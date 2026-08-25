Aumento confirmado para estatales: subas hasta diciembre y bono extra

Se acordó una suba en los sueldos de los empleados públicos, que arrancará en septiembre y finalizará en diciembre, donde habrá un plus por única vez

El marco de las negociaciones en la Administración Pública Nacional registró la definición de aumentos de salarios para empleados públicos previsto para el cuatrimestre final del año, en una paritaria que fue aceptada por UPCN y rechazada por ATE. La pauta salarial queda fijada con variaciones escalonadas para todo el personal estatal.

La resolución del esquema de ingresos derivó en una clara distancia entre las dos principales organizaciones que representan a los trabajadores del sector. Mientras el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación dio su conformidad a la propuesta de la Secretaría de Empleo Público, la Asociación Trabajadores del Estado decidió ratificar su postura disconforme al considerar que las subas resultan insuficientes frente a la evolución del costo de vida y adelantaron medidas de fuerza.

De esta manera, la grilla establecida regirá las liquidaciones correspondientes a la segunda mitad de la cursada laboral, al tiempo que reservará para los primeros meses de la próxima temporada la reapertura de las mesas de negociación orientadas a completar el tramo final del período paritario.

Detalles del esquema salarial e incrementos hasta fin de año

El cronograma determinado para los empleados públicos nacionales se aplicará en cuatro tramos acumulativos, que llegarán en total al 6,8% distribuidos de la siguiente manera:

1,9% de aumento en septiembre

1,8% de aumento en octubre

1,6% de aumento en noviembre

1,5% de aumento en diciembre

Adicionalmente, el último mes del calendario incluirá el pago de una asignación fija por única vez establecida en $80.000. Con la incorporación de este nuevo sendero de recomposición a los números liquidados desde junio, la acumulación salarial totalizada para la primera mitad del período paritario alcanza un 14,08%. La cifra consolida la posición manifestada por UPCN, gremio que aceptó la pauta planteada dentro de la mesa formal de negociaciones.

Cruce entre los gremios y debate por el impacto de los ingresos

La determinación oficial generó una fuerte contraposición por parte de ATE. La conducción del sindicato consideró que el promedio del 1,7% mensual propuesto por las autoridades se sitúa por debajo de las mediciones inflacionarias previstas, profundizando la erosión de los ingresos en la planta estatal.

Desde ATE objetaron además la inclusión de la suma fija para el mes de diciembre, al señalar que las asignaciones por única vez no se integran al sueldo básico ni resuelven el atraso de los haberes. El sector gremial disconforme pidió por un bono de $400.000 -$320.000 más de lo pautado- y advirtió que la pérdida de capacidad de compra en el convenio 214/06 supera el 44% en los últimos períodos, situación que derivó en altos niveles de endeudamiento entre las familias del sector para afrontar gastos corrientes de salud, vivienda y alimentación.

Ante la ratificación de las planillas por parte del Ejecutivo, la conducción nacional de ATE confirmó la realización de un plenario federal de delegados durante la semana entrante. En ese encuentro, representantes del personal de ministerios y organismos públicos de todo el país evaluarán el panorama de las dependencias y resolverán la puesta en marcha de un plan de medidas de fuerza.