institucionales.