Los 20 libros más leídos de 2018 por empresarios exitosos de Estados Unidos

La lista de Bloomberg sobre las grandes obras que atraparon e inspiraron a figuras como Dara Khosrowshahi, CEO de Uber y Max Levchin, cofundador de PayPal

¿Estás buscando tu nuevo libro favorito? Quizá esta lista te ayude a encontrarlo.

La plataforma financiera Bloomberg recopiló las mejores obras que leyeron durante este año doce reconocidos empresarios de Estados Unidos como Max Levchin, cofundador de PayPal; Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; y Joe Tsai, vicepresidente de Alibaba.



Estos son los libros que los atraparon e inspiraron:



- The Coddling of the American Mind (Greg Lukianoff y Jonathan Haidt)

Leído por Neil Blumenthal, cofundador de Warby Parker; Henry Kravis, cofundador de KKR; y Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures.



- Bad Blood (John Carreyrou)

Recomendado por Kathryn Haun, socio general de Andreessen Horowitz y Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal.



- Leonardo da Vinci (Walter Issacson)

Uno de los favoritos de Katie Dill, vicepresidenta de diseño de Lyft y Sarah Holme, vicepresidenta de diseño de Old Navy, según la lista publicada también por Entrepreneur.com.



- The Culture Code (Daniel Coyle)

Atrapó a Max Levchin, cofundador de PayPal y Anthony Noto, CEO de SoFi.



- Life 3.0 (Max Tegmark)

El preferido por Joe Tsai, vicepresidente ejecutivo de Alibaba y Brendan Wallace, cofundador y socio gerente de Fifth Walle.



- High Growth Handbook (Elad Gil)

Leído por Brian Armstrong, cofundador y CEO de Coinbase.



- Our Towns (James Fallows y Deborah Fallows)

A Steve Case, presidente y CEO de Revolution le fascinó.



- Educated: A Memoir (Tara Westover)

Uno de los preferidos de Vanessa Colella, directora de innovación y jefa de Citi Ventures.



- Stubborn Attachments (Tayler Cowen)

Patrick Collison, cofundador y director ejecutivo de Striple lo recomienda.



- Refugee (Alan Gratz)

Leído por Joanna Geraghty, presidenta y directora de operaciones de Jetblue Airways.



- Factfulness (Hans Rosling)

Le gustó a Dave Gilboa, cofundador de Warby Parker.



- The Efficiency Paradox (Edward Tenner)

Recomendado por Patrick Harker, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal.



- The Third Plate (Dan Barber)

Uno de los más leídos por Matt Harris, director general de Bain Capital Ventures.



- Inspired (Marty Cagan)

Leído por Neesha Hathi, vicepresidente ejecutivo y director digital Charles Schwab lo sugiere.



- Grant (Ron Chernow)

Una lectura que encantó a Neel Kashkari, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal.



- Principles: Life and Work (Ray Dalio)

Esta obra fue leída por Dara Khosrowshahi, CEO de Uber y Dave Mckay, presidente y CEO de Royal Bank of America.



- Hit Refresh (Satya Nadella)

Sugerido por Bharat Masrani, presidente y CEO de TD Bank Group.



- Keeping At It (Paul A. Volcker)

A Mike Mayo, analista de Wall Street y Wells Fargo Securities la enamoró.



- New Power (Jeremy Heimans y Henry Timms)

Uno de los más leídos del año por Judith McKenna, presidenta y CEO Walmart International.



- The Complete Personal Memoirs of Ulysses S. Grant

Leído por Ken Moelis, fundador, presidente y director ejecutivo de Moelis & Co.



- The Book of Why (Judea Pearl y Dana Mackenzielo)

El preferido de Satya Nadella, CEO de Microsoft.



- Powerful (Patty MacCord)

Fue elegido por Jeetu Patel, director de productos.



- Mark Helprin’s Paris in the Present Tense (Mark Helprin)

Leído por Morton Schapiro, profesor y presidente de la Northwestern University.



- Destined for War (Graham Allison)

David Solomon, CEO DE Goldman Sachs lo recomienda.