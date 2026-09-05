La decisión del máximo tribunal habilitó la ejecución de la pena, por lo que el político entrerriano deberá cumplir prisión efectiva

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este sábado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La decisión del máximo tribunal habilitó la ejecución de la pena, por lo que Urribarri deberá cumplir prisión efectiva. También fueron detenidos el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y expresidente del PJ entrerriano.

Báez y Aguilera fueron condenados a seis años y medio de prisión, además de la inhabilitación correspondiente. Los tres permanecieron inicialmente en la Alcaidía de Paraná y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre Sergio Urribarri

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri por considerarlo inadmisible. La misma decisión alcanzó a los recursos de los demás condenados que habían llegado ante el máximo tribunal.

La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar determinados recursos extraordinarios sin un desarrollo extenso de los fundamentos cuando el tribunal considera que no existe una cuestión federal suficiente para intervenir.

Lorenzetti agregó una aclaración vinculada con el precedente "Vidal": el rechazo por esa vía no supone que la Corte haya analizado el fondo de la sentencia ni que haya afirmado expresamente que la decisión de los tribunales anteriores fue acertada.

De esta manera, quedó firme la condena dictada por la Justicia de Entre Ríos y se inició la ejecución de las penas.

Por qué Urribarri fue condenado a ocho años de prisión

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa investigó contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015. Según la sentencia, se direccionaron fondos públicos mediante operaciones que beneficiaron a empresas y personas vinculadas con el entorno del entonces gobernador.

La investigación reconstruyó 143 operaciones consideradas irregulares y determinó un perjuicio económico para la provincia.

Entre los hechos incluidos en la causa estuvieron la contratación de la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva y el manejo durante varios años del negocio de la cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL.

El expediente también incluyó la denominada megacausa del "Sueño Entrerriano", vinculada con gastos y contrataciones relacionados con la proyección política nacional de Urribarri.

Otros hechos investigados fueron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de la época, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la realización y difusión de tres spots relacionados formalmente con la Cumbre del Mercosur de 2014, realizada en Paraná.

Qué condenas recibieron Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera

Pedro Báez, quien fue ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos durante la gestión de Urribarri, fue condenado por su participación en las contrataciones cuestionadas.

Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, fue señalado como uno de los beneficiarios del esquema investigado. La acusación sostuvo que estuvo vinculado con empresas y personas utilizadas para captar fondos provenientes de la pauta oficial, especialmente en el negocio de la cartelería en la vía pública.

Además de Urribarri, Báez y Aguilera, la Corte Suprema rechazó los recursos de otros condenados en el expediente, entre ellos:

Gerardo Daniel Caruso

Corina Cargnel

Emiliano Giacopuzzi

Luciana Belén Almada

El antecedente de la detención de Urribarri

El exgobernador ya había estado detenido durante 50 días a partir de noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

La medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, por lo que Urribarri continuó el proceso en libertad hasta la resolución definitiva de la Corte Suprema.

Luego de quedar firme la condena, su defensa solicitó que cumpliera la pena bajo prisión domiciliaria y argumentó problemas de salud física y mental. El planteo mencionó, entre otras afecciones, estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

La Justicia rechazó el pedido al considerar que no se habían acreditado razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio.

La trayectoria política de Sergio Urribarri

Urribarri, de 67 años, fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015. Posteriormente se desempeñó como legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel.

Renunció a ese cargo en 2022, después de que se conociera la condena dictada por la Justicia entrerriana.

Con el rechazo del recurso extraordinario, la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri quedó firme y comenzó la ejecución de la pena.