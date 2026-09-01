AUH: cuánto se cobra en septiembre 2026 con el aumento

La Asignación Universal por Hijo fue actualizada nuevamente por el Índice de Precios al Consumidor. Los valores vigentes y adicionales

El bolsillo de las familias que dependen de la seguridad social en Argentina volverá a reconfigurarse de cara al próximo mes. En un escenario económico complejo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de sus prestaciones básicas. Este ajuste responde al esquema de movilidad vigente, un mecanismo automático de actualización que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses de rezago. De esta manera, la inflación registrada en el mes de julio, que fue de 2,1%, impactará de forma directa en el calendario de pagos de septiembre.

El anuncio oficial ratifica el rumbo de las actualizaciones mensuales para intentar amortiguar el impacto inflacionario en los sectores de menores recursos. La medida no solo alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que se extiende en idéntica proporción a los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Montos de liquidación mensual y retención de ANSES

Para el noveno mes, el valor bruto de la asignación por cada hijo se fija en $156.313,52. Siguiendo la normativa vigente, la acreditación efectiva requerida en el comprobante bancario representa el 80% del total, quedando discriminados los importes de la siguiente manera:

Cobro directo mensual por cada menor: $125.050,82 .

Retención mensual acumulativa (20%): $31.262,70 .

Asignación por Hijo con Discapacidad: el valor bruto alcanza los $508.825,41.

El saldo acumulado durante todo el año calendario se abona una vez presentada la documentación que certifique la regularidad escolar y los esquemas de vacunación obligatorios a través de los canales digitales oficiales del organismo previsional.

Adicionales compatibles y cobro integrado con Tarjeta Alimentar

Las familias beneficiarias suman al haber base otras prestaciones complementarias en caso de cumplir con los requisitos específicos de cada programa. La asignación de la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores vigentes dependiendo de la cantidad de hijos a cargo dentro del grupo familiar:

Familias con un hijo a cargo: perciben $72.250 adicionales .

Familias con dos hijos: suman un refuerzo de $113.299 .

Familias con tres o más hijos: el monto llega al tope de $149.425.

A estos suplementos se añade el beneficio del programa de apoyo alimentario para el desarrollo infantil, denominado Complemento Leche, el cual alcanza los $58.098 por cada niño de hasta tres años inclusive y se liquida de forma directa en la misma cuenta bancaria registrada sin necesidad de gestionar trámites ni turnos previos.

Cronograma de pagos de la AUH en septiembre