Estados Unidos cambia las visas y obligará a dejar públicas las redes sociales

Tras el Mundial, el Gobierno de Trump cambia las condiciones de ingreso al país para estudiantes, periodistas y otros solicitantes

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio un nuevo paso en el marco de sus esquemas de seguridad migratoria al anunciar una modificación clave en la tramitación de visados. Quienes busquen ingresar a territorio estadounidense deberán mantener sus perfiles de redes sociales abiertos al público de forma obligatoria mientras dure el análisis de sus solicitudes, perdiendo la posibilidad de utilizar configuraciones de privacidad cerradas.

La disposición gubernamental responde al objetivo explicitado por las autoridades norteamericanas de examinar de manera rigurosa la actividad virtual de los postulantes para descartar cualquier potencial riesgo vinculado a la seguridad pública.

Esta revisión exhaustiva de contenidos digitales busca verificar que las intenciones de los viajeros coincidan con las regulaciones vigentes en el país presidido por Donald Trump. Desde los organismos oficiales enfatizan que la visa constituye un beneficio otorgado por el Estado receptor y no un derecho automático del solicitante, justificación sobre la cual se sustenta la intensificación del monitoreo sobre los postulantes internacionales.

A quiénes abarca la nueva normativa y cuáles son las plataformas fiscalizadas

La medida representa una ampliación directa de reglas que previamente se aplicaban de manera enfocada a estudiantes y participantes de programas de intercambio. Con la reciente actualización del reglamento, el abanico de categorías alcanzadas se expande para incluir a profesionales de los medios de comunicación y a determinados ciudadanos procedentes de naciones vecinas como México y Canadá.

Entre los puntos más destacados de la resolución impulsada por el Departamento de Estado se encuentran los siguientes aspectos:

Exigencia de perfiles abiertos: Los usuarios deberán desactivar opciones de privacidad restringida o acceso exclusivo a contactos durante todo el proceso administrativo.

Plataformas bajo revisión: El monitoreo abarca redes sociales de alto impacto masivo como X, Facebook, Instagram, YouYube, TikTok y otros canales de interacción digital.

Grupos afectados: La normativa suma a corresponsales, prensa internacional y postulantes específicos de la región norteamericana a la lista de perfiles auditados.

Argumentación oficial: La administración sostiene que el procedimiento busca detectar posibles amenazas a la estabilidad interna antes de conceder el ingreso.

Nuevas restricciones temporales para la prensa extranjera y debate por la privacidad

Junto con el control sobre el entorno virtual, la administración estadounidense dispuso un recorte sustancial en el período de estadía permitido para los trabajadores de prensa internacional. Salvo una intervención en contrario por parte del ámbito legislativo, los profesionales de la comunicación tendrán un tope legal de permanencia de 240 días, plazo tras el cual deberán gestionar renovaciones periódicas si pretenden continuar con sus labores informativas dentro del país.

Diversas agrupaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles manifestaron su preocupación frente a estas directivas. Argumentan que el requerimiento de exponer los perfiles personales menoscaba el derecho a la intimidad y podría generar un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión de periodistas y académicos que necesitan viajar a Estados Unidos por motivos profesionales.

A pesar de los cuestionamientos, la posición del gobierno norteamericano se mantiene firme en la premisa de reforzar los filtros de admisión en las fronteras. El análisis detallado de la huella digital se consolida así como una herramienta permanente en la evaluación consular, transformando los requisitos habituales para miles de personas que inician trámites de visado cada año.