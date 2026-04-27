Qué valor jurídico tienen, cuándo son válidos y cómo deben actuar las empresas frente a certificados defectuosos sin exponerse a juicios

En la práctica diaria de las relaciones laborales, pocos temas generan tanta fricción -y tantos errores estratégicos- como los certificados médicos. Durante años fueron tratados como un trámite administrativo menor. Hoy, sin embargo, se han convertido en un punto crítico de litigiosidad.

La reciente reforma laboral introduce cambios relevantes en este campo, pero el verdadero problema no está sólo en la norma. Está en cómo se interpreta y, sobre todo, en cómo se gestiona. Para las empresas, entender esto no es un detalle técnico. Es una decisión de riesgo.

Existe una creencia muy extendida: que el certificado médico "prueba" la enfermedad y obliga al empleador a aceptarlo sin más. Eso no es jurídicamente correcto.

El certificado médico es, en rigor, un instrumento privado de contenido técnico. Tiene valor probatorio, pero no es prueba concluyente. No cierra la discusión. La abre. Esto tiene una consecuencia clave: el empleador no está obligado a aceptar pasivamente lo que dice el certificado, pero tampoco puede desconocerlo sin más. Ese equilibrio —mal manejado— es el origen de la mayoría de los conflictos judiciales.

La reforma introduce un punto central: formaliza los requisitos del certificado médico. A partir del nuevo artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, los certificados deben contener diagnóstico médico, tratamiento indicado, cantidad de días de reposo, emisión por profesional habilitado y firma digital válida conforme normativa vigente.

Esto no es menor. Supone un cambio de lógica. Antes, el sistema toleraba certificados imprecisos o incompletos. Ahora, la ley define un estándar mínimo objetivo. Pero cuidado: esto no convierte automáticamente en inválido cualquier certificado defectuoso a efectos sancionatorios. Ese es el error más peligroso.

En términos prácticos, un certificado presenta problemas cuando no contiene diagnóstico, no especifica días de reposo, es ambiguo, no permite control médico o carece de validez formal. Ahora bien, que un certificado sea defectuoso no habilita automáticamente al empleador a sancionar o descontar salarios. Ese es el punto donde la mayoría de las empresas se equivoca.

La ley mantiene -y refuerza- una herramienta clave: el derecho del empleador a verificar la enfermedad mediante control médico propio.

El trabajador, además, está obligado a someterse a ese control. Este es el dato central que muchas veces se subestima. En la práctica judicial, el control médico tiene más peso que el certificado inicial. Es la herramienta que define el conflicto. Si la empresa no controla, pierde margen. Si controla y documenta, gana posición.

El error típico es lineal: si el certificado no cumple los requisitos, no lo acepto. Desde el punto de vista jurídico, esto es insuficiente y riesgoso. Los tribunales -especialmente la Cámara Nacional del Trabajo- no analizan sólo la validez formal del certificado.

Analizan la conducta global de la empresa. Y en ese análisis pesan factores como si el empleador intimó al trabajador, si permitió aclarar la situación, si ejerció el control médico y si actuó de buena fe. Un rechazo automático, sin procedimiento, suele terminar en condena.

Frente a un certificado médico dudoso o defectuoso, la estrategia correcta no es rechazar. Es gestionar. En términos simples, el camino adecuado es recibir el certificado, verificar sus requisitos formales, intimar al trabajador a aclarar o completar la información, activar el control médico y documentar todo el proceso.

Recién después de esto puede evaluarse una medida disciplinaria o un descuento. Este procedimiento no es burocracia. Es protección jurídica.

La experiencia ante la Cámara Nacional del Trabajo y los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran una tendencia clara. Los jueces no castigan a las empresas por controlar.

Las castigan por hacerlo mal. En particular, se cuestiona la falta de control médico, las decisiones automáticas, la ausencia de documentación y la ruptura del principio de buena fe. En cambio, se valida el control razonable, la verificación médica y la gestión documentada del conflicto.

La reforma laboral no elimina el conflicto. Lo redefine. Le da a la empresa mejores herramientas, como una mayor exigencia formal del certificado, la validación de la firma digital y el refuerzo del control médico.

Pero también le exige algo a cambio: profesionalizar la gestión del ausentismo por enfermedad. Ya no alcanza con aceptar o rechazar. Hay que gestionar.

El certificado médico dejó de ser un documento administrativo. Hoy es un punto de equilibrio entre el derecho del trabajador a la salud y el derecho del empleador a controlar el ausentismo.

En ese equilibrio, la ley no protege al que tiene razón. Protege al que actúa correctamente. Para las empresas, el desafío no es detectar certificados inválidos. El verdadero desafío es saber qué hacer cuando aparecen. Ahí -y no en el papel- se define el riesgo laboral.