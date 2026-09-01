Empleada doméstica: cuánto cobra de bono por única vez en septiembre

Tras la última paritaria se pagará un extra adicional con los sueldos de septiembre por única vez y para todas las categorías. Los detalles

El último acuerdo salarial alcanzado para el personal del régimen de casas particulares dispuso el otorgamiento de una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo. Este refuerzo económico se efectiviza durante el noveno mes del año, tomando como referencia el trabajo llevado a cabo en el período anterior, y alcanza a la totalidad de las categorías profesionales contempladas dentro del convenio colectivo de trabajo que rige la actividad de las empleadas domésticas.

La resolución rubricada por los representantes del sector en la última paritaria, fija que la percepción de esta suma complementaria responde estrictamente a la cantidad de horas semanales que la persona trabajadora cumple en el domicilio. Al mismo tiempo, el entendimiento contempla una pauta de aumentos escalonados para la segunda mitad del año y un esquema progresivo para sumar dicho importe adicional a las escalas remunerativas permanentes.

Bono para empleadas domésticas: montos y cómo se calcula según la carga horaria

La liquidación de este refuerzo especial de pago único se organiza a partir de tres tramos según el volumen horario prestado por el personal. Para aquellos contratos que superen las 16 horas semanales de servicio, la suma fijada se eleva a $20.000.

Por su parte, el esquema establece una retribución intermedia de $11.500 para quienes cumplan jornadas de entre 12 y 16 horas por semana. Finalmente, para los vínculos laborales que representen una prestación inferior a las 12 horas semanales, el importe asignado se ubica en $8.500.

Incorporación progresiva al salario básico y escalas de aumento

Además del pago directo de la asignación no remunerativa, las partes acordaron que el importe total del refuerzo se integre formalmente a los salarios básicos de forma dividida. Dicho proceso se distribuirá en tres etapas consecutivas:

En la liquidación de septiembre, que se abona en octubre, se suma al haber básico el primer 25% del monto total.

En el período de octubre se incorpora un 50% adicional del valor del beneficio.

En la liquidación de noviembre se integra el 25% restante para completar el total del adicional.

Empleadas domésticas: cómo son los aumentos porcentuales de la última paritaria

En el flamante acuerdo se sellaron cuatro subas equivalentes en total al 8,6% de aumento para el segundo semestre del año. Se dividirán de la siguiente manera:

Agosto: aumento del 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%

A partir de esa suba, en el mes de septiembre, la categoría tareas generales, que es la nuclea a la mayor cantidad de trabajadoras en todo el país, tendrá estos salarios mínimos: