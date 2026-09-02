La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) actualizó el listado oficial y hay una entidad menos para recibir afiliados del Régimen Simplificado

Antes de afiliarse, el contribuyente debe verificar la cartilla médica local, ya que no es posible derivar los aportes a una medicina prepaga.

La opción de cambio se realiza con clave fiscal en la SSS y exige una permanencia mínima de 12 meses antes de poder elegir otra cobertura.

La Superintendencia de Servicios de Salud habilitó un padrón con 42 obras sociales para monotributistas que pueden elegirse en septiembre 2026.

Los monotributistas tienen incluido dentro de la cuota mensual un aporte destinado a la cobertura de salud, pero no pueden elegir cualquier entidad. Para realizar una opción de cambio deben seleccionar un agente del seguro habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para recibir afiliados del Régimen Simplificado.

El padrón se actualiza periódicamente, por lo que la entidad que figure habilitada en un determinado momento puede dejar de integrar el registro o incorporarse posteriormente. Por eso, antes de iniciar una afiliación o cambiar de cobertura, es necesario consultar el listado vigente.

En septiembre de 2026, el registro informado para los pequeños contribuyentes contempla 42 obras sociales y agentes del seguro.

Cuáles son las obras sociales habilitadas para monotributistas

El listado vigente incluye obras sociales sindicales, entidades de dirección, mutuales y otros agentes habilitados para recibir los aportes correspondientes al componente de salud del Monotributo.

Las 42 entidades habilitadas son:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (OSVVRA - ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

La Obra Social de Vareadores, que figuraba en el listado anterior, ya no aparece en el padrón que se encuentra vigente y por eso no forma parte de esta nómina actualizada.

Cómo funciona la obra social dentro del Monotributo

La cuota mensual del Monotributo reúne distintos conceptos. Para quienes están alcanzados por las cotizaciones correspondientes, incluye el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y el componente destinado a la obra social.

El aporte de salud no constituye un pago adicional separado de la cuota del Monotributo: forma parte del importe mensual que ingresa el contribuyente.

Sin embargo, el pago del Monotributo no implica que la afiliación a una obra social quede automáticamente completada. El contribuyente debe realizar la opción y luego gestionar la afiliación ante la entidad seleccionada.

La normativa establece que los pequeños contribuyentes pueden elegir entre los agentes del seguro de salud que estén inscriptos específicamente para recibir a monotributistas.

Cuánto se paga de obra social con el Monotributo

El componente de obra social está integrado en la cuota mensual y su valor depende de la categoría y de las condiciones particulares del contribuyente.

Para septiembre de 2026 continúan vigentes los valores actualizados por ARCA en el segundo semestre del año. La cuota total de la categoría A, para quienes deben ingresar los tres componentes, parte de $49.527,18 mensuales.

El monto total de la cuota no debe confundirse con el aporte específico destinado a la cobertura médica: el pago mensual reúne los distintos conceptos del régimen.

Además, existen situaciones particulares en las que determinados contribuyentes pueden estar exceptuados de ingresar aportes a la obra social, por lo que el importe que corresponde pagar debe verificarse según la situación registrada ante ARCA.

Qué hay que revisar antes de elegir una obra social

La elección no debería hacerse solamente en función del nombre de la entidad. Antes de realizar la opción, el monotributista debería verificar:

La cartilla médica disponible

Los profesionales y centros de atención incluidos

La presencia de prestadores en la localidad donde vive o trabaja

Los hospitales y clínicas con los que trabaja la entidad

Las condiciones para incorporar integrantes del grupo familiar

Los costos adicionales que puedan corresponder por adherentes

El procedimiento requerido para completar la afiliación

También es conveniente confirmar que la entidad continúe dentro del padrón de agentes que aceptan monotributistas al momento de iniciar el trámite, porque el registro puede modificarse.

La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene información específica para los monotributistas y permite consultar los agentes habilitados y las opciones de cambio realizadas.

Cómo elegir o cambiar de obra social siendo monotributista

La opción de cambio se realiza mediante el sistema habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Para iniciar el trámite se requiere Clave Fiscal nivel 3 y los datos personales del contribuyente. El procedimiento permite seleccionar el agente de salud dentro de las entidades habilitadas para monotributistas.

El cambio no puede hacerse de manera mensual. El Decreto 955/2024 establece que los pequeños contribuyentes deben permanecer durante un período mínimo de 12 meses en el agente de salud elegido antes de ejercer una nueva opción de cambio. El plazo comienza a computarse desde que la opción efectivamente opera.

