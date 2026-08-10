Empiezan a cobrar los jubilados: cuáles son los días y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes el cronograma oficial de desembolsos correspondiente a las prestaciones previsionales. El esquema contempla la aplicación de una actualización del 1,89 por ciento en los haberes, porcentaje equivalente al registro del Índice de Precios al Consumidor que difundió el organismo estadístico oficial.

Junto con la recomposición mensual fijada por la fórmula de movilidad automática, el Poder Ejecutivo ratificó la entrega del refuerzo económico de $70.000 para los beneficiarios que perciben menores ingresos. De esta manera, ningún titular del haber mínimo percibirá un monto inferior a los $489.775,93 durante el transcurso del mes.

La acreditación de los fondos se realiza directamente en las cuentas bancarias asignadas, sin necesidad de efectuar trámites presenciales o gestiones virtuales previas. El dinero queda depositado en las fechas estipuladas según la terminación del documento de identidad de cada titular.

Pago a jubilados: escalas confirmadas y montos finales del mes

El cálculo del ingreso mensual combina el haber base reajustado con el complemento extraordinario. Para quienes cobran haberes por encima del piso mínimo pero no superan el tope del haber acumulado más el refuerzo, el organismo otorga un bono proporcional hasta alcanzar dicho techo.

La liquidación de las diferentes categorías previsionales se estructura con los siguientes montos de referencia:

Jubilación mínima : haber base de $419.775,93 pesos más el bono de $70.000, alcanzando un total de $489.775,93.

Pensión Universal para el Adulto Mayor : $405.820,74 finales con la inclusión del refuerzo.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : un haber total de $363.843,15 integrando la suma fija.

Pensión para Madres de siete hijos o más : cobro total equivalente a la mínima de $489.775,93.

Jubilaciones superiores a la mínima: escalas escalonadas con el incremento aplicado y tope máximo fijado en $2.824.694,49.

Calendario de cobro de jubilaciones y pensiones según la terminación de documento

El cronograma de depósitos se organiza en diferentes tramos según el monto del haber percibido. Para los beneficiarios del piso previsional mínimo, las fechas de acreditación en cuenta bancaria son las siguientes:

Documentos finalizados en 0: lunes 10.

Documentos finalizados en 1: martes 11.

Documentos finalizados en 2: miércoles 12.

Documentos finalizados en 3: jueves 13.

Documentos finalizados en 4: viernes 14.

Documentos finalizados en 5: martes 18.

Documentos finalizados en 6: miércoles 19.

Documentos finalizados en 7: jueves 20.

Documentos finalizados en 8: viernes 21.

Documentos finalizados en 9: lunes 24.

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes que superen el haber mínimo cobrarán durante la última semana del mes. La distribución comprende a los documentos en 0 y 1 el martes 25, finalizados en 2 y 3 el miércoles 26, en 4 y 5 el jueves 27, en 6 y 7 el viernes 28, y concluye el lunes 31 con las terminaciones en 8 y 9.