Un fallo confirma que la cuota alimentaria no depende solo de los ingresos de los progenitores: también importa quién asume la crianza cotidiana

Un reciente fallo confirma una tendencia cada vez más marcada: la Justicia no sólo analiza cuánto gana cada progenitor, sino también quién asume efectivamente la crianza cotidiana de los hijos.

Durante muchos años, una parte importante de los procesos por alimentos giraba alrededor de una única discusión: cuánto dinero ganaba cada uno de los padres. El análisis judicial se concentraba principalmente en los ingresos acreditados, la capacidad económica de cada progenitor y las necesidades materiales del hijo. Sin embargo, esa forma de abordar el problema comenzó a evolucionar. Hoy los tribunales incorporan un elemento que durante mucho tiempo permaneció prácticamente invisible: el valor económico del trabajo de cuidado.

Un reciente fallo volvió a poner de manifiesto esta tendencia al confirmar una cuota alimentaria que ponderó no sólo la capacidad económica de los progenitores, sino también el rol que uno de ellos asumía diariamente en la crianza de los hijos. Más allá de las particularidades del caso, la decisión refleja un cambio de criterio que probablemente continúe profundizándose en los próximos años y que merece ser comprendido por quienes atraviesan un conflicto familiar.

Criar un hijo implica mucho más que afrontar gastos económicos. Supone tiempo, organización, disponibilidad permanente y, muchas veces, resignar oportunidades laborales o profesionales para atender las necesidades cotidianas de los niños. Llevarlos al colegio, acompañarlos a consultas médicas, asistir a reuniones escolares, organizar actividades, ayudarlos con sus estudios o simplemente estar presentes cuando lo necesitan constituye una tarea que consume una enorme cantidad de tiempo y energía. Durante años, ese esfuerzo fue considerado una obligación natural derivada de la maternidad o la paternidad. Hoy, cada vez con mayor frecuencia, los jueces comienzan a reconocer que también representa un aporte económico indirecto que debe ser valorado al momento de fijar una cuota alimentaria.

Este cambio no significa que los ingresos hayan dejado de ser importantes. Siguen siendo uno de los principales parámetros para determinar la capacidad contributiva de cada progenitor. Lo que sucede es que ya no constituyen el único elemento de análisis. Los tribunales buscan reconstruir cómo funciona realmente la dinámica familiar y cuál es la distribución efectiva de las responsabilidades de cuidado. En otras palabras, intentan comprender quién aporta dinero y quién aporta tiempo, porque ambos recursos resultan indispensables para el desarrollo de un hijo.

Qué miran los jueces para fijar la cuota alimentaria

Desde el punto de vista jurídico, esta evolución responde a una concepción más amplia de las obligaciones parentales. El deber alimentario no se limita a transferir recursos económicos. También comprende la dedicación personal necesaria para garantizar el bienestar, la educación, la salud y el desarrollo integral de los hijos. Cuando uno de los progenitores asume la mayor parte de esas tareas cotidianas, esa circunstancia puede influir en la forma en que el juez distribuye las cargas económicas entre ambos.

Lo que observo con frecuencia en la práctica profesional es que muchas personas llegan a un proceso judicial convencidas de que toda la discusión se resolverá presentando recibos de sueldo, declaraciones impositivas o comprobantes de ingresos. Esa documentación sigue siendo importante, pero ya no alcanza para explicar completamente la realidad familiar. Quien pretenda comprender cómo resolverá un juez un conflicto de alimentos deberá prestar la misma atención a la organización cotidiana del cuidado que a los aspectos estrictamente patrimoniales.

Por qué el trabajo de cuidado también puede influir en el proceso

Este cambio también obliga a revisar algunas estrategias procesales. Durante mucho tiempo, gran parte de la actividad probatoria se concentró en demostrar la capacidad económica de las partes. Hoy adquiere creciente importancia acreditar quién acompaña diariamente a los hijos, quién reorganiza su actividad laboral para atender sus necesidades, quién asume la mayor carga de organización familiar y cómo se distribuyen efectivamente las responsabilidades parentales. La discusión deja de ser exclusivamente contable para transformarse en un análisis mucho más integral de la realidad familiar.

Naturalmente, esta tendencia también genera debates. Existen situaciones en las que ambos progenitores participan activamente de la crianza y otras en las que las responsabilidades se distribuyen de manera muy diferente según las características de cada familia. Por esa razón, no existen fórmulas automáticas. Cada caso requiere analizar su propia dinámica, evitando soluciones estandarizadas que desconozcan las particularidades de las personas involucradas.

Después de muchos años interviniendo en conflictos de familia aprendí que los expedientes de alimentos rara vez se resuelven únicamente con una calculadora. Detrás de cada cuota alimentaria existe una historia familiar, una organización cotidiana y una distribución de responsabilidades que los jueces intentan reconstruir para alcanzar una solución equilibrada. Reducir toda esa realidad a un simple porcentaje sobre un salario significa ignorar una parte sustancial del problema.

El reciente fallo no modifica las obligaciones alimentarias previstas por la ley. Lo que pone de manifiesto es un cambio en la forma de interpretar la realidad que rodea a esas obligaciones. Comprender esa evolución resulta fundamental para quienes deben afrontar un proceso judicial, porque demuestra que la decisión ya no dependerá exclusivamente de cuánto gana cada uno, sino también de cómo cada progenitor participa efectivamente en la crianza y el desarrollo de sus hijos.