La Superintendencia también informa que la opción se realiza una vez por año y que la nueva elección comienza a regir el primer día del mes siguiente a la confirmación de la solicitud.

Qué documentación pueden pedir para completar la afiliación

La opción realizada a través del sistema oficial no necesariamente reemplaza el trámite de afiliación que exige cada entidad.

La obra social puede solicitar documentación para completar el alta, entre ella:

DNI

Constancia o comprobante de inscripción en el Monotributo

Comprobante de pago

Formulario 184/F

Credencial de pago o Formulario 152

Documentación correspondiente al grupo familiar, si se incorporan adherentes

Los requisitos concretos pueden variar según la entidad, por lo que es recomendable consultar directamente con la obra social elegida antes de presentar la documentación.

Qué pasa con los aportes si se quiere una prepaga

El sistema de cobertura para monotributistas tiene un régimen específico. La elección del agente de salud debe realizarse entre las entidades habilitadas para recibir afiliados del Monotributo y que figuran en el registro correspondiente.

Por eso, el monotributista no puede utilizar el esquema de derivación de aportes mediante una obra social intermediaria para enviar su aporte obligatorio a una prepaga que no integre el padrón habilitado.

La diferencia es relevante frente al mecanismo de libre elección y derivación de aportes que existe para otros trabajadores del sistema de salud. La normativa del Decreto 955/2024 estableció para los pequeños contribuyentes un registro específico de agentes habilitados para recibir sus aportes.

Qué pasa si una obra social rechaza a un monotributista

Una entidad que figure habilitada para recibir monotributistas no puede rechazar la opción de cambio ni la afiliación correspondiente de manera arbitraria.

La Superintendencia de Servicios de Salud señala expresamente que los agentes del seguro no deben rechazar la opción de cambio ni la afiliación de los beneficiarios monotributistas. Ante problemas relacionados con la afiliación o las prestaciones, el beneficiario puede presentar un reclamo ante el organismo.

Por eso, si una entidad habilitada se niega a concretar la afiliación, el contribuyente puede primero solicitar una explicación y dejar constancia del reclamo. Si el problema persiste, puede recurrir a la Superintendencia.

¿Se puede cambiar de obra social todos los meses?

No. El monotributista debe permanecer durante al menos 12 meses en el agente de salud elegido antes de realizar una nueva opción de cambio.

¿Todos los monotributistas pueden elegir cualquier obra social?

No. La elección está limitada a los agentes del seguro inscriptos en el registro específico para pequeños contribuyentes. El listado puede modificarse, por lo que debe consultarse el padrón vigente antes de realizar el trámite.

¿Cuántas obras sociales pueden elegir los monotributistas?

El padrón vigente utilizado para esta actualización contiene 42 entidades habilitadas para recibir a monotributistas.

La cantidad puede cambiar si la Superintendencia incorpora nuevas entidades, modifica las condiciones de inscripción o da de baja agentes del registro.

¿El aporte de obra social está incluido en el Monotributo?

Sí. Para los contribuyentes alcanzados por la cotización de salud, el aporte forma parte de la cuota mensual del régimen simplificado. ARCA contempla el componente de obra social dentro de las cotizaciones del Monotributo.

¿La afiliación se activa automáticamente al pagar el Monotributo?

No necesariamente. El pago incluye el aporte correspondiente, pero el contribuyente debe realizar la elección del agente de salud y completar el proceso de afiliación que corresponda.

¿Dónde se consulta el padrón de obras sociales para monotributistas?

La referencia debe ser la Superintendencia de Servicios de Salud, que publica el registro de agentes habilitados para recibir a los pequeños contribuyentes. La propia SSS dispone de un apartado específico para monotributistas y de un sistema para consultar las opciones realizadas.

Por tratarse de un padrón dinámico, el listado de 42 entidades corresponde a la actualización utilizada para esta nota. Antes de elegir una cobertura, iniciar una afiliación o solicitar un cambio, conviene verificar nuevamente que la entidad continúe habilitada.

En definitiva, para un monotributista, el aporte de salud ya está incorporado en la cuota mensual, pero la cobertura efectiva depende de la elección de un agente habilitado y de la posterior afiliación. El punto central es consultar el padrón vigente y revisar las condiciones de atención de la entidad antes de realizar la opción.