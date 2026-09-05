El límite de ARCA para transferencias entre cuentas propias que activa controles

El organismo fiscal monitorea los movimientos entre cuentas del mismo titular. Los montos que generan reportes y los comprobantes exigidos

El movimiento de fondos entre cuentas de un mismo titular se convirtió en una práctica habitual dentro del sistema financiero argentino. Las personas suelen mover dinero desde sus billeteras virtuales hacia cuentas bancarias tradicionales para aprovechar rendimientos diarios, pagar obligaciones o unificar ahorros. Sin embargo, este flujo de capitales constante convive con los mecanismos de control que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en conjunto con las entidades financieras de todo el país.

El organismo recaudador cuenta con sistemas automatizados que reciben reportes de los bancos y las fintech cuando la actividad de un cliente supera determinados parámetros operativos. Esta supervisión no busca penalizar la libre circulación de ahorros de un usuario entre sus propias cuentas, sino detectar incongruencias entre los volúmenes de dinero operados y la situación fiscal declarada ante el Estado. Por este motivo, el volumen de operaciones acumulado en un mismo período mensual resulta determinante para el seguimiento oficial.

Cuál es el monto mensual que genera reportes automáticos

Los parámetros vigentes para la supervisión de las operaciones bancarias y digitales establecen pisos específicos según el tipo de titular. Para las personas físicas, el umbral a partir del cual las entidades deben enviar información sobre las acreditaciones y transferencias acumuladas se fija en los $50.000.000 mensuales. En el caso de las personas jurídicas o empresas, el límite operativo se sitúa en los $30.000.000 por mes. Estos límites son los mismos que rigen para transferencias provenientes de terceros.

Este análisis no contempla únicamente un movimiento individual de gran tamaño, sino la suma total de las operaciones realizadas a lo largo de un mes de calendario. Asimismo, la normativa exige que las instituciones financieras informen los siguientes parámetros clave sobre el comportamiento de sus usuarios:

Acreditaciones y transferencias acumuladas en el mes: desde $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Saldos al último día hábil del mes: a partir de $50.000.000 para individuos y $30.000.000 para sociedades.

Extracciones de dinero en efectivo: montos acumulados en el mes que alcancen o superen los $10.000.000, tanto para personas físicas como para corporaciones.

Comprobantes que pueden exigir para respaldar el origen del dinero

Alcanzar o superar los límites informativos fijados por el organismo recaudador no deriva en una sanción inmediata ni en la traba automática de las cuentas. De todas formas, los bancos y las plataformas de cobro aplican sus propios sistemas de prevención y conocimiento del cliente, por lo que pueden solicitar documentación respaldatoria para verificar la procedencia de los fondos.

Cuando una entidad bancaria o virtual solicita justificar el origen de un monto transferido, el titular de las cuentas puede respaldar los movimientos mediante la presentación de los siguientes documentos:

Recibos de sueldo actualizados o comprobantes de cobro de haberes previsionales.

Constancia de inscripción al Monotributo y facturación electrónica de los meses recientes.

Presentaciones de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

Escrituras públicas, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, o documentación por herencias recibidas.

Frente a movimientos de volumen relevante por operaciones puntuales, los expertos sugieren mantener organizados todos los comprobantes comerciales o legales. A su vez, se desaconseja dividir una suma elevada en múltiples transferencias pequeñas para intentar eludir los umbrales de informe, debido a que las plataformas digitales identifican estos comportamientos atípicos mediante algoritmos y pueden generar alertas de revisión sobre el usuario.