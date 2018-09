Reconocimiento Dos ejecutivas de HSBC fueron las únicas argentinas distinguidas por Financial Times

Patricia Bindi y Melisa Turano son parte de una iniciativa impulsada por RR.HH., dedicada a lograr una fuerza de trabajo equilibrada en cuanto a género

Las colaboradoras de la filial local de HSBC fueron seleccionadas en el ranking de la distinción anual "Financial Times and HERoes Female Champion of Women in Business 2018", por su compromiso a favor de la diversidad de género en el trabajo y su apoyo al desarrollo profesional de las mujeres.



Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas de Argentina, logró el puesto 28 entre las 100 mujeres de negocios más destacadas del mundo, y Melisa Turano, Team Leader de la Banca de Empresas, se ubicó 29 entre las 50 mujeres con más proyección como futuras líderes.

Te puede interesar "Los Millennials no se dan cuenta del daño que se están haciendo"

Ambas, Patricia como sponsor y Melisa como presidenta, son parte de HSBC "Balance", una iniciativa impulsada por Recursos Humanos dedicada a apoyar el reclutamiento, el desarrollo y la participación de una fuerza de trabajo equilibrada en cuanto al género.



"Es un reconocimiento que me llena de orgullo y me alienta a seguir de la misma forma. Espero que también sea inspirador para otras mujeres que vean que con esfuerzo, constancia y tomando responsabilidades no hay techos", comentó Patricia Bindi.

Como directora de la Banca de Empresas de Argentina es la responsable de una de las unidades de negocio más importantes de HSBC, tiene 370 personas a cargo, maneja una cartera de más de 10.500 clientes entre PyMEs y empresas corporativas, como también las áreas de productos transaccionales.