Método de las tres “T” del fundador de Hootsuite para detectar ideas millonarias

El método de Ryan Holmes no es infalible: confesó que una vez provocó que perdiera un importante negocio. Pero generalmente, detecta buenas ideas

¿Cómo se puede saber qué negocio será exitoso y cuál fracasará? Pero para el canadiense Ryan Holmes, inversor y fundador de la plataforma de administración de redes sociales Hootsuite, la respuesta a esa pregunta no esconde ninguna ciencia y no se requiere un título avanzado en finanzas.



Solo se necesita un método que él mismo aplica para evaluar si invierte o no en emprendimientos, según lo explica en una entrada en su perfil de LinkedIn.



Para saber si una idea se convertirá en un negocio millonario, Holmes dice que la mayoría de las veces el análisis se reduce a tres palabras y todas empiezan con "T"

1. Talento

Las buenas ideas de negocios están en todas partes pero las personas talentosas que las implementan son una en un millón. “Al evaluar un negocio siempre empiezo analizando al emprendedor y al equipo detrás del esfuerzo. Para mí es primordial que haya una dedicación fanática”, escribe Holmes.



Para el inversor, los empresarios se enfrentan a una tarea monumental que es crear algo de la nada, y para tener éxito es primordial invertir todo el tiempo en eso al igual que ser muy versátil en las funciones.



“Los grandes emprendedores buscan la manera de resolver las dificultades en vez de pagarle a otra persona” para que lo haga, y no descansan hasta resolverlo, dice en el texto relevado por Emprendedores News.

2. Tecnología

“Las tuercas y los pernos del código y la ingeniería en sí son tan importantes como la ‘idea de negocio’, si no más”, asegura el inversor.



Según el creador de Hootsuite, una fórmula clásica es que una persona se dedique a la tecnología y otra a todo lo demás en relación al negocio, para asegurar que los problemas técnicos se abordan desde temprano.

3. Tracción

No hay una mayor validación que tener usuarios reales, y si ellos están dispuestos a pagar, mejor, dice Holmes. Eso atrae a las inversiones porque apostar por una idea que ya se probó siempre es más seguro que poner dinero en algo que se ve solo lindo en un papel.



“Parte de la tracción es tener un plan viable para hacer correr la voz entre los clientes”, afirma el creador de Hootsuite.



La clave para que el negocio escale es crear con software un mecanismo de intercambio viral en el producto, o poner énfasis en los esfuerzos de publicidad.

No obstante, el mismo Holmes señala que el método de las tres "T" no es infalible. Contó que hace unos años tuvo la oportunidad de ayudar a construir una nueva aplicación de viaje compartido y que fue rechazada porque no cumplía con los requisitos de la prueba.



“Hoy, esa aplicación, Uber, está valorada en u$s50.000 millones”, aseguró.



Sin embargo, el inversor insiste en que “sin el talento adecuado, la tecnología apropiada y la tracción real, incluso una idea brillante está destinada a fracasar”.