Cambios en el management de Mercado Libre, de cara al festejo por sus primeros 20 años

Ejecutivos aseguran que en todas las áreas de negocio en el último año hubo repatriaciones de talentos argentinos que se habían ido a trabajar al exterior

La compañía creada en 1999 por Marcos Galperín en un garaje se prepara para cumplir pronto sus primeros 20 años de vida.

Según datos de la empresa, hoy opera en 18 mercados y es la séptima plataforma de comercio electrónico del mundo a partir de su ecosistema de unidades de negocio, que incluye Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad y Mercado Envíos.

Es un emblema de la industria "puntocom" argentina y uno de los cuatro "unicornios" (empresas que facturan mil millones de dólares al año o más) que tuvieron base en este país.

"Buenos Aires es nuestro centro neurálgico y el 80% de quienes desarrollan software para mercado Libre están en Argentina, pero por ejemplo, nos va muy bien en Brasil. El 50% de nuestro negocio está allí. México es un mercado que crece a triple dígito y más del 100%", aclaró Sean Summers, ahora vicepresidente senior de Marketing de Mercado Libre.

"Entonces nos basamos en Argentina pero desarrollamos para todos los mercados, y eso es lo que tiene de divertido trabajar en Mercado libre. Desde Buenos Aires tenés un desafío regional y compitiendo con jugadores de renombre", resumió sin mencionar por nombre y apellido a la empresa de e-commerce creada por Jeff Bezos, que en el último año comenzó a mirar cada vez más hacia Latinoamérica.



"Vemos que la gente también 'compra' nuestra misión de democratizar el comercio y el dinero, lo que tiene un sentido más amplio que simplemente hacer un negocio. Nuestros colaboradores lo ven como algo muy tangible", añadió al explicar la estrategia empleadora que viene desarrollando la compañía.

Mercado Libre considera que está en las grandes ligas de los empleadores que pelean por el talento global. "Seguimos apostando por el talento argentino para crecer en la región", dijo Summers durante un evento que la compañía organizó para despedir el año en la Abadía San Benito del barrio de Belgrano.

Luego, en diálogo con iProfesional, completó la idea detrás de la estrategia de contratación de este "unicornio" sudamericano: "Lo que venimos viendo es que hay mucha gente que quiere volver y contribuir al desarrollo de Argentina por un lado, pero también seguir desarrollándose profesionalmente en un ambiente global".

"Es porque por un lado siempre te tira tu país, pero además porque esta compañía te permite mantener esa perspectiva global y una ambición muy grande, porque seguís compitiendo con los mejores del mundo, tenés a tu disposición las últimas tecnologías y podés hacer eso basado en Buenos Aires", dijo el VP de Marketing sobre los muchos casos de empleados que volvieron tras estar expuestos a otras culturas y latitudes.

Según contó Summers, la multilatina es un semillero de repatriaciones, y en casi todas las áreas se ha incorporado gente que estaba viviendo en el exterior en el último año.

El caso más emblemático es precisamente el de Germán Spataro (en foto), quien recientemente reemplazó a Summers como vicepresidente de Marketplace.

El cambio responde a una reorganización que Mercado Libre está concretando en su management, a favor de unificar ciertos equipos para que brinden servicio al total de la compañía en lugar de una sola unidad.

Es decir, Summers tenía en el Marketplace funciones de marketing, ventas, producto, operaciones, entre otras. Y en cada unidad había una persona con esas funciones. Esa estructura histórica de Mercado Libre ahora muda por un gran equipo de marketing que, liderado por el mencionado ejecutivo, dé soporte a toda la empresa y centralice las distintas tareas, para ganar en especialización y eficiencia.

"Es una nueva forma de trabajar que busca empezar a ver el negocio del lado de la audiencia, porque en realidad todos le estamos hablando más o menos a personas muy similares. Dejaremos de hacer cosas por separado y consolidaremos todo bajo un mismo paraguas. Nos transformamos en un área de servicio para todo Mercado Libre", resumió el VP senior de Marketing.

Por último, no quiso revelar demasiado sobre lo que la empresa está organizando para los festejos de sus primeras dos décadas el año que viene. Pero si aseguró que no será una instancia neutral sino un hito muy importante. "A veces estamos tan absorbidos por el día a día que no tomamos dimensión sobre lo que significa el camino recorrido. Estamos comenzando a pensar como festejar esto con nuestra comunidad, viendo qué aprendimos en los últimos 20 años para aplicar y construir el negocio de Mercado Libre para los próximos 20 años", sentenció.