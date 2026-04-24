Banco de horas: la reforma que puede bajar costos… o multiplicar juicios laborales

La nueva ley permite reorganizar la jornada laboral con mayor flexibilidad, pero impone condiciones estrictas. Qué pueden hacer las empresas

Una de las novedades más relevantes de la Ley de Modernización Laboral no es una indemnización ni un cambio procesal. Es algo más silencioso, pero potencialmente más disruptivo: el banco de horas. Bien implementado, puede ordenar la operación y reducir costos. Mal aplicado, puede transformarse en una nueva fuente de litigiosidad.

El concepto parece simple: permitir que las horas trabajadas de más en ciertos días se compensen con menos horas en otros, sin que necesariamente se generen horas extras pagas. Pero detrás de esa aparente simplicidad hay un cambio estructural en la forma en que se organiza el tiempo de trabajo en la Argentina.

Hasta ahora, el sistema era rígido. La jornada laboral tenía límites claros: ocho horas diarias, cuarenta y ocho semanales, con excepciones muy específicas. Cualquier exceso, en principio, debía pagarse como hora extra. La reforma introduce un esquema distinto: la posibilidad de distribuir la jornada de manera más flexible, incluso calculando promedios, y utilizando herramientas como el banco de horas para compensar esos desbalances.

La ley permite que empleador y trabajador acuerden, por escrito, un régimen de compensación de horas. Ese acuerdo debe ser voluntario, establecer límites, definir cómo funciona el sistema y, sobre todo, incluir un método de control fehaciente que permita registrar con precisión qué horas se trabajan y cuáles quedan disponibles para compensación. Además, ese régimen puede ser acordado con la representación sindical en la empresa, lo cual le da una mayor solidez jurídica.

Pero hay un punto central que muchas empresas pueden subestimar: el banco de horas no elimina la jornada máxima ni las horas extras. Solo permite reorganizarlas.

El sistema sigue teniendo límites. Debe respetarse el descanso mínimo entre jornadas de doce horas y el descanso semanal de treinta y cinco horas. Tampoco puede superarse el máximo legal de jornada semanal. Y, lo más importante, las horas trabajadas de más deben compensarse efectivamente. Si eso no ocurre, el trabajador conserva el derecho a reclamarlas como horas extras.

Aquí aparece el verdadero desafío.

El derecho laboral argentino no se basa solo en lo que dicen las normas, sino en cómo los jueces interpretan la realidad. Y la jurisprudencia ha sido consistente en un punto: si el trabajador no dispone libremente de su tiempo, ese tiempo es considerado trabajo. Esto implica que, aunque exista un "banco de horas" en los papeles, si en la práctica el trabajador no puede gozar de los descansos o compensaciones, el sistema puede ser desconocido judicialmente.

Además, la experiencia indica que los tribunales suelen analizar estos mecanismos con un criterio protector. Si detectan que el banco de horas fue utilizado como una herramienta para evitar el pago de horas extras, es altamente probable que lo invaliden.

Por eso, la diferencia entre una herramienta eficiente y un problema judicial está en la implementación.

Un banco de horas bien diseñado requiere mucho más que un acuerdo firmado. Necesita reglas claras, sistemas de registro confiables, trazabilidad, límites operativos y cumplimiento real. El trabajador debe poder verificar cuántas horas tiene acumuladas y debe poder utilizarlas efectivamente como descanso.

Desde el punto de vista empresario, el atractivo es evidente. En actividades con demanda variable —industria, logística, comercio, servicios— permite adaptar la carga de trabajo a los picos operativos sin trasladar automáticamente ese costo a la masa salarial. Es, en esencia, una herramienta de eficiencia.

Pero ese beneficio tiene una contracara: el riesgo.

Si el sistema se implementa de manera informal, sin documentación, sin control o sin respeto por los descansos, el banco de horas deja de ser una solución y se convierte en un problema jurídico relevante. Y no en un problema menor: puede derivar en reclamos masivos por horas extras, diferencias salariales e incluso planteos de invalidez del régimen aplicado.

La reforma abre una oportunidad, pero también exige un cambio cultural.

Ya no alcanza con "organizar" la jornada. Hay que gestionarla como un sistema. Con reglas, controles y evidencia. Porque en el nuevo escenario laboral, el riesgo no está solo en lo que dice la ley, sino en cómo se aplica en la práctica.

Para las empresas, la conclusión es clara.

El banco de horas no es una herramienta para trabajar más pagando menos. Es una herramienta para trabajar mejor, con más flexibilidad y previsibilidad.

La diferencia entre una cosa y la otra es, justamente, lo que después decide un juez.