Una pelea familiar deja de ser privada cuando bloquea decisiones, divide al personal y pone en riesgo la continuidad de una empresa familiar

Las empresas familiares suelen construirse sobre una ventaja difícil de reproducir: la confianza. Padres, hijos, hermanos o cónyuges pueden tomar decisiones con rapidez, compartir sacrificios y comprometerse con un proyecto de largo plazo sin exigir las garantías que pedirían a un extraño. Sin embargo, esa misma cercanía puede transformarse en una debilidad cuando la empresa depende más de la relación personal que de reglas institucionales.

Mientras la familia conserva cohesión, muchas deficiencias de gobierno permanecen ocultas. Nadie exige información formal porque todos creen conocer lo que ocurre. Los acuerdos no se documentan porque existe confianza. Las funciones se distribuyen de manera informal. Las decisiones importantes se toman durante una comida o mediante una conversación privada. El sistema parece eficiente, pero en realidad depende de que las relaciones personales continúen funcionando.

Cuando esa confianza se rompe, la falta de reglas aparece de manera abrupta. Los socios comienzan a discutir quién administra, quién puede ingresar a las cuentas, qué remuneración corresponde a cada familiar, por qué no se distribuyen dividendos o quién tiene derecho a continuar trabajando dentro de la compañía. La empresa descubre entonces que no había construido un sistema de gobierno: había delegado su estabilidad en la armonía familiar.

El conflicto deja de ser exclusivamente privado cuando comienza a modificar las decisiones societarias.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial analizó esta cuestión en "Alonso, Viviana Gabriela c/ Gow Internet S.R.L.". La sociedad había sido formada durante el matrimonio y constituía el sustento económico de la familia. Luego de la separación, una de las socias promovió una acción para cuestionar una reunión societaria y las decisiones adoptadas en ella. El juez comercial inicialmente entendió que el asunto debía remitirse a la Justicia de Familia por su vinculación con la liquidación del régimen patrimonial matrimonial.

La Cámara revocó esa decisión. Aunque el enfrentamiento se encontraba relacionado con la separación de los cónyuges, lo que debía resolverse era la validez de actos adoptados por órganos societarios. La controversia no consistía simplemente en determinar cómo se dividirían los bienes matrimoniales, sino en establecer si las decisiones de la sociedad respetaban la ley y los derechos de sus integrantes. Por esa razón, el tribunal comercial debía continuar interviniendo.

El pronunciamiento revela una distinción que muchos empresarios familiares pierden de vista. El patrimonio familiar y el patrimonio social no son lo mismo. Tampoco lo son el conflicto entre los socios y el interés de la empresa.

Cuándo una pelea familiar se convierte en un conflicto societario

Una sociedad posee una organización, empleados, clientes, contratos, obligaciones y una finalidad económica propia. Aunque sus accionistas sean familiares, las decisiones de sus administradores no pueden estar destinadas a mejorar la posición personal de una rama familiar dentro de una separación, una sucesión o una disputa patrimonial. Deben responder al interés de la sociedad.

El problema aparece cuando las herramientas societarias se utilizan para trasladar poder desde un grupo hacia otro. Una convocatoria puede realizarse para aprobar decisiones sin que el socio enfrentado tenga acceso suficiente a la información. Una remuneración puede fijarse no por la tarea desempeñada, sino para extraer fondos sin distribuir dividendos. Una nueva empresa puede recibir clientes o empleados de la sociedad original. Un aumento de capital puede diseñarse para diluir al familiar que no cuenta con liquidez. Una deuda puede asumirse para comprometer el patrimonio común o favorecer a personas vinculadas con uno de los grupos.

Aisladas, estas decisiones pueden parecer comerciales. Analizadas dentro del conflicto, pueden revelar que la empresa dejó de ser administrada para producir valor y comenzó a utilizarse para alterar el equilibrio entre los socios.

El riesgo de usar la empresa para perjudicar a otro socio

El segundo precedente mencionado muestra cómo puede terminar ese proceso. En "B., A. I. y otro c/ R., A. de A. R. F. y sucesoras de L. I. B. sociedad de hecho", dos herederas sostuvieron que habían recibido la participación de su padre y que, en conjunto, representaban el 50 % del capital. Denunciaron haber sido apartadas de la administración y privadas de información, mientras el enfrentamiento alcanzaba a los empleados y afectaba el funcionamiento de la empresa. El Juzgado Comercial N.º 14 dispuso una intervención judicial para proteger el interés social.

La intervención judicial es una medida particularmente intensa. La Ley General de Sociedades permite adoptarla cuando los administradores realizan actos u omisiones que colocan a la sociedad en peligro grave. Quien la solicita debe acreditar su condición de socio, la gravedad del riesgo, el agotamiento de los mecanismos internos y la promoción de una acción destinada a remover a los administradores. La ley ordena expresamente que la medida sea evaluada con criterio restrictivo.

La intensidad puede variar. El juez puede designar un veedor que observe e informe, un coadministrador que participe en la gestión o un administrador judicial que desplace a quienes conducían la compañía. La respuesta debe guardar relación con el peligro acreditado. No toda discusión habilita a entregar la gestión de una empresa a un tercero. Pero cuando el enfrentamiento amenaza el patrimonio, bloquea los órganos o impide controlar la administración, la Justicia puede considerar que la autonomía societaria ya no resulta suficiente.

La Cámara Comercial adoptó un criterio similar en "Malvica c/ Prinmar S.A.". Allí existían dos grupos enfrentados cuyas posiciones provocaban empates en decisiones fundamentales, como la aprobación de estados contables y la designación de autoridades. Los mandatos de los directores estaban vencidos y la sociedad presentaba un nivel significativo de endeudamiento. La Sala E dispuso la actuación de un veedor porque la falta de una conducción legítima y el bloqueo societario ponían en peligro el interés social.

Estos casos demuestran que el empate societario no es una expresión de equilibrio. Puede ser una forma de ingobernabilidad.

Por qué el empate societario puede paralizar una empresa familiar

La distribución del capital en partes iguales suele considerarse justa en las empresas familiares. Un fundador entrega el 50 % a cada hijo, dos hermanos constituyen una sociedad en partes idénticas o dos ramas familiares heredan la misma proporción. La igualdad parece evitar privilegios, pero puede producir un problema estructural: ninguna decisión importante puede adoptarse cuando los grupos se enfrentan.

La paridad no genera necesariamente el conflicto. Sin embargo, cuando no existe un mecanismo de desempate, convierte el conflicto en parálisis.

En esa situación pueden quedar bloqueadas la aprobación de balances, la designación de autoridades, la obtención de financiamiento, la venta de activos, la distribución de dividendos o la modificación de contratos importantes. La compañía continúa existiendo, pero pierde velocidad y capacidad de respuesta. Mientras los socios discuten, los competidores avanzan, los empleados se desorientan y los clientes perciben inestabilidad.

El impacto sobre el personal suele ser uno de los primeros indicadores. Cada grupo intenta construir lealtades internas. Los gerentes reciben instrucciones incompatibles. Los empleados evitan decidir por temor a contrariar a uno de los socios. Se crean circuitos de información paralelos y algunos asuntos dejan de documentarse porque podrían beneficiar a la otra parte. En ese momento, la pelea ya está siendo financiada por la empresa.

La organización paga sueldos por tareas que se duplican, pierde tiempo en reuniones improductivas, posterga inversiones y asume el costo reputacional de la disputa. Aun cuando ninguna parte retire dinero indebidamente, ambas pueden estar destruyendo valor mediante la indecisión.

Otro síntoma frecuente es el uso de la información como instrumento de poder. Un socio controla la administración cotidiana y considera que los demás no necesitan conocer los detalles. Quien se encuentra fuera de la gestión comienza a sospechar que se ocultan operaciones, clientes o resultados. Como consecuencia, exige cada vez más documentación, mientras quien administra interpreta esas exigencias como una forma de hostigamiento.

La falta de información alimenta la desconfianza, y la desconfianza intensifica la demanda de información. La empresa queda atrapada en una dinámica que rara vez se resuelve entregando documentos de manera aislada.

Cómo la falta de información agrava el conflicto entre socios

Por eso, el acceso a la información no debería depender del estado emocional de la relación. Debe existir un sistema previsible: reportes periódicos, estados de resultados, información bancaria, detalle de operaciones vinculadas, presupuestos y actas que documenten decisiones relevantes. La transparencia institucional no elimina el conflicto, pero reduce el espacio para las sospechas y limita la posibilidad de administrar mediante hechos consumados.

También deben distinguirse las remuneraciones de los dividendos. En muchas empresas familiares, quienes trabajan cobran sumas que combinan salario, honorarios, reintegro de gastos y distribución informal de utilidades. Ese sistema puede funcionar mientras todos están de acuerdo. Cuando aparece el conflicto, cada pago se transforma en una acusación: para unos es remuneración; para otros, extracción indebida de fondos.

La empresa necesita definir qué se paga por el trabajo, qué se distribuye por la calidad de socio y qué gastos pueden ser asumidos por la sociedad. Sin esa separación, el conflicto laboral, patrimonial y societario se mezcla en una sola discusión difícil de ordenar.

La sucesión representa otro punto crítico. Muchos fundadores deciden cómo repartirán las acciones, pero no quién tendrá capacidad real para conducir la empresa. Transmiten el capital en partes iguales entre hijos con intereses, capacidades y niveles de compromiso diferentes. Uno trabaja dentro de la compañía, otro recibe dividendos y un tercero pretende vender. Todos tienen derechos patrimoniales, pero no necesariamente deberían ocupar el mismo rol en la gestión.

La igualdad familiar no exige identidad de funciones empresariales.

Qué reglas necesita una empresa familiar para evitar la parálisis

El protocolo familiar, el acuerdo de accionistas y el estatuto deben coordinarse para responder cuestiones concretas. Quién puede incorporarse a trabajar. Qué requisitos debe cumplir. Cómo se designan las autoridades. Qué ocurre si un socio quiere retirarse. Cómo se determina el valor de su participación. Quién puede comprarla. Qué decisiones requieren mayorías especiales y cómo se resuelve un empate.

Las cláusulas de salida son particularmente importantes. Muchas empresas familiares regulan cuidadosamente el ingreso, pero no la separación. Cuando un socio deja de confiar en los demás, descubre que su participación no tiene un mercado inmediato y que venderla puede resultar difícil. La imposibilidad de salir aumenta la agresividad del conflicto, porque la única forma de recuperar valor parece ser obtener control, forzar dividendos o paralizar decisiones.

Una metodología de valoración acordada previamente reduce ese problema. No elimina la discusión sobre el precio, pero evita que la disputa comience desde cero. También pueden establecerse opciones de compra, derechos de preferencia, procedimientos de mediación, mecanismos de desempate o fórmulas para separar ramas familiares.

Sin embargo, ningún documento sustituye la necesidad de actuar a tiempo. Cuando la pelea ya bloqueó la gestión, el primer objetivo no debería ser determinar quién tiene razón en cada episodio histórico. Debería ser evitar que la empresa siga perdiendo valor mientras se resuelve el conflicto.

En la práctica, esto puede exigir separar la gestión cotidiana de la negociación societaria. La compañía debe continuar vendiendo, pagando, produciendo y atendiendo clientes, aunque los socios discutan la propiedad o la administración futura. Para lograrlo puede ser necesario acordar presupuestos transitorios, firmas conjuntas para operaciones excepcionales, reportes periódicos, preservación de documentación y límites a las decisiones que alteren el patrimonio.

También debe prohibirse que cualquiera de los grupos compita con la sociedad, desvíe clientes, contrate empleados clave o celebre operaciones con partes vinculadas sin autorización. La Ley General de Sociedades impone deberes de lealtad y diligencia a los administradores, y contempla responsabilidad por actos realizados con abuso de facultades, dolo o culpa grave.

La intervención judicial puede proteger el patrimonio cuando los mecanismos internos fracasaron. Pero su necesidad implica que la familia perdió una parte importante del control. Un tercero tendrá acceso a la operatoria, observará o condicionará decisiones y reportará al tribunal. La gestión empresaria comenzará a desarrollarse bajo lógica procesal.

Por eso, la intervención puede ser necesaria, pero nunca debería confundirse con una solución satisfactoria. Es una medida defensiva destinada a evitar un perjuicio mayor.

El verdadero trabajo estratégico ocurre antes. Consiste en identificar que la disputa ya no es solamente emocional, estabilizar la operación, preservar la información y construir una salida que no dependa de la reconciliación familiar.

Una empresa no necesita que sus socios se quieran. Necesita que puedan decidir dentro de reglas conocidas, controlar sin paralizar y separarse sin destruir el activo común.

La señal decisiva aparece cuando una medida deja de evaluarse por su conveniencia comercial y comienza a medirse por cuánto perjudica al otro grupo. En ese momento, la sociedad ya no está siendo gobernada. Está siendo utilizada.

Una pelea familiar amenaza la continuidad cuando los dueños prefieren perder valor antes que permitir que el otro conserve poder.

La decisión que debería revisar cualquier empresario familiar no es solamente quién heredará las acciones. Es si la empresa podría seguir funcionando cuando quienes las hereden ya no estén de acuerdo.