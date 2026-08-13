El proyecto busca equiparar ingresos de trabajadores con el valor de la canasta básica. En la actualidad, la diferencia entre ambos es de cuatro veces

Un proyecto de ley presentado en Diputados propone modificar el mecanismo para determinar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y establecer que el ingreso mínimo de un trabajador de jornada completa no pueda ser inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires publicada por el INDEC.

La iniciativa, que se reenvió a la comisión de Legislación del Trabajo, fue presentada por la diputada nacional Varinia Lis Marín y lleva las firmas de Abelardo Ferrán, Jorge Neri Araujo Hernández, Carlos Daniel Castagneto, Gabriela Pedrali, Nancy Sand, Martín Aveiro, Jorge Chica, Pablo Todero, María Graciela Parola, Juan Carlos Molina, Cristian Andino, Hilda Aguirre, Luis Eugenio Basterra y Lorena Pokoik.

La propuesta adquiere relevancia en un momento en el que el salario mínimo de agosto de 2026 quedó en $376.600, último valor contemplado por el esquema vigente, mientras que la última Canasta Básica Total publicada por el INDEC llegó a $1.531.472,91 para una familia de cuatro integrantes. El valor horario del SMVM en agosto es de $1.883.

La diferencia entre ambos indicadores constituye uno de los ejes del proyecto. La iniciativa plantea reemplazar el artículo 140 de la Ley 24.013 para establecer que el salario mínimo mensual para trabajadores de jornada completa "en ningún caso podrá ser inferior" al valor de la última CBT para un hogar de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires publicada por el organismo estadístico.

Qué propone el proyecto de ley sobre el salario mínimo

El proyecto no establece un porcentaje de aumento ni fija directamente un nuevo monto del SMVM. La modificación propuesta consiste en cambiar el criterio utilizado como referencia para determinar el piso salarial.

La iniciativa mantiene el principio según el cual los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos en los que el Estado Nacional actúe como empleador tienen derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo establecido conforme a la legislación.

La modificación agrega un nuevo límite: para quienes trabajan una jornada completa, el salario mínimo mensual no podrá ser inferior al valor de la última Canasta Básica Total correspondiente a un hogar de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires que publique el INDEC.

Según la diputada Marin, el objetivo de la iniciativa es vincular el salario mínimo con un indicador relacionado con el costo de vida y establecer un piso salarial asociado a las necesidades básicas de un hogar.

Por qué el proyecto busca vincular el SMVM con la canasta básica

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes, que deben asegurar una retribución justa y un salario mínimo, vital y móvil, entre otros derechos.

El proyecto también cita el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y a una remuneración que permita condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias.

A nivel de la legislación laboral, la iniciativa recuerda que el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define al salario mínimo como la menor remuneración que debe percibir el trabajador y establece que debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El artículo 119 de la misma ley establece que no pueden abonarse salarios inferiores a los que determine el SMVM. El proyecto toma esas disposiciones como fundamento para plantear una modificación en el criterio utilizado para establecer ese piso.

Cómo se fija actualmente el salario mínimo

La determinación del SMVM corresponde al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, creado por la Ley 24.013. El organismo tiene una composición tripartita: 16 representantes de los empleadores, 16 representantes de los trabajadores y un representante del Estado que ejerce la presidencia.

Para adoptar una decisión se requiere una mayoría de dos tercios de los integrantes. Si después de dos sesiones no se alcanza un acuerdo, la presidencia puede emitir un laudo.

El proyecto toma como antecedente el proceso que terminó con la Resolución 9/2025. Según sus fundamentos, durante las sesiones destinadas a determinar el salario mínimo y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo no se alcanzó un acuerdo.

Ante la falta de consenso, la presidenta alterna del Consejo emitió el laudo correspondiente. La resolución estableció los valores del SMVM para cada mes comprendido entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.

Salario mínimo 2026: cuánto se cobra en agosto

El último tramo de ese cronograma comenzó a regir el 1° de agosto y llevó el Salario Mínimo, Vital y Móvil a $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados de jornada completa.

Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó en $1.883 por hora. Se trata del último monto previsto por la Resolución 9/2025.

En julio, el SMVM había sido de $372.400. El proyecto utiliza precisamente ese valor como referencia para comparar la evolución del piso salarial con el costo de vida.

Qué pasa con el salario mínimo desde septiembre de 2026

El esquema establecido por la Resolución 9/2025 llega hasta agosto. Por lo tanto, desde septiembre de 2026 todavía no hay un nuevo monto fijado por esa resolución.

La próxima actualización deberá definirse mediante una nueva determinación del Consejo del Salario o a través del mecanismo previsto por la legislación en caso de que no se alcance un acuerdo.

Por ahora, entonces, no existe un valor oficial que permita afirmar cuánto será el SMVM en septiembre, octubre o los meses posteriores. El último monto confirmado es el de agosto, de $376.600.

Este punto resulta central para la evolución del salario mínimo en los próximos meses porque, al finalizar el cronograma vigente, deberá establecerse un nuevo piso salarial mientras continúa el debate sobre el proyecto que propone vincularlo directamente con la Canasta Básica Total.

Cuánto vale la Canasta Básica Total

El último dato disponible del INDEC corresponde a junio de 2026. Para un hogar de cuatro integrantes compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la Canasta Básica Total alcanzó $1.531.472,91.

Ese monto determina la línea de pobreza para ese tipo de hogar. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para establecer la línea de indigencia, llegó a $689.852,67.

Durante junio, la CBT aumentó 2,2%, mientras que la CBA registró una suba de 1,3%.

En los primeros seis meses de 2026, ambas acumularon un incremento del 17%. La CBT pasó de $1.308.713,26 en diciembre de 2025 a $1.531.472,91 en junio, mientras que la CBA avanzó de $589.510,48 a $689.852,67.

En la comparación interanual, la Canasta Básica Total aumentó 35,7%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 36,3%.

Los valores corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan a partir de los precios relevados por el INDEC.

El proyecto explica que el INDEC utiliza dos indicadores para establecer las líneas de indigencia y pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria representa el conjunto de alimentos necesario para cubrir un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor quedan por debajo de la línea de indigencia.

La Canasta Básica Total incorpora además bienes y servicios básicos no alimentarios. Entre ellos figuran vestimenta, transporte, educación y salud. La CBT se utiliza para establecer la línea de pobreza.

El proyecto propone específicamente utilizar como piso del salario mínimo la CBT correspondiente a un hogar de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires.

La evolución de las canastas se produjo en un contexto de incremento general de precios.

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9%, acumuló una suba de 16,8% durante el primer semestre y registró una variación interanual de 33,5%.

La CBT aumentó 2,2% durante ese mes, por encima del IPC general, mientras que la CBA subió 1,3%, por debajo del índice de inflación.

En términos acumulados e interanuales, tanto la CBT como la CBA registraron aumentos superiores al nivel general de precios señalado en el material.

El INDEC publica distintos valores de canastas según la composición de cada hogar.

Para un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la CBT de junio fue de $1.219.230,86, mientras que la CBA alcanzó $549.203,09.

Ese grupo suma 2,46 adultos equivalentes.

Para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, la CBT llegó a $1.610.772,48, mientras que la CBA fue de $725.573,19.

Este segundo grupo suma 3,25 adultos equivalentes y presenta, por su composición, un costo de canasta superior al de los otros ejemplos.

El proyecto incorpora un análisis sobre la evolución del poder adquisitivo del SMVM y sostiene que el indicador sufrió una pérdida significativa desde la asunción del actual Gobierno.

A este análisis se suma el Informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil N° 15, elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

Según ese informe, desde la asunción del actual Gobierno el salario mínimo acumuló una caída superior al 40% en su capacidad de compra. El estudio señala que el impacto inflacionario produjo inicialmente un retroceso del 30% que no fue revertido y sostiene que desde hace dos años se registran contracciones mensuales consecutivas.

El informe también analiza el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario. Según el documento, ante la falta de acuerdos en las negociaciones, durante este período los incrementos nominales fueron definidos mediante laudos de la Secretaría de Trabajo.

En términos históricos, CIFRA ubica el poder adquisitivo actual del salario mínimo 60% por debajo del nivel de 2015 y 20% por debajo de los niveles de la década de 1990.

El informe de CIFRA también mide el poder adquisitivo del salario mínimo mediante la cantidad de horas de trabajo necesarias para adquirir determinados productos.

Según el estudio, en junio de 2016 una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan. Actualmente, con un valor horario de $1.839 utilizado en el informe, se necesitan aproximadamente dos horas y media de trabajo para comprar un kilo de pan.

La diferencia es mayor en el caso de la carne picada: mientras que en 2016 se requerían alrededor de dos horas de trabajo, actualmente son necesarias prácticamente seis horas.

Estos datos son utilizados por el informe para comparar la evolución del salario mínimo con el precio de bienes de consumo.

CIFRA también compara el SMVM con los valores de las canastas básicas.

Según el informe, el salario mínimo correspondiente a junio de 2026 cubría poco más de la mitad de la Canasta Básica Alimentaria correspondiente a una familia tipo.

Además, el estudio señala que se necesitaban más de cuatro salarios mínimos para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total que determina la línea de pobreza.

La comparación puede actualizarse con los últimos datos disponibles: el SMVM de agosto es de $376.600 y la CBT de junio para el hogar tipo llegó a $1.531.472,91.

Otro de los indicadores incluidos en el informe de CIFRA es la relación entre el salario mínimo y la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado.

Según el estudio, en junio de 2016 el SMVM representaba el 37,2% del salario promedio registrado del sector privado.

En la actualidad, de acuerdo con la medición incorporada al informe, el salario mínimo representa 16,6% de esa remuneración promedio.