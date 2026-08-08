Aumento de sueldo y bono para los empleados de call centers

Se llegó a un acuerdo para el trimestre comprendido entre julio y septiembre. Se incorporará al sueldo básico una suma excepcional otorgada previamente

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), encabezada por Armando Cavalieri, alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) para actualizar las escalas de los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20, que regula la actividad de los call centers. La paritaria selló un aumento de 5,7% para el trimestre comprendido entre julio y septiembre.

Además de ese incremento, habrá una asignación fija no remunerativa de $50.000 por única vez , destinada a complementar el haber mensual de miles de operadores e integrantes del personal técnico de todo el país y un esquema para integrar a los sueldos básicos sumas adicionales que fueron otorgadas en negociaciones previas.

La efectivización del acuerdo quedó a la espera de la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo , dependiente del Ministerio de Capital Humano, procedimiento habitual tras la rúbrica de las actas correspondientes y las partes quedaron en volver a juntarse en octubre, para evaluar las variaciones de precios y comenzar una nueva negociación.

Cómo se abonará el incremento salarial y el bono extraordinario

El porcentaje acordado del 5,7 por ciento se aplicará en tres tramos sobre las escalas vigentes en la actividad. La distribución quedó pautada de forma equitativa para cada uno de los meses del período de la siguiente manera:

Un 1,9% liquidado con los sueldos correspondientes al mes de julio.

Un 1,9% para la liquidación del haber del mes de agosto.

Un 1,9% que se integrará en el pago de los haberes de septiembre.

En forma paralela a las subas porcentuales, las empresas deben pagar el bono de $50.000 que se hará en dos tramos: $25.000 en los salarios de julio y agosto . Mientras que los trabajadores que realicen jornadas reducidas o tareas parciales tendrán derecho a un propocional de esta asignación.

Esquema para la absorción de los sumas previas al sueldo básico

Un punto determinante fijado por la representación sindical y los directivos del sector privado se relaciona con el proceso gradual de regularización de los haberes. Para ordenar la estructura remunerativa, las partes acordaron el traspaso definitivo al sueldo básico de una suma no remunerativa acumulada que asciende a los $120.000.

La reestructuración paulatina del haber y los criterios para su liquidación en los recibos de sueldo se aplicarán respetando las siguientes pautas: