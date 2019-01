Cuáles son los mejores MBA del mundo según el Financial Times

Cuál es la única escuela de negocios latinoamericana que ingresó al top 100 mundial y cuyos graduados tienen mejores aumentos de sueldo que los de Stanford

El reconocido ranking de MBA full-time del diario británico Financial Times, reveló el lunes su edición 2019, con la cual llega a las dos décadas de trayectoria.

Nuevamente fue la escuela de negocios de Stanford la que se quedó con la "corona" de esta prestigiosa clasificación, una de las más reconocidas de la educación superior a nivel mundial.

Según reveló el diario esta semana, las principales maestrías en administración de negocios (MBA por sus siglas en inglés) del mundo en 2019 serán las siguientes:

1. Stanford Graduate School of Business

2. Harvard Business School

3. Insead

4. University of Pennsylvania: Wharton

5. Ceibs

6. London Business School

7. University of Chicago: Booth

8. MIT Sloan

9. Columbia Business School

10. University of California at Berkeley: Haas

El ranking continúa con dominio norteamericano: 51 de las 100 escuelas que entraron este año son de Estados Unidos, solo 11 de Reino Unido -mercado fuertemente impactado por el Brexit en cuanto a la preferencia de los potenciales alumnos-, seis son de China, cinco de Francia y cuatro de La India.

Te puede interesar Lecciones de Davos: qué dijeron los líderes sobre el trabajo del futuro y la Globalización 4.0

Singapur, Australia, Canadá, Alemania y España ingresaron tres entidades cada una, mientras que Suiza anotó dos.

Una sola maestría con base en Latinoamérica logró meterse en el top 100. Se trata del programa de INCAE, la escuela de negocios de Costa Rica que figura siempre entre las mejores de la región y quedó en el puesto 96 a nivel global.

“Cuando una publicación de prestigio y referencia mundial como el Financial Times cataloga a INCAE entre las mejores del mundo, se refleja la calidad de educación que ofrece nuestra facultad, quienes ayudan a formar los futuros profesionales que guiarán a nuestros países por caminos exitosos, y a crear líderes éticos, responsables y con la misión de trabajar por el bienestar de las sociedades que los rodean", dijo al respecto Enrique Bolaños, Rector de INCAE Business School.

Vale la pena destacar que el INCAE se posicionó en el puesto 5 en porcentaje de incremento salarial que reciben sus graduados, que es el criterio más importante que estructura este ranking. Es decir, en este aspecto la escuela de negocios latinoamericana quedó incluso por encima de Stanford.

En cuando a progreso de carrera obtuvo el puesto 15, y logró el 14 en cuanto al porcentaje de estudiantes mujeres en su maestría de administración de negocios.

Te puede interesar Jack Ma dice que no es importante que Alibaba gane dinero

Anualmente se gradúan alrededor de 300 alumnos del Master in Business Administration de tiempo completo de INCAE (en foto principal).

Cambio de criterios

Este predominio norteamericano en el ranking del Financial Times puede verse alterado próximamente, no solo por el auge de la educación superior en China, sino además porque según reveló Isabel Berwick, editora de la sección Work & Careers del diario, en 2019 la publicación británica se dedicