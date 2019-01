Qué hay detrás de la estrategia de Jeff Bezos para anunciar su divorcio

Los especialistas consideran que se trató de un comunicado en el que no sobró ninguna palabra y así se evitaron falsas especulaciones

Con un discurso políticamente correcto, el fundador de Amazon Jeff Bezos y su esposa MacKenzie anunciaron en un breve comunicado en Twitter su separación.

El comunicado publicado en la cuenta de Jeff Bezos el 9 de enero tuvo más de 6700 réplicas y aproximadamente 38 mil "me gusta" de parte de sus seguidores, junto con respuestas de distintas personas y en diferentes idiomas, dándoles fuerzas a ambos en el proceso del divorcio.

"Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años en que estuvimos casados. Si hubiésemos sabido que íbamos a separarnos después de 25 años lo hubiésemos hecho igual. Tuvimos una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un futuro maravilloso como padres, amigos, socios en aventuras, proyectos y, como individuos separados, persiguiendo más aventuras. Y, a pesar de las etiquetas, seguimos siendo familia y queridos amigos". El tweet lleva la firma de los dos.

Para Alejandro Sangenis, consultor y coach en Neuro Oratoria y Comunicación, es un discurso muy neutro y políticamente correcto: "El estilo se llama afiliativo y empático y se llevó a cabo a la perfección".

"El comunicado está muy bien articulado y hecho justamente para crear ese efecto de empatía, sobre todo con los seguidores de Amazon y con el imperio de Bezos. Esta declaración es perfecta, impoluta con el fin del crear un vínculo con la gente. Se lo ve muy cuidado para el afuera", opinó en diálogo con el sitio Infobae.

Por otro lado, la psicóloga y escritora Celia Antonini relacionó el comunicado del multimillonario con su exposición: "Él es el dueño de Amazon y ha hecho una fortuna a través de una plataforma. Su vida está atravesada por las redes sociales y cuando una persona tiene esa exposición, comparte con el resto del mundo como si fueran una gran familia virtual".

"El discurso pareciera ser de común acuerdo. No se percibe nada más en ese discurso por la prolijidad que predomina. Se ve que fue muy pensado para que no tenga ni una sola oración de más. Quien lo haya redactado lo hizo con el fin de no derrapar, ya que es mucha su exposición y también lo que está en juego, económicamente hablando", enfatizó Sangenis.

La repercusión

"Las respuestas (al tweet) fueron positivas y el mensaje logró el efecto empático con los seguidores. Para cualquier empresa, alguien como Jeff Bezos será siempre la cara de un fenómeno empresarial y todo lo que comuniquen y hagan repercutirá en sus carreras", dijo Sangenis al citado portal.

"Lo que hicieron es una forma de comunicar de esta época que está lejos de lo patológico. De hecho, es una nueva forma para mucha gente. Si uno vive con un nivel de alta exposición, es esperable algo así", analizó Antonini.

"Así como expone su divorcio luego expondrá su nuevo amor. Todo necesita estar absolutamente expuesto. Es una nueva manera de vivir que va avanzando, sobre todo en las personas que son populares y conocidas. Es el nivel de exposición que necesitan", enfatizó la profesional.

Para el profesional en discursos, los recursos que utilizaron para decirle al mundo que ya no estaban juntos fueron pocos pero efectivos: "Hay un recurso muy poderoso, 'Si hubiésemos sabido que íbamos a separarnos después de 25 años lo hubiésemos hecho igual' es una frase que busca también dar ese tinte de amor. Claramente su prioridad fue evitar una crisis comunicacional y la forma fue la de presentarse de manera políticamente correcta para evitar cualquier tipo de crisis que se afecte a su imagen y a la empresa".

En cuanto al recurso de firmar ambos el comunicado, para el especialista da una sensación de que son dos socios comerciales que buscan evitar los daños colaterales: "Están asépticamente puestos los dos nombres, ya que tienen mucha fuerza juntos y refuerzan una vez más la idea de 'estamos en el mismo barco'".