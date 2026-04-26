Paritaria UTHGRA: así quedan los nuevos sueldos de abril a junio

En un contexto de constante revisión de los haberes frente a la evolución de los precios, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) logró oficializar el tercer tramo de la paritaria correspondiente al período 2025/2026. El entendimiento, sellado con las cámaras empresariales del sector, establece una hoja de ruta clara para los haberes de los meses de abril, mayo y junio, otorgando previsibilidad a miles de empleados en todo el país.

La estructura de la recomposición salarial diseñada por el gremio que conduce Luis Barrionuevo combina dos ejes fundamentales: por un lado, una actualización gradual de los salarios básicos; por el otro, la implementación de sumas fijas no remunerativas durante el primer bimestre del acuerdo. Según explicaron desde la organización sindical, este esquema permite que los trabajadores perciban un alivio inmediato en sus ingresos netos, ya que estos adicionales no están sujetos a los descuentos habituales ni a aportes previsionales.

Nuevas escalas y básicos para abril, mayo y junio

El impacto del acuerdo se sentirá de manera progresiva y variará significativamente según la categoría del trabajador y el tipo de establecimiento donde se desempeñe. De acuerdo con las nuevas grillas, un empleado de la Categoría 1 (que abarca roles como cadetes de portería, lavacopas y peones generales) en un establecimiento de nivel 4, verá su salario básico ascender desde los $996.633 en abril hasta consolidarse en un piso de $1.051.082 para el mes de junio.

En el extremo superior de la pirámide salarial, los rangos jerárquicos experimentarán subas nominales de gran envergadura. Un Jefe de Brigada o Maitre Principal (Categoría 7) que trabaje en un establecimiento de nivel 6, pasará a percibir un básico de $2.929.140 a partir de abril, alcanzando los $3.089.077 al finalizar el trimestre. Esta diferencia de ingresos subraya la estructura escalonada de la paritaria, que busca mantener la jerarquización dentro de las cocinas y los hoteles de alta gama.

Sumas no remunerativas y consolidación salarial

Un punto clave de la negociación es la inclusión de gratificaciones extraordinarias bajo el concepto de "Acuerdo Complementario II 2025". Estas sumas se liquidarán en dos cuotas: la primera con los haberes de abril y la segunda con los de mayo. Los montos de estos adicionales también respetan la jerarquía de las escalas; mientras que los escalafones iniciales recibirán cuotas de aproximadamente $39.500, los mandos técnicos y especialistas de hoteles de mayor categoría percibirán sumas que pueden llegar hasta los $116.000 netos.

Hacia el mes de junio, el acuerdo contempla que estas sumas no remunerativas se incorporen definitivamente a los haberes básicos de convenio. Este paso es fundamental para los trabajadores, ya que al consolidarse en el básico, los montos comienzan a tener incidencia directa en el cálculo de los adicionales convencionales, como la antigüedad, el plus por zona fría o el presentismo, potenciando así el ingreso final de bolsillo de cara al inicio de la próxima paritaria anual.