Jueces adoptan la canasta oficial para determinar el valor de la manutención y en casos de incumplimiento la cobran con servicios públicos

La canasta de crianza del INDEC volvió a actualizarse y durante agosto de 2026 comenzó a utilizarse nuevamente como una de las principales referencias para analizar y revisar las cuotas alimentarias en Argentina. El indicador oficial permite conocer cuánto cuesta mensualmente criar a un hijo según su edad y se transformó en una herramienta habitual para jueces, abogados, mediadores y familias.

Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a junio de 2026, el costo mensual de crianza de un hijo se ubica entre $529.539 y $678.308, dependiendo del grupo etario.

Sin embargo, la canasta de crianza no establece automáticamente cuánto debe pagar un progenitor en concepto de cuota alimentaria. Se trata de una referencia estadística que permite estimar el costo total asociado al cuidado de un niño, niña o adolescente, pero la cuota final depende de las circunstancias particulares de cada familia.

El indicador contempla los gastos vinculados con alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, vestimenta y otros bienes esenciales, además de incorporar un valor económico al tiempo destinado al cuidado cotidiano.

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina en 2026 según el INDEC

Los valores de la canasta de crianza corresponden a junio de 2026 y comenzaron a ser utilizados como referencia para las actualizaciones de cuotas alimentarias durante agosto.

Según la edad del niño, los montos son:

Menor de 1 año: $529.539

De 1 a 3 años: $630.926

De 4 a 5 años: $539.612

De 6 a 12 años: $678.308

El mayor costo corresponde al grupo de 6 a 12 años, debido al aumento de gastos vinculados con alimentación, escolaridad, transporte, indumentaria y actividades recreativas.

En los primeros años de vida, en cambio, tiene una mayor incidencia el componente de cuidado, debido a la cantidad de tiempo que requiere la atención diaria de los niños pequeños.

La canasta de crianza aumentó durante junio en todas las edades

El informe del INDEC mostró incrementos mensuales en todos los grupos etarios respecto de mayo de 2026.

La evolución fue la siguiente:

Menores de 1 año: pasó de $520.569 a $529.539 (+1,7%)

De 1 a 3 años: pasó de $620.125 a $630.926 (+1,7%)

De 4 a 5 años: pasó de $529.756 a $539.612 (+1,9%)

De 6 a 12 años: pasó de $665.950 a $678.308 (+1,9%)

El aumento respondió tanto a la evolución de los precios de bienes y servicios relacionados con la crianza como al incremento del valor económico asignado al trabajo de cuidado.

Cuánto aumentó el costo de criar un hijo en el último año

La comparación interanual también muestra una suba significativa del costo de crianza.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los valores evolucionaron de la siguiente manera:

Menor de 1 año: de $411.201 a $529.539

De 1 a 3 años: de $488.700 a $630.926

De 4 a 5 años: de $411.310 a $539.612

De 6 a 12 años: de $517.364 a $678.308

En todos los segmentos, el incremento supera los $100.000 respecto del mismo período del año anterior.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

La canasta de crianza está integrada por dos componentes principales: el costo de bienes y servicios y el costo económico del cuidado.

Dentro del primer grupo se incluyen gastos relacionados con:

Alimentación

Vivienda

Salud

Educación

Transporte

Vestimenta

Otros bienes y servicios necesarios para el desarrollo del niño

Los valores mensuales correspondientes al componente de bienes y servicios son:

Menor de 1 año: $173.468

De 1 a 3 años: $223.988

De 4 a 5 años: $285.275

De 6 a 12 años: $353.885

El segundo componente incorpora el valor económico del tiempo que una persona adulta dedica al cuidado, como acompañamiento escolar, atención diaria, traslados, controles médicos y tareas vinculadas con la crianza.

Cuota alimentaria 2026: la canasta del INDEC no fija por sí sola cuánto debe pagarse

Una de las principales dudas que genera la actualización del indicador es si el valor de la canasta de crianza equivale al monto que debe abonarse como cuota alimentaria.

La respuesta es no. La canasta representa una estimación del costo total mensual de criar un hijo, mientras que la cuota alimentaria surge de analizar la situación concreta de cada familia.

El Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores deben contribuir al sostenimiento de sus hijos en proporción a sus recursos. Por eso, los jueces evalúan distintos factores antes de fijar una cuota:

Ingresos y capacidad económica de cada progenitor

Cantidad de hijos

Edad y necesidades específicas de los niños

Nivel de vida previo del grupo familiar

Distribución de las tareas de cuidado

La cuota puede fijarse como un monto fijo, un porcentaje de los ingresos, una suma actualizable mediante índices o una combinación de distintos mecanismos.

Cómo se calcula una cuota alimentaria en Argentina

No existe una fórmula única para determinar la cuota alimentaria. Cada caso se analiza de acuerdo con las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de quienes tienen la obligación de aportar.

Además del dinero destinado a gastos directos, los tribunales consideran el aporte que representa el cuidado cotidiano.

Por ejemplo, el progenitor que convive mayor cantidad de tiempo con los hijos y realiza tareas como llevarlos a la escuela, acompañarlos a controles médicos o asistirlos diariamente ya está realizando una contribución económica indirecta.

El Código Civil y Comercial reconoce que esas tareas tienen valor económico y forman parte de la obligación alimentaria.

Qué es una cuota alimentaria provisoria

En muchos procesos judiciales, los jueces establecen una cuota alimentaria provisoria antes de que exista una sentencia definitiva.

Se trata de una medida destinada a garantizar que los hijos reciban asistencia durante la tramitación del expediente, mientras se analizan pruebas sobre ingresos, gastos y demás circunstancias familiares.

Una cuota provisoria puede mantenerse hasta que se determine el monto definitivo o modificarse si cambian las condiciones del caso.

Qué pasa cuando un padre no paga la cuota alimentaria

Además de determinar el monto de la obligación, uno de los principales desafíos del fuero de familia es lograr que las cuotas alimentarias sean efectivamente cobradas.

Cuando existe incumplimiento, los jueces pueden disponer distintas medidas para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Entre ellas se encuentran:

Embargos sobre cuentas bancarias

Retenciones sobre ingresos

Inscripción en registros de deudores alimentarios morosos

Restricciones para realizar determinados trámites

Medidas conminatorias destinadas a lograr el cumplimiento

El Código Civil y Comercial, especialmente a través de los artículos 553 y 670, permite a los magistrados aplicar medidas razonables cuando los mecanismos habituales no resultan suficientes.

Un fallo en Rosario ordenó cobrar la cuota alimentaria a través de la factura de luz

Un reciente fallo judicial mostró una de las medidas más particulares aplicadas para garantizar el pago de alimentos.

El Juzgado Unipersonal de Familia N° 11 de Rosario, a cargo de la jueza Andrea Mariel Brunetti, ordenó incorporar la cuota alimentaria a la factura mensual del servicio de energía eléctrica correspondiente al domicilio de un progenitor deudor.

La resolución estableció que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) deberá actuar como agente de retención y depositar los importes correspondientes en una cuenta judicial.

La decisión fue adoptada luego de verificar que el demandado nunca había cumplido con la cuota provisoria fijada en marzo de 2023.

Según surge del expediente, la parte actora había intentado previamente distintas vías de ejecución, entre ellas embargos sobre cuentas bancarias, el secuestro de un vehículo y la inscripción del obligado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Ante la falta de resultados, el juzgado también había dispuesto la suspensión y prohibición de renovación de la licencia de conducir del alimentante.

Sin embargo, frente al incumplimiento persistente y la falta de respuesta del demandado luego de ser notificado, la magistrada decidió aplicar una nueva medida para intentar garantizar el pago.

La sentencia se fundamentó en los artículos 553 y 670 del Código Civil y Comercial, que habilitan a los jueces a establecer medidas destinadas a asegurar la eficacia de las decisiones judiciales en materia de alimentos.

La magistrada señaló que estas normas permiten recurrir a herramientas innovadoras cuando las vías tradicionales resultan insuficientes.

El fallo remarcó que la obligación alimentaria está vinculada con el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida digna y que el incumplimiento afecta directamente su interés superior.

Además, destacó que la falta de pago genera una sobrecarga económica y de cuidado sobre el progenitor que sostiene diariamente la crianza.