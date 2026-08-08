La nueva regulación prohíbe ingresar a las cortes de Nueva York con toda clase de dispositivos con cámara, afectando a público y personal

Nueva York se convirtió en el primer estado de EE.UU. en prohibir el ingreso de gafas inteligentes a sus tribunales. La medida comenzó a regir el 20 de julio de 2026. Alcanza a todas las instalaciones del sistema judicial estatal. La restricción no distingue entre modelos ni funciones. El objetivo es evitar que dentro de los tribunales puedan registrarse imágenes o sonidos sin autorización, protegiendo información vinculada con testigos, jurados, víctimas y procesos en curso.

La prohibición va más allá de las salas de audiencias. Las personas que concurran a un edificio judicial tampoco podrán ingresar con estos dispositivos.

Incluso cuando se trate de gafas inteligentes con lentes recetados, el ingreso queda prohibido.

Qué dispositivos quedan alcanzados por la prohibición

La normativa del sistema judicial de Nueva York utiliza el concepto de smart glasses. Se refiere a anteojos u otros accesorios que incorporan cámaras, micrófonos o tecnología capaz de grabar audio o video.

Dentro de esta categoría se encuentran productos como las Ray-Ban Meta. Estas fueron desarrolladas por Meta en asociación con EssilorLuxottica.

También quedan comprendidos otros modelos de gafas que incorporan funciones de captura de imágenes y sonido.

El punto central de la regulación no es el aspecto exterior del anteojo. Lo relevante son las capacidades tecnológicas que incorpora.

Por esa razón, la prohibición también alcanza a las gafas inteligentes que utilizan cristales con graduación médica.

Quienes necesiten corrección visual deberán utilizar anteojos convencionales para ingresar a los edificios judiciales.

Por qué las gafas inteligentes generan una preocupación especial

La incorporación de cámaras y micrófonos en objetos de uso cotidiano plantea una diferencia respecto de los equipos tradicionales de grabación.

Para tomar una fotografía o grabar un video con un teléfono celular, el usuario normalmente debe sacar el dispositivo de su bolsillo. Lo utiliza de manera visible.

En cambio, las gafas inteligentes permiten realizar determinadas acciones desde la propia montura, sin que resulte evidente para terceros que se está grabando.

Algunos modelos incorporan luces LED que indican cuando la cámara está funcionando. Sin embargo, las autoridades judiciales de Nueva York consideraron que esos indicadores pueden resultar demasiado pequeños o difíciles de advertir.

Dependiendo del modelo y de las funciones disponibles, estos dispositivos pueden capturar imágenes desde la perspectiva de quien los utiliza. También registran sonidos del entorno.

En un edificio judicial, eso podría incluir información sensible:

Imágenes de documentos confidenciales

Conversaciones entre abogados y clientes

Personas que participan de un proceso

Testigos o integrantes de un jurado

Situaciones que ocurran en pasillos y otras áreas comunes

La prohibición busca evitar que este tipo de información pueda ser registrada mediante dispositivos cuya función de grabación no resulte evidente.

Cómo funciona la prohibición en la práctica

Uno de los aspectos principales de la medida es que no alcanza solamente al uso de las gafas durante una audiencia.

La prohibición impide directamente ingresar con estos dispositivos a las instalaciones del sistema judicial de Nueva York. Por lo tanto, la restricción alcanza a las distintas personas que concurren a los tribunales.

Esto incluye visitantes, abogados, periodistas y otras personas autorizadas a ingresar.

La diferencia resulta relevante. Las normas existentes sobre grabaciones en tribunales ya establecían restricciones para filmar, fotografiar, grabar audio o transmitir desde determinadas áreas sin autorización.

Con la nueva regulación, el control se realiza desde el ingreso al edificio. Esto cuando se trata de gafas inteligentes comprendidas dentro de la definición establecida por el sistema judicial.

No alcanza con desactivar la cámara o comprometerse a no utilizar las funciones de grabación. Si el dispositivo está comprendido dentro de la definición de gafas inteligentes, directamente no puede ingresar al edificio.

Quienes utilicen gafas inteligentes como parte de su vida cotidiana deberán reemplazarlas por anteojos convencionales antes de presentarse en una instalación judicial.

Las Ray-Ban Meta son uno de los productos más conocidos que quedan comprendidos dentro de la medida. Esta línea de gafas inteligentes combina el diseño de anteojos convencionales con cámaras, micrófonos y altavoces.

El dispositivo permite realizar fotografías y videos, registrar audio y utilizar diferentes funciones mediante comandos de voz. Su apariencia similar a la de unas gafas tradicionales es uno de los elementos que diferencia a este tipo de tecnología de una cámara convencional.

La regulación de Nueva York, de todos modos, no está dirigida exclusivamente a las Ray-Ban Meta. La definición adoptada alcanza a cualquier dispositivo que reúna las características tecnológicas contempladas por la normativa.

Una pregunta frecuente es si se pueden usargafas inteligentes con receta médica. La respuesta es no.

La prohibición también alcanza a las gafas inteligentes con lentes de prescripción cuando incorporan las funciones comprendidas por la regulación.

Una persona que necesita anteojos graduados y utiliza un modelo inteligente deberá reemplazarlo por uno convencional antes de ingresar a un edificio judicial.

La medida diferencia de esta manera entre la necesidad de corrección visual y las funciones tecnológicas incorporadas al dispositivo.

Es importante aclarar que Nueva York no prohibió las gafas inteligentes en todo el estado. La medida no establece una prohibición general para utilizar gafas inteligentes en espacios públicos. Su alcance está limitado a las instalaciones del sistema judicial estatal.

Esto significa que la normativa se aplica a los tribunales y edificios alcanzados por el New York State Unified Court System. No supone que una persona tenga prohibido utilizar este tipo de dispositivos en la vía pública o en cualquier otro establecimiento del estado.

La regulación se concentra específicamente en el funcionamiento de los tribunales y en las condiciones de seguridad, privacidad y control de las actividades que se desarrollan dentro de esas instalaciones.