Ricardo Cirielli declaró como testigo en la Causa Cuadernos y relató episodios vinculados con Ricardo Jaime y sus viajes a la Casa Rosada

El secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, declaró este jueves como testigo en la Causa Cuadernos y aportó detalles sobre su relación con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime durante los primeros años del kirchnerismo.

Cirielli, quien también ocupó un cargo como subsecretario de Transporte Aerocomercial, aseguró que conoció a Jaime antes de que asumiera como secretario de Transporte, en mayo de 2003. Frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, recordó cómo fueron aquellos primeros encuentros y describió el cambio económico que, según afirmó, experimentó el exfuncionario.

"Parecía una persona humilde, después me di cuenta que no lo era", sostuvo durante la audiencia.

Cirielli contó el cambio de Ricardo Jaime y habló de un yate y oro

Según reconstruyó Cirielli, el actual aspecto de Jaime contrastaba fuertemente con la imagen que tenía cuando llegó desde Córdoba para incorporarse al Gobierno.

"Estaba vestido más o menos, el pantalón de un color, el saco de otro. Había venido de Córdoba en micro. Le hacía preguntas y era cortante. Note que no tenía plata, pero para nada. Al mediodía lo vi que no tenía para comer. Pedía un sándwich, lo pagaba yo, comía él, un asesor y yo", contó.

El sindicalista recordó, además, que Jaime le había planteado que necesitaba un lugar donde alojarse porque no tenía dónde dormir.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la situación económica del funcionario habría cambiado rápidamente. Cirielli relató que poco tiempo después Jaime consiguió un departamento y que, dos o tres años más tarde, un empleado le comentó que tenía un yate.

"Fue notorio el cambio. Pasó de no tener nada a tener oro por todo el cuerpo, trajes de lujo, todo lo mejor tenía", afirmó.

Los apodos que recibió por sus joyas

El exsubsecretario de Transporte Aerocomercial también recordó que el cambio en la apariencia de Jaime era comentado entre los trabajadores del área.

Según su relato, algunos empleados comenzaron a llamarlo Mario Baracus o el Señor de los Anillos, en referencia a la cantidad de piezas de oro que utilizaba.

Cirielli presentó esa transformación como una diferencia muy marcada respecto de la situación que había observado cuando Jaime llegó desde Córdoba.

Qué contó sobre los bolsos que llevaba Jaime

Durante otro tramo de su declaración, Cirielli relató una conversación que habría mantenido con una secretaria personal del exsecretario de Transporte.

Según su testimonio, la mujer le manifestó que "tenía miedo porque la mandaban con algunos bolsos que venían con billetes de baja denominación al banco a cambiarlos por una denominación mayor".

El sindicalista también recordó un episodio en el que se encontró con Jaime dentro de un ascensor mientras llevaba un bolso.

De acuerdo con su relato, posteriormente Jaime trasladó ese bolso junto con un chofer y un custodio del Ministerio de Economía hasta la Casa Rosada.

"Decía que lo iba a ver al Loco", declaró Cirielli, al explicar la expresión que utilizaba Jaime para referirse al entonces presidente Néstor Kirchner.

Cirielli aclaró que nunca vio el dinero

A pesar de los episodios que describió durante la audiencia, Cirielli marcó un límite respecto de lo que pudo comprobar personalmente.

El exfuncionario afirmó que nunca observó qué había dentro de los bolsos y que tampoco estuvo presente en las reuniones que Jaime mantenía con Kirchner.

Ante una consulta sobre si podía asegurar que el dinero estaba destinado al entonces presidente, Cirielli reconoció que esa conclusión no surgía de una observación directa.

En ese sentido, explicó que se trataba de "son deducciones", construidas a partir de lo que le había contado la secretaria y de su conocimiento sobre los encuentros frecuentes entre Jaime y el expresidente.

La declaración se incorporó así al debate de la Causa Cuadernos, donde la Justicia analiza distintos testimonios y elementos relacionados con el presunto circuito de pagos ilegales durante los gobiernos kirchneristas.