La reforma mantiene los días según antigüedad y el pago anticipado, pero modifica el fraccionamiento, las fechas y el aviso previo

La Ley 27.802 de Modernización Laboral introdujo cambios en el régimen de vacaciones de los trabajadores mediante modificaciones al artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La cantidad de días de licencia anual, la forma de calcular las vacaciones y el pago anticipado se mantienen sin cambios. Las principales novedades alcanzan al fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de acordar su otorgamiento fuera del período tradicional, el plazo de notificación y la interrupción de la licencia por enfermedad.

Cuántos días de vacaciones corresponden según la antigüedad

La cantidad de días de vacaciones continúa dependiendo de la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponde la licencia, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La escala es la siguiente:

Menos de 5 años de antigüedad: 14 días corridos

Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos

Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos

Más de 20 años: 35 días corridos

Para acceder al período completo, el trabajador debe haber prestado servicios durante al menos la mitad de los días hábiles del año.

Si no cumple con ese requisito, corresponde una licencia proporcional de un día de vacaciones por cada 20 días trabajados.

Para este cálculo también se computan determinados períodos en los que el trabajador no prestó tareas por causas no imputables a él, como licencias legales o convencionales, enfermedad inculpable o accidentes de trabajo.

Cómo cambia el fraccionamiento

"Este es uno de los cambios clave que introdujo la ley 27802. Antes, el fraccionamiento era muy rígido y con alcances limitados. Ahora, se permite que las partes de común acuerdo establezcan esquemas más amplios, siempre que se respete el descanso anual mínimo", explican desde Errepar.

El empleador y el trabajador pueden acordar dividir la licencia anual en distintos períodos, siempre que cada tramo tenga una duración mínima de siete días corridos.

Por ejemplo, un trabajador al que le correspondan 21 días de vacaciones podrá acordar dividirlos en tres períodos de siete días.

El fraccionamiento no reduce la cantidad total de días de licencia. La modificación permite organizar el descanso en distintos momentos del año mediante acuerdo entre las partes.

Acuerdo de partes: el empleador y el trabajador pueden pactar cómo fraccionar los días de descanso durante el año siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

Acumulación de días: qué permite la Ley de Contrato de Trabajo

"La Ley de Contrato de Trabajo también permite acumular a un período vacacional la tercera parte de un período inmediato anterior, mediante acuerdo entre las partes. Ese período acumulado debe adicionarse a las vacaciones correspondientes al período siguiente", añaden desde Errepar.

La posibilidad de acumulación es distinta del nuevo mecanismo de fraccionamiento. Mientras la acumulación permite trasladar una parte limitada de un período anterior, el fraccionamiento habilita a dividir los días de vacaciones correspondientes en tramos de al menos siete días.

La Ley 24467 (pymes) habilita a que a través de los convenios colectivos de trabajo se modifiquen "en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria". De esta manera, muchos convenios colectivos de trabajo prevén el fraccionamiento de las vacaciones o el otorgamiento de ellas en cualquier momento del año.

Cuándo se pueden tomar las vacaciones

El período general para otorgar las vacaciones continúa siendo el comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

La reforma incorporó la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden que la licencia se disfrute fuera de ese período.

Además, la normativa mantiene la posibilidad de otorgar vacaciones en períodos diferentes cuando la autoridad laboral lo autorice por las características especiales de una determinada actividad.

Cuando las vacaciones no se otorguen de forma simultánea a todos los trabajadores de un establecimiento, sección o sector, deberá organizarse el cronograma para que cada trabajador pueda disfrutar de sus vacaciones durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

El plazo para avisar baja a 30 días

La reforma redujo de 45 a 30 días la anticipación mínima con la que el empleador debe comunicar por escrito la fecha de inicio de las vacaciones.

Los convenios colectivos de trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación de acuerdo con las particularidades de cada actividad.

Qué pasa si el empleador no otorga las vacaciones

La Ley 27.802 no modificó el mecanismo previsto cuando el empleador no comunica el otorgamiento de las vacaciones.

En esos casos, el trabajador puede hacer uso de su derecho mediante una notificación fehaciente al empleador, de manera que las vacaciones finalicen antes del 31 de mayo, conforme a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué pasa si un trabajador se enferma durante su receso

La reforma incorporó expresamente al artículo 154 de la LCT una regla para los casos en los que el trabajador se enferma durante sus vacaciones.

Si la enfermedad es informada en tiempo y forma y permite al empleador ejercer su derecho de control médico, el período de vacaciones se interrumpe y los días que no pudieron ser efectivamente disfrutados deberán ser reprogramados.

El trabajador deberá reincorporarse al finalizar el período originalmente previsto para sus vacaciones. Si continúa imposibilitado de trabajar por la enfermedad, la reincorporación se producirá una vez concluido el período de licencia correspondiente.

Cómo se pagan

La reforma laboral no modificó el sistema de pago de las vacaciones. La licencia anual debe continuar abonándose por adelantado, antes del inicio del período de descanso.

Para los trabajadores mensualizados, el valor de cada día de vacaciones se calcula dividiendo la remuneración mensual por 25.

Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo mensual de $1.000.000 y le corresponden 14 días de vacaciones, el cálculo del período vacacional se realiza sobre una base diaria de $40.000, resultado de dividir el salario por 25.

La Ley de Contrato de Trabajo establece mecanismos específicos para calcular las vacaciones de trabajadores remunerados por día, hora, comisiones, porcentajes o mediante otras modalidades de salario variable.

Qué día deben comenzar las vacaciones

Las reglas sobre el comienzo de la licencia no fueron modificadas.

En general, las vacaciones deben comenzar un día lunes o el siguiente día hábil si ese lunes fuera feriado.

Para quienes trabajan habitualmente en días inhábiles, la licencia comienza al día siguiente del descanso semanal correspondiente o, si ese día fuera feriado, el siguiente día hábil.

¿Se pueden compensar en dinero y no tomarlas?

Mientras la relación laboral se encuentre vigente, las vacaciones no pueden ser reemplazadas por una compensación económica.

La excepción se produce cuando se extingue el contrato de trabajo. En ese caso, corresponde el pago de una suma equivalente a las vacaciones proporcionales por la fracción del año trabajada.

Reforma laboral y vacaciones: los principales cambios

Con la Ley 27.802, los principales cambios en el régimen de vacaciones son:

Se pueden fraccionar las vacaciones mediante acuerdo entre empleador y trabajador

Cada período fraccionado debe tener un mínimo de siete días corridos

Las partes pueden acordar vacaciones fuera del período general de octubre a abril

El plazo de notificación se redujo de 45 a 30 días

La ley incorporó expresamente la posibilidad de interrumpir las vacaciones por enfermedad y reprogramar los días pendientes

La duración de las vacaciones según la antigüedad, el derecho a una licencia proporcional, las reglas generales para el inicio del descanso y el pago anticipado se mantienen dentro del régimen vigente de la Ley de Contrato de Trabajo.