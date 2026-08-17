El tribunal explicó las diferencias entre compensación económica y otros reclamos tras un divorcio y qué pruebas son determinantes para el fallo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó el pedido de una mujer que reclamaba una compensación económica de u$s1 millón tras su divorcio. El tribunal consideró que no logró demostrar un desequilibrio económico concreto que fuera consecuencia del matrimonio y de su ruptura.

El caso permite explicar qué es la compensación económica por divorcio, cuándo corresponde, qué requisitos deben cumplirse y cuál es la diferencia con los alimentos y otros reclamos que pueden surgir después de una separación.

La resolución fue dictada por la Sala J de la Cámara Civil, que confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda.

Qué es la compensación económica por divorcio

La compensación económica es un mecanismo previsto por los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial para los casos de divorcio.

Su finalidad es corregir el desequilibrio económico que puede producirse entre los excónyuges como consecuencia del matrimonio y de su ruptura.

La figura contempla situaciones en las que, durante la vida matrimonial, uno de los integrantes de la pareja pudo haber resignado oportunidades laborales o profesionales para ocuparse del hogar, acompañar a los hijos o sostener el proyecto familiar.

Cuando esas decisiones generan, al momento del divorcio, una desventaja económica concreta frente al otro cónyuge, puede plantearse un pedido de compensación económica.

Sin embargo, el divorcio por sí solo no genera automáticamente el derecho a cobrar dicha compensación, ya que es necesario demostrar que existe un desequilibrio manifiesto, que ese desequilibrio representa un empeoramiento concreto y que tiene relación con el matrimonio y su ruptura.

Cuándo corresponde una compensación económica

De acuerdo con el criterio aplicado por la Cámara en este caso, deben reunirse tres condiciones: un desequilibrio económico manifiesto respecto del otro excónyuge, un empeoramiento concreto de la situación económica de quien reclama y una relación entre ese perjuicio y el matrimonio y su ruptura.

Esto significa que no alcanza con demostrar que después del divorcio una persona tiene menos dinero que su expareja.

También debe acreditarse que esa diferencia económica tiene una causa vinculada con las decisiones tomadas durante el matrimonio y con la forma en que se organizó la vida familiar.

Por ejemplo, el análisis puede considerar si uno de los cónyuges dejó de trabajar, redujo su actividad profesional o resignó oportunidades laborales para dedicarse al cuidado de los hijos o del hogar.

El reclamo de u$s1 millón después del divorcio

En el expediente analizado por la Justicia, la mujer reclamó una compensación económica de un millón de dólares.

Según su planteo, el matrimonio comenzó en 2002 y durante la relación priorizó el cuidado de la familia y el acompañamiento de sus hijos en distintas actividades. Al mismo tiempo, desarrolló su carrera profesional en un organismo del Estado.

La mujer sostuvo que la administración del hogar y la atención médica de los hijos recaían principalmente sobre ella. Según argumentó, esa situación había limitado sus posibilidades de desarrollo profesional fuera del sector público.

La separación se produjo en abril de 2021. Después de la ruptura, afirmó que su nivel de vida se redujo y que tuvo que restringir gastos y abandonar determinadas actividades sociales.

También señaló que su expareja continuó teniendo acceso a bienes, viajes y actividades recreativas.

Con esos argumentos, sostuvo que el divorcio había producido un perjuicio económico que debía ser compensado.

Qué respondió el exmarido

El demandado negó los argumentos de la mujer y sostuvo que ambos integrantes de la pareja realizaron aportes económicos al matrimonio.

También afirmó que los dos compartieron la crianza y educación de los hijos y que la demandante mantuvo un empleo estable durante el matrimonio y después de la separación.

Según su planteo, la mujer obtuvo ingresos propios, incrementó su patrimonio y mantuvo una actividad profesional durante esos períodos.

Durante el juicio se incorporaron pruebas documentales y testimoniales sobre la situación económica de ambos, la distribución de las tareas familiares, la evolución de sus ingresos y la administración de los bienes.

La Justicia de primera instancia rechazó el reclamo. La mujer apeló y el caso llegó a la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Por qué la Justicia rechazó la compensación económica

La Cámara confirmó el rechazo porque consideró que no se acreditó un desequilibrio económico atribuible al matrimonio y a su ruptura.

Los jueces tuvieron en cuenta que la demandante había mantenido un empleo estable en el sector público, contaba con ingresos propios y continuó desarrollando su actividad profesional, por lo que no se había demostrado que hubiera resignado oportunidades laborales en beneficio del proyecto familiar.

Otro elemento analizado fue la distribución de las tareas domésticas y familiares.

La Cámara concluyó que no se había probado que la carga del hogar y del cuidado de los hijos hubiera recaído exclusivamente sobre la mujer. Los testimonios incorporados al expediente describieron una participación de ambos padres en actividades escolares, deportivas y sociales de los hijos.

A partir de esas pruebas, los jueces entendieron que no estaba acreditada una desproporción sustancial en las cargas familiares ni una renuncia significativa de oportunidades laborales por parte de la demandante.

Qué diferencia hay entre compensación económica y alimentos

La compensación económica por divorcio no es lo mismo que una cuota alimentaria.

Los alimentos tienen como finalidad atender las necesidades de manutención, educación, salud y desarrollo de quienes tienen derecho a recibirlos, en los casos previstos por la legislación.

La compensación económica tiene otra finalidad: corregir un desequilibrio patrimonial concreto entre los excónyuges que tenga relación con el matrimonio y su ruptura.

Por eso, una persona no obtiene automáticamente una compensación económica porque tenga menos ingresos que su expareja.

El tribunal debe analizar cuál era la situación de cada integrante, cómo se organizó la vida familiar, qué oportunidades laborales tuvo cada uno, cómo evolucionaron sus patrimonios y cuál es su situación después del divorcio.

¿La compensación busca mantener el nivel de vida del matrimonio?

No.

Uno de los puntos destacados por la Cámara fue que la compensación económica no tiene como objetivo garantizar que el excónyuge mantenga el mismo nivel de vida que tenía durante el matrimonio.

La reducción del nivel de vida después de una separación tampoco demuestra, por sí sola, la existencia de un derecho a cobrar una compensación.

El objetivo es diferente: determinar si existe una desventaja económica concreta y comprobada que tenga su origen en el matrimonio y en su finalización.

Por eso, el hecho de que uno de los excónyuges pueda seguir realizando viajes o actividades recreativas mientras el otro debe reducir sus gastos no resulta suficiente por sí mismo para obtener una compensación.

Es necesario demostrar que existe un desequilibrio económico en los términos establecidos por el Código Civil y Comercial.

Compensación económica y división de bienes: no son lo mismo

La compensación económica tampoco debe confundirse con la liquidación de la sociedad conyugal.

Son cuestiones diferentes.

La liquidación de bienes tiene relación con la distribución del patrimonio que corresponda realizar después de la disolución del régimen patrimonial del matrimonio.

La compensación económica, en cambio, analiza si existe un desequilibrio económico entre los excónyuges que pueda atribuirse al matrimonio y a su ruptura.

Por eso, una persona puede tener discusiones patrimoniales con su expareja y, al mismo tiempo, que no estén dados los requisitos para recibir una compensación económica.

En el caso analizado, la Cámara aclaró que los procesos vinculados con la liquidación de la sociedad conyugal, los alimentos y la administración de bienes continuaban tramitándose en expedientes separados.

Qué pruebas analiza la Justicia

Para determinar si corresponde una compensación económica, la Justicia puede analizar distintos elementos relacionados con la vida matrimonial y la situación posterior al divorcio.

En este expediente se tuvieron en cuenta, entre otros aspectos:

Los antecedentes patrimoniales de ambos cónyuges

Las condiciones laborales de cada uno

La evolución de sus ingresos

La evolución de sus bienes

La distribución de las tareas familiares

La participación de cada progenitor en la crianza de los hijos

La situación económica después de la separación

Las oportunidades laborales que cada integrante tuvo durante el matrimonio

La Cámara también analizó las declaraciones testimoniales y señaló que deben valorarse teniendo en cuenta su coherencia, la razón de ciencia y su concordancia con el resto de las pruebas.

En este caso, los testimonios no permitieron demostrar que la mujer hubiera asumido de manera exclusiva las cargas familiares ni que hubiera resignado oportunidades profesionales significativas.

Qué resolvió finalmente la Cámara Civil

Con esos elementos, la Sala J concluyó que no se habían acreditado los requisitos necesarios para conceder la compensación económica de u$s1 millón.

El tribunal consideró que ambos integrantes del matrimonio habían desarrollado actividades profesionales y conservado ingresos propios, por lo que no se comprobó una situación de vulnerabilidad económica directamente atribuible al divorcio.

Por ese motivo, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda.

La decisión fue adoptada por unanimidad.

Perdió el juicio y ahora deberá afrontar los gastos

Además de rechazar la compensación económica, la Cámara confirmó que las costas del proceso debían ser soportadas por la parte vencida.

Las costas son los gastos que genera un proceso judicial y que, en determinadas circunstancias, deben ser afrontados por quien pierde el juicio. En este caso, la demandante no solo no obtuvo la compensación económica de u$s1 millón que había reclamado, sino que además quedó obligada a asumir las costas por haber resultado vencida en el proceso.

La decisión se basó en el principio objetivo de la derrota, previsto por el Código Procesal Civil y Comercial. Este criterio establece, como regla general, que quien resulta vencido debe afrontar las costas del juicio.

La Cámara aclaró que esta obligación tiene como fundamento resarcir los gastos de quien tuvo que recurrir a la Justicia para defender sus derechos y que no constituye una sanción para la parte que perdió.

El fallo reiteró así que la compensación económica no se concede automáticamente después de un divorcio. Para que prospere el reclamo, debe demostrarse una desventaja económica concreta, manifiesta y comprobable, vinculada con la organización de la vida matrimonial y con la ruptura del vínculo, lo que no había sido acreditado.

Por lo tanto, el resultado del proceso tuvo dos consecuencias para la mujer que había iniciado el reclamo: no obtuvo la compensación económica solicitada y debió afrontar las costas judiciales correspondientes al proceso.