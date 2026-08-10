La fiscalía detectó inconsistencias en el patrimonio de Adorni y le dio 15 días para explicar sus movimientos y operaciones financieras

El expediente que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito ingresó en una nueva etapa. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento para que el funcionario explique una serie de movimientos económicos y patrimoniales detectados durante el análisis de su situación financiera.

El escrito tiene 210 páginas y contiene más de 20 interrogantes concretos. Adorni contará con 15 días para responderlos y aportar las explicaciones que considere necesarias sobre las operaciones observadas.

La medida fue tomada después de que la fiscalía recibiera el estudio realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que reconstruyó la evolución económica de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.

Qué detectaron los investigadores al revisar el patrimonio de Adorni

La revisión comprendió el período que comienza el 14 de diciembre de 2023 y llega hasta la actualidad. Para reconstruir los cambios registrados durante esos años, los investigadores combinaron información financiera, patrimonial, bancaria y fiscal.

Uno de los principales trabajos consistió en comparar las distintas Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni y Angeletti. También fueron consideradas las versiones rectificadas de esos documentos.

El objetivo fue determinar qué bienes y obligaciones tenían al comienzo de cada período, qué modificaciones se produjeron después y cuáles fueron las razones informadas para explicar esas variaciones.

A partir de ese relevamiento aparecieron "inconsistencias" en la evolución patrimonial. El informe técnico, sin embargo, no fijó un monto determinado como supuesto enriquecimiento o diferencia patrimonial.

Las preguntas que deberá contestar el exjefe de Gabinete

El requerimiento de Pollicita busca obtener precisiones sobre diferentes situaciones detectadas durante el relevamiento.

Entre los temas incluidos aparecen:

Rectificaciones de las declaraciones juradas.

Determinados gastos realizados en efectivo en el exterior.

Desembolsos vinculados con trabajos y arreglos en la propiedad de Indio Qua.

También deberán ser explicadas distintas adquisiciones, movimientos de dinero y operaciones financieras que fueron reconstruidas durante el estudio.

La fiscalía considera que algunas de esas operaciones, al ser comparadas con los ingresos que pudieron ser acreditados legalmente por el grupo familiar, "confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente".

El dinero que entró y salió de las cuentas

Para reconstruir la situación financiera, los especialistas no tomaron cada movimiento bancario como si representara automáticamente un ingreso nuevo.

Fue necesario distinguir, por ejemplo, entre dinero efectivamente generado y operaciones que simplemente trasladaban fondos de un lugar a otro.

En ese análisis quedaron contempladas las transferencias entre cuentas propias y familiares, los movimientos internos, los rescates de inversiones, las devoluciones, los reintegros y los préstamos.

También se consideraron las ventas de activos, las conversiones de moneda y las acreditaciones provenientes de otras personas.

El mismo criterio se aplicó al analizar las salidas de dinero. La investigación buscó establecer qué fondos fueron destinados a gastos habituales, consumos extraordinarios, compras de bienes, pagos en efectivo, operaciones en moneda extranjera y cancelación de deudas.

Bitcoin y el análisis de las operaciones con criptomonedas

Uno de los capítulos que recibió especial atención fue el relacionado con los activos virtuales.

La DAFI debía reunir y cruzar los datos correspondientes a plataformas, billeteras y cuentas vinculadas con criptomonedas. En ese proceso se contemplaron operaciones de compra y venta, depósitos, retiros, transferencias y permutas.

Luego, esa información fue confrontada con las declaraciones patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y financieros incorporados al expediente.

El tema adquirió particular relevancia por los u$s200.000 que Adorni había señalado que destinó a la compra de Bitcoin. Según trascendió, este aspecto obligó a realizar nuevos estudios y contribuyó a demorar la finalización del informe técnico.

Qué se revisó sobre los bienes y los préstamos

La investigación tampoco se limitó al dinero disponible. Los especialistas analizaron los bienes incorporados al patrimonio durante el período bajo estudio.

Para cada operación se procuró establecer cuánto se pagó, cuándo se concretó, de qué manera se abonó y cuál fue el origen del dinero utilizado.

También quedaron bajo revisión las obligaciones financieras y los mecanismos utilizados para financiar determinadas operaciones. En el caso de préstamos y mutuos, por ejemplo, se buscó determinar si la capacidad económica de las partes resultaba compatible con los montos involucrados.

La información fue contrastada con declaraciones juradas, escrituras, registros y documentación respaldatoria para detectar posibles diferencias entre las distintas fuentes.

El mecanismo utilizado para detectar diferencias

Otro de los procedimientos aplicados fue la construcción de una ecuación patrimonial anual y acumulada. La metodología permitió observar por separado la situación de Adorni y Angeletti y, al mismo tiempo, evaluar la evolución económica del grupo familiar en conjunto.

La comparación tuvo en cuenta los recursos disponibles al comienzo de cada período y los ingresos que pudieron ser acreditados, frente a las compras, gastos, consumos, nuevas incorporaciones patrimoniales y cancelaciones de deuda.

Con ese procedimiento se buscó localizar operaciones que no fueran compatibles con los fondos disponibles, que tuvieran respaldo incompleto, que hubieran sido explicadas de manera diferente en distintas presentaciones o que no pudieran ser conciliadas con la documentación reunida.

La investigación sigue abierta

El pedido presentado por Pollicita forma parte de la etapa de instrucción de la causa y busca que Adorni aporte su explicación sobre los puntos que la fiscalía considera pendientes de aclaración.

El fiscal trabajó durante la feria judicial en la preparación del requerimiento. Por sus características, la medida fue considerada por distintos sectores como una "indagatoria blue", en referencia a una instancia destinada a obtener explicaciones patrimoniales antes de adoptar otras decisiones dentro del expediente.

Por ahora, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa abierta.

Otro expediente por un viaje a Punta del Este

En paralelo existe otra causa vinculada con un viaje que Adorni realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este.

El exfuncionario se trasladó en un vuelo privado junto con integrantes de su familia y el periodista Marcelo Grandio. La Justicia intenta determinar quién asumió los gastos del viaje y qué relación existía entre Adorni y el empresario.

En ese expediente también se revisan los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y con otros organismos estatales.