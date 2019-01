Actrices Argentinas denunció amenazas y maniobras de desprestigio

El colectivo afirma que ante las operaciones contra la lucha "por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales" se encuentran "más unidas que nunca"

El colectivo Actrices Argentinas denunció a través de un comunicado publicado en redes sociales que varias de sus integrantes están siendo amenazadas "personal, mediática y judicialmente" tras haber acompañado la denuncia de Thelma Fardin contra su colega Juan Darthés.

También expresaron su preocupación por los casos de femicidios ocurridos en los pocos días transcurridos de 2019.

A continuación, el texto completo de las Actrices:

En relación con acontecimientos de los últimos días y semanas, desde Actrices Argentinas nos vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente:#ElEstadoEsResponsable #TocanAUnaTocanATodas#MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/Ck1ZSDrPmq — Actrices Argentinas (@actrices_arg) January 14, 2019

El acompañamiento colectivo a la denuncia de Thelma Fardin destapó una realidad naturalizada, silenciada y vivida en soledad, de magnitud abrumadora. Miles de víctimas de abuso y violencia sexual comenzaron a decir lo callado, sea que hubiera sucedido hace 20 años o ayer.

Ya los primeros días de 2019 recibimos noticias de ataques sexuales masivos en Miramar, Villa Elisa y Salta; dentro de nuestro medio, la grave denuncia de violación a Natacha Jaitt; y en el día de hoy, el horrendo hallazgo en Esperanza, Santa Fé, del cuerpo sin vida de Agustina Imvinkelried, atacada y asesinada a la salida de una discoteca.

Sabemos que existen muchos otros casos, aunque no lleguen a ser reflejados por los medios. Apoyamos y empatizamos con cada víctima.



Actrices Argentinas no posee las herramientas ni recursos para contener y ayudar a las cientos de víctimas que se nos acercaron a partir de la conferencia de prensa, no podemos ocupar la función que deberían cumplir el Estado y la justicia, pero sí estamos trabajando incansablemente para contener y derivar los casos que nos llegan y para que esta realidad cambie.



Nos preocupa encontrar ejemplos nefastos de tratamientos sexistas y patriarcales en los contenidos informativos, de entretenimiento y de opinión, y ver cómo se lucra con el dolor y la humillación de las víctimas de abuso a la vez que se descree de sus denuncias y se las revictimiza. Así como afirmamos que el Estado es responsable por cada víctima que no accede a la ayuda y justicia que merece, insistimos en la enorme responsabilidad de los medios de comunicación como vehículos de información y sensibilización social.

Muchas compañeras fuimos y seguimos siendo amenazadas personal, mediática y judicialmente. Se busca desprestigiar a quienes luchamos por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Ante todo intento de cortar nuestros lazos de solidaridad, respondemos más unidas que nunca.



#ElEstadoEsResponsable

#TocanAUnaTocanATodas

#MiraComoNosPonemos