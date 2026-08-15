Juicio laboral y el nuevo cálculo de intereses que cambia riesgos para empresas

El nuevo cálculo de intereses laborales permite estimar mejor el costo de un juicio y obliga a revisar contingencias en empresas

Durante muchos años, las empresas convivieron con una incertidumbre difícil de administrar: cuando recibían una demanda laboral, podían estimar el monto de una eventual indemnización. Lo verdaderamente imprevisible era cuánto terminarían pagando al final del juicio.

En numerosos casos, el mayor costo no estaba en la condena sino en los intereses. La inflación, la duración de los procesos judiciales y la aplicación de distintos criterios por parte de los tribunales hacían que una deuda laboral pudiera multiplicarse con el paso del tiempo. Esa falta de previsibilidad complicaba la toma de decisiones, dificultaba la negociación de acuerdos y obligaba a trabajar con provisiones contables muchas veces alejadas de la realidad. Ese escenario comienza a modificarse.

Cómo cambia el cálculo de intereses en los juicios laborales

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, el Banco Central reglamentó la metodología para calcular los intereses de los créditos laborales judicializados, publicó la tasa de referencia y puso en funcionamiento una calculadora oficial. El nuevo sistema establece parámetros objetivos, vinculados a la tasa pasiva del sistema financiero y al CER con una tasa adicional, buscando evitar resultados arbitrarios o desproporcionados.

El verdadero cambio, sin embargo, no es técnico. Es estratégico.

A partir de ahora, las empresas cuentan con una herramienta que permite proyectar con mucha mayor precisión el costo financiero de un litigio. Cuando el riesgo puede medirse mejor, también puede administrarse mejor. Esto impacta directamente en la gestión empresaria.

Por qué el cambio impacta en la gestión financiera de las empresas

Permite constituir provisiones contables más razonables, facilita la planificación financiera, mejora los procesos de auditoría y due diligence y brinda elementos mucho más sólidos para evaluar cuándo conviene llegar a un acuerdo y cuándo resulta razonable continuar un juicio.

Naturalmente, esto no significa que los juicios laborales serán más económicos, ni que desaparecerán las contingencias. Lo que cambia es la capacidad de anticipar su impacto económico y tomar decisiones con información mucho más confiable.

También puede modificarse la dinámica de las negociaciones: cuando ambas partes conocen parámetros objetivos para proyectar el valor futuro de un crédito, disminuye la incertidumbre y aumentan las posibilidades de alcanzar acuerdos tempranos, evitando procesos largos, costosos y de resultado incierto.

Como toda modificación relevante, su implementación seguramente generará debates judiciales y todavía quedarán cuestiones interpretativas por resolver. Sin embargo, la dirección del cambio parece clara: avanzar hacia un sistema que otorgue mayor previsibilidad a uno de los aspectos que históricamente generó más incertidumbre en los litigios laborales.

Por eso, el mayor error sería considerar esta novedad como un asunto exclusivo de abogados laboralistas. No lo es: es una herramienta que impacta directamente en la gestión financiera de cualquier empresa con empleados.

Qué deberían revisar las empresas ante la nueva reglamentación

Este es un buen momento para revisar las contingencias laborales en trámite, recalcular las provisiones contables utilizando los nuevos parámetros, analizar si existen oportunidades para cerrar acuerdos antes de que los costos aumenten y fortalecer las políticas de prevención y documentación de las relaciones laborales.

Conocer mejor el costo potencial de un conflicto no elimina el riesgo. Pero permite administrarlo con mucha más inteligencia.