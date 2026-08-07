Tensión en Mar del Plata por la crisis salarial en Toledo

La emblemática cadena de supermercados pagó solo el 40% de los sueldos y no dio precisiones sobre la liquidación restante. El sindicado, en alerta

Un nuevo foco de conflicto salarial vuelve a encender las alarmas en el sector comercial de la Costa Atlántica. Toledo, una de las firmas de supermercados más tradicionales y emblemáticas de la región atraviesa un momento crítico tras la liquidación incompleta de los haberes a sus empleados. La situación generó un rápido reclamo por parte de los trabajadores, quienes manifestaron su extrema preocupación ante la falta de certezas sobre el cobro de la totalidad de sus ingresos.

El escenario de tensión se profundizó en las últimas horas debido a la ausencia de respuestas oficiales respecto al cumplimiento de las fechas de pago acordadas. Para cientos de familias que dependen directamente de la empresa, este retraso representa un golpe severo a la economía cotidiana en medio de un contexto general complejo. Ante la gravedad de la medida adoptada por la firma, las representaciones gremiales decidieron intervenir de forma inmediata para exigir regularizar los haberes de forma urgente.

El reclamo gremial y las medidas ante el pago incompleto

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza) formalizó un duro comunicado para repudiar la decisión de la empresa Toledo de abonar únicamente el 40 por ciento de los sueldos correspondientes al último periodo. Desde el gremio remarcaron que la compañía no ofreció garantías ni un cronograma concreto para cancelar el 60 por ciento restante, lo que contraviene los plazos que establece la legislación laboral vigente y deja en estado de vulnerabilidad a todo el personal.

Frente a esta coyuntura, la entidad sindical se declaró formalmente en estado de alerta y movilización permanente. Según expresaron los representantes del sector, el incumplimiento reiterado de las promesas corporativas traslada de forma directa el costo de los problemas financieros hacia los trabajadores. Por este motivo, advirtieron que evaluarán la implementación de medidas de fuerza de manera gradual en caso de que la firma no deposite de inmediato el dinero adecuado.

Un antecedente que agrava la incertidumbre en la cadena

La actual disputa no constituye un hecho aislado dentro de la histórica cadena de supermercados, que cuenta con más de 40 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y alrededor de 1400 empleados. En meses previos, los empleados ya habían padecido demoras similares en el cobro de sus liquidaciones de mayo, situación que derivó en denuncias formales ante la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar forzar una solución definitiva.

El malestar interno crece al ritmo de las demoras, dado que los empleados continuaron cumpliendo sus jornadas habituales sin recibir la contraprestación correspondiente en tiempo y forma. Mientras el gremio mantiene las guardias operativas y analiza los pasos a seguir, la comunidad marplatense observa con inquietud la evolución de un conflicto que impacta de lleno en uno de los motores comerciales más importantes y tradicionales de la ciudad balnearia.

Caída en las ventas en los supermercados a nivel nacional

El escenario que afecta a la firma marplatense se enmarca en un contexto de retracción del consumo masivo que refleja todo el rubro. Los indicadores oficiales revelados por el Indec durante el mes de julio mostraron una disminución interanual del 0,7 por ciento en las operaciones de las grandes superficies comerciales medidas a valores reales, marcando la quinta baja consecutiva en la medición año a año. Durante el lapso comprendido en los primeros cinco meses de 2026, el rubro acumuló un retroceso de 2,8 por ciento comparado con la misma etapa del año anterior.

A pesar de esta tendencia recesiva generalizada, las planillas oficiales marcaron una leve recuperación en la medición de mes a mes. Durante mayo se registró una suba del 0,9 por ciento en relación con los números de abril, período donde ya se había visto un repunte marginal de 0,8 por ciento. Si bien estas cifras mensuales muestran un leve alivio en el canal de venta, el volumen comercializado resulta todavía insuficiente para dar vuelta la dinámica negativa que arrastra el sector a lo largo de todo el año.