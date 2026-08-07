Un tribunal de Nuevo México sancionó a la compañía por el impacto de Facebook e Instagram en menores y ordenó nuevas medidas de protección para adolescente

Un tribunal de Nuevo México determinó que Meta, la compañía dueña de Facebook e Instagram, deberá pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños provocados a jóvenes a través de sus redes sociales.

La resolución judicial sostuvo que la compañía generó una "molestia pública" al no haber protegido adecuadamente a los menores frente a distintos riesgos asociados al uso de sus redes sociales. Además del pago económico, el fallo establece una serie de cambios obligatorios para reforzar la seguridad de los adolescentes.

Las nuevas medidas que deberá aplicar Meta para proteger a los menores

Entre las disposiciones establecidas por la Justicia de Nuevo México se incluyen modificaciones en el funcionamiento de Facebook e Instagram destinadas a reducir la exposición de los jóvenes a situaciones de riesgo.

Las principales medidas son:

Límites mensuales para el tiempo de uso de las plataformas por parte de adolescentes.

Menor cantidad de notificaciones dirigidas a usuarios menores de edad.

Mayores restricciones para los contactos entre adultos y adolescentes.

Nuevos controles sobre los chatbots de inteligencia artificial utilizados por menores.

Procesos más estrictos para investigar denuncias vinculadas con abuso sexual infantil.

El juicio que terminó con una millonaria sanción contra Meta

La sentencia corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial iniciado contra la compañía tecnológica.

En marzo, durante la primera fase del juicio, un jurado ya había considerado que Meta había incumplido normas estatales de protección al consumidor al presentar como seguras sus plataformas para niños y adolescentes.

En esa instancia inicial, la empresa había sido condenada a pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles.

Tras conocerse el nuevo fallo, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, destacó el alcance de la decisión y afirmó:

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro".

Meta rechazó la resolución y anunció que apelará

La compañía respondió al fallo judicial con una apelación. Desde la empresa defendieron las medidas implementadas para proteger a los usuarios adolescentes y cuestionaron los argumentos utilizados durante el proceso.

Un portavoz de Meta aseguró: "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos".

La disputa judicial se suma a una serie de cuestionamientos internacionales que enfrentan las grandes plataformas digitales por el impacto de sus servicios sobre la salud, la privacidad y la seguridad de los usuarios más jóvenes.

El debate sobre el impacto de las redes sociales en menores

La causa contra Meta se suma a una discusión que creció en distintos países sobre el efecto de las redes sociales en niños y adolescentes.

En el centro del debate aparecen cuestiones como la exposición a contenidos perjudiciales, la generación de hábitos de uso excesivo y las herramientas que utilizan las plataformas para captar la atención de los usuarios.

En ese marco, distintas iniciativas comenzaron a poner bajo análisis el funcionamiento de aplicaciones como Instagram, Facebook y TikTok, con propuestas orientadas a reforzar los controles para menores y establecer mayores responsabilidades para las compañías tecnológicas.

Las críticas apuntan especialmente a los mecanismos de recomendación de contenido y a la forma en que las plataformas pueden influir en el comportamiento de los usuarios más jóvenes.