Marcelo Porcel irá a juicio oral por abuso sexual de 10 compañeros de colegio de su hijo

La defensa del empresario no logró anular la causa y ahora se abre el camino al juicio oral, tras varias denuncias de abuso infantil

El empresario Marcelo Porcel quedó a un paso del juicio oral. El juez Carlos Bruniard rechazó las nulidades planteadas por la defensa y ordenó elevar la causa por abuso sexual de 10 menores a la etapa de debate.

Porcel, de 51 años, enfrenta acusaciones de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de imágenes explícitas de un menor de 18 años. Las víctimas son compañeros de colegio de sus hijos en el Palermo Chico.

El magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 avaló el pedido del fiscal Pablo Turano. La resolución sostiene que las pruebas fueron "colectadas y valoradas" y que permiten avanzar hacia la etapa de debate, donde un tribunal oral determinará si hay condena o absolución.

La defensa, a cargo del abogado Roberto Rallín, había solicitado el sobreseimiento. Argumentó falta de pruebas suficientes. También pidió, subsidiariamente, que el caso fuera juzgado por un jurado popular.

El fiscal Turano había pedido el enjuiciamiento en junio pasado. El rechazo de las nulidades puede ser apelado ante la Cámara. Si ese tribunal confirma la decisión de Bruniard, solo restará sortear un tribunal oral y fijar fecha de debate.

Qué se le imputa a Marcelo Porcel y cuántas víctimas hay

La acusación señala abusos sexuales gravemente ultrajantes agravados. Los delitos habrían sido cometidos contra menores de 13 años. También se le atribuye haber aprovechado una situación de guarda.

De acuerdo al expediente, los hechos se habrían cometido de manera reiterada contra 10 víctimas. Los chicos tenían entre 13 y 14 años cuando ocurrieron los episodios.

La calificación incluye además corrupción de menores. En un caso puntual, se suma la producción de representaciones de partes genitales de un menor con fines sexuales.

Las víctimas cursaban en dos de los años a los que asistían los cuatro hijos de Porcel. Todos eran compañeros en un colegio de Palermo Chico.

Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes, notificó a las 10 víctimas sobre la decisión judicial. El empresario nunca estuvo detenido desde que se inició la causa en 2024.

Cómo operaba el empresario según las denuncias

Los relatos empezaron a surgir en algún momento de 2024. Las conversaciones entre padres de dos cursos del colegio derivaron en seis casos concretos.

También aparecieron otros casos que no explicitaban abusos puntuales. Pero sí describían conductas inapropiadas entre Porcel y compañeros de sus hijos.

Porcel organizaba encuentros en distintas propiedades. La investigación ubicó los hechos en su domicilio familiar de Palermo, un departamento vacío de su madre en Torre Le Parc de Puerto Madero, y sus oficinas.

En esos encuentros, el empresario habría incitado a los adolescentes a consumir alcohol, los hacía participar de apuestas en línea y les pagaba dinero para que tomaran hasta hacer "fondo blanco". También les cubría el costo de autos de aplicación para que asistieran.

Los convocaba desde un chat llamado "Shubidubi". Ahí se autodenominaba "Capitán". Muchos chicos mentían a sus padres cuando no los dejaban ir.

Los adolescentes, a medida que crecieron, relataron distintas conductas que no denunciaron en el momento. Desde hacerlos correr alrededor de la mesa en ropa interior hasta estar en chats privados donde les mandaba fotos de sus viajes.

Los tocamientos seguían siempre la misma mecánica. Porcel ofrecía masajes con "aceites especiales" después de partidos de fútbol. Esos masajes terminaban en la ingle o los testículos.

Según consta en el expediente, una de las víctimas le advirtió al hijo del empresario: "Che, tu viejo me tocó". Los relatos son consistentes en todas las víctimas.

Las pruebas que complican al acusado Marcelo Porcel

El peritaje sobre los teléfonos de Porcel aportó evidencia clave. Los expertos hallaron fotos de amigos de sus hijos desnudos. También encontraron mensajes que refuerzan la acusación.

En dos celulares aparecieron tres imágenes comprometedoras. Los peritos hallaron un chico duchándose y otro en calzoncillos frente a una cama.

Dos de esas fotos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y sus padres. Ese hallazgo fortaleció el expediente del fiscal Turano.

Las pericias tecnológicas habrían detectado además fotos de un niño en el baño. La imagen fue tomada desde una cámara de seguridad mientras se bañaba.

Las familias de los menores presentaron al menos 10 denuncias. En esos testimonios narran cómo el empresario habría incitado a los adolescentes a consumir alcohol y participar de apuestas en línea.

Quién es Marcelo Porcel y cuál es su perfil empresarial

Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los creadores de Argencard. Esa fue una de las primeras tarjetas de crédito del país, fundada en los años 60 por comerciantes de Liniers.

Antes de la llegada de las marcas internacionales, Argencard dominaba el mercado local de medios de pago. En 1994, los socios italianos vendieron su participación.

En 1995, la compañía transfirió 56% de sus acciones al Exxel Group por u$s80 M. El negocio siguió creciendo. En 2006, el grupo obtuvo u$s240 M al vender su parte a First International Data.

El recorrido de Marcelo Porcel en el ámbito comercial incluye la renovación del antiguo Buenos Aires Design. Bajo su gestión, ese espacio pasó a llamarse OH! Buenos Aires.

El empresario fue parte de ese holding uruguayo. Tenía la concesión del shopping que funcionaba en el predio del ex Buenos Aires Design, en Recoleta.

El desarrollo inmobiliario incluyó la concesión de más de 150 locales. La inversión rondó los $4.000 M, según consignó la revista Forbes.

Porcel también formó parte del desarrollo de OH! Design District en Nordelta. Se trata de un proyecto de 150.000 m² sobre la ruta 27, con locales comerciales y espacios abiertos.

Ambos emprendimientos llevan el sello del Grupo Hatzlaja. Esta sociedad anónima con capitales uruguayos y panameños ganó la licitación para explotar el espacio de Recoleta.

En su perfil profesional, Porcel figura como presidente de Campazu S.A. Esta compañía agrícola y ganadera desarrolla actividades desde hace más de 20 años en el sector rural.

La firma se dedica a la producción de leche bovina, cría de ganado, y cultivos de trigo, girasol, soja y maíz. Desde mayo de 2019, Campazu incorporó la producción de leche bubalina y cría de búfalos.

La causa continúa su curso mientras se evalúan nuevas pruebas y testimonios. El fiscal Turano solicitó la indagatoria de Porcel, aunque la incorporación de un nuevo denunciante postergó la fecha de citación.