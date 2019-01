El emprendimiento ganador de la Chivas Venture en Argentina

El proyecto se impuso en la final local, donde compitieron empresas de Argentina y Uruguay. Ahora el triunfador viajará a la final en Ámsterdam

El emprendimiento argentino Agua Segura competirá frente a los mejores emprendedores emergentes de todo el mundo, después de consagrarse como ganador en la final local de Chivas Venture 2018, la competencia global que otorga cada año 1 millón de dólares proyectos que combinen el lucro y el propósito para tener un impacto positivo en la sociedad.



Nicolás Wertheimer, fundador de Agua Segura, junto a 19 emprendedores de todo el mundo, viajará a Ámsterdam el 9 de mayo para participar por una parte del fondo de 1 millón de dólares que otorga Chivas Regal.

Por segundo año consecutivo, la marca se asoció con el festival de tecnología más grande de Europa (The Next Web Conference), para brindarle a los finalistas un escenario global donde compartir sus ideas de negocios que cambian el mundo y abordar temáticas que son tendencia a nivel mundial.



Con tan sólo 30 años, el principal objetivo deWertheimer (como médico y emprendedor) es brindar soluciones concretas ante la crisis del agua a comunidades vulnerables. De esta forma, a través de un abordaje integral que comprende trabajos en escuelas rurales, centros comunitarios y hogares, se les da la posibilidad de acceso a agua segura con una tecnología innovadora y talleres educativos.

Te puede interesar La aceitera COFCO cerró y despidió a 200 empleados





Antes de la instancia global, los 20 emprendedores participarán de un programa de capacitación realizado en The Conduit, un establecimiento que alberga personas apasionadas por el cambio social en Londres. El programa se llevará a cabo en marzo durante tres días donde los finalistas realizarán sesiones de entrenamiento personalizadas y actividades para ayudar a llevar al siguiente nivel sus negocios.



Hasta la fecha, la competencia ha impactado positivamente en más de 1 millón de personas, gracias a los 4 millones de dólares que la marca ha otorgado a las empresas con impacto social en todo el mundo, según datos que difundió Chivas Regal.



El último ganador, Cemal Ezel (de Reino Unido) fundador del proyecto Change Please, comentó: "Ganar la edición 2018 de Chivas Venture ha sido una experiencia increíble, que cambió mi vida. Poder percibir cómo mi visión del negocio se desarrollaba a escala global fue un sueño hecho realidad. Participar en Chivas Venture le otorgó a Change Please infinitas oportunidades para ayudar a más personas en situación de calle".