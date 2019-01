Lecciones sobre el miedo de Steve Jobs, Michael Jordan y Eleanor Roosevelt

Tres grandes personalidades que cambiaron la historia brindan las herramientas con las cuales aprendieron a conquistar sus temores más profundos

Al momento de encarar nuestros miedos, tenemos que recordar que grandes personalidades que han cambiado la historia también tuvieron temores y aprendieron a conquistarlos.

“Tu ganas fuerza, coraje y confianza por cada experiencia que te ha aterrado. Sólo así te puedes decir a ti mismo: ‘si he pasado por esto, puedo con todo lo que venga después’”.



Esa cita de Eleonor Roosevelt es particularmente poderosa porque rompe con el típico tabú de un líder hablando de no tener miedo, indica Emprendedores News.

La manera en la que reaccionamos ante situaciones difíciles es la verdadera clave, y la forma en la que ésta se da es gracias a nuestras experiencias.

Estas reacciones pueden enseñadas, aprendidas y mejoradas, y fue la primera dama norteamericana quien puso en perspectiva este tema, no sólo al decir que el miedo era real, sino al demostrar que uno puede crecer a partir de él.



Otra manera de vencer el miedo es pensar qué sería lo peor que puede pasar. ¿Realmente tengo tanto qué perder?

En el famoso speech que Jobs dio en la Universidad de Stanford en 2005, no utilizó directamente la palabra “miedo”, pero sí habló de la herramienta contra el temor a fallar.



“El acordarme que moriré pronto es la herramienta más importante que encontré para tomar grandes decisiones en mi vida. Las expectativas, el orgullo y el miedo al rechazo se deshacen ante la muerte dejando ver lo único importante. Recordar que morirás es la mejor manera de no caer en la trampa de tener algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón”, afirmó el creador de Apple. Fue este truco mental el que lo hizo enfocarse en el progreso en lugar de quedarse paralizado.

El miedo es sólo una ilusión

“Tal vez un día me vean jugar a los 50”, dijo Michael Jordan sonriendo. “No te rías. Nunca digas nunca, los miedos son límites y éstos son a veces una ilusión”, agregó el atleta, de acuero a Emprendedores News.



Pensá en un niño que tiene miedo de hacer algo nuevo. Mamá y papá incentivarán a su hijo se lance a hacer un clavado o pedalee una bicicleta. Una vez que el pequeño lo hace, sonríe. Es ahí cuando los padres le preguntan “no estuvo tan mal, ¿o sí? ¿No estás orgulloso de siquiera haberlo intentado?”



Como niño necesitamos un constante “recordatorio” de que lo podemos hacer para que este miedo no se quede clavado en nuestra mente. Los papás saben que sacar al niño de su zona de confort es una parte crucial para su desarrollo, para que así entiendan qué es lo que el miedo conlleva.



Como Jordan dijo, como hay miedos que son críticos para la supervivencia del ser humano, existen otros que solamente son una ilusión.



Cuando te detienes a reacomodar esos miedos, como lo hace un niño al pensar “no estuvo tan mal intentarlo” ganarás el coraje para decidir que es lo que está bien, aunque esto te asuste momentáneamente.



