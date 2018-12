China urgió la inmediata liberación de la directora financiera de Huawei

Meng Wanzhou es hija del fundador, Ren Zhengei, y está detenida en Canadá por sospechas de que la compañía es una amenaza a la seguridad nacional

China protestó el miércoles por la detención en Canadá de la ciudadana china Meng Wanzhou, directora financiera del gigante de las telecomunicaciones Huawei, que se enfrenta a una petición de extradición de Estados Unidos, y urgió su inmediata liberación.



La detención de Meng Wanzhou llega después de que las autoridades estadounidenses comenzarán una investigación por supuestas violaciones de las sanciones impuestas a Irán de Huawei, que ya estaba bajo férreo control de la inteligencia estadounidense, que consideran la compañía china una amenaza para la seguridad nacional.



La directiva de Huawei fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver, y se enfrenta a una petición de extradición de Estados Unidos, informó en un comunicado el Ministerio de Justicia canadiense.



El ministerio no dio más información al respecto al existir una petición para prohibir su publicación de parte de la arrestada, que es hija del fundador de Huawei, Ren Zhengei, ex ingeniero del Ejército Popular de Liberación de China.



The Wall Street Journal informó en abril que las autoridades estadounidenses abrieron una investigación por supuestas violaciones de Huawei a las sanciones impuestas a Irán.



La embajada china en Ottawa emitió un respuesta de inmediato, en la que protestaba contra la detención de la directiva y pedía su liberación.



"La parte china se opone firmemente y protesta enérgicamente por este tipo de acciones que perjudicaron gravemente los derechos humanos de la víctima", dijo un comunicado, que pide que se "restaure la libertad personal de la señora Meng Wanzhou", divulgó la embajada china en Canadá en un comunicado.



"A petición de la parte estadounidense, la parte canadiense arrestó a una ciudadana china que no violó ninguna ley estadounidense o canadiense", continuó la embajada.



Huawei es uno de los proveedores de equipos de telecomunicaciones y servicios más grande del mundo. Pero a pesar de su éxito global, su negocio en Estados Unidos se ha visto estrechamente limitado por las preocupaciones de que podría debilitar a los competidores locales y que sus teléfonos celulares y equipos de red, utilizados ampliamente en otros países, podrían proporcionar a Beijing vías para el espionaje.



En el verano boreal, Australia también prohibió a Huawei proveer la tecnología 5G para redes en el país por temores de espionaje. Nueva Zelanda hizo lo mismo en noviembre, pero aseguró que era un tema tecnológico.



El diario canadiense Globe and Mail informó que legisladores estadounidenses advirtieron al gobierno canadiense que Huawei es un serio riesgo para la ciberseguridad.



A pesar de estar prácticamente excluido del mercado estadounidense, Huawei superó en el segundo trimestre de este año a Apple, para convertirse en el segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo y tiene a Samsung, líder del mercado, en la mira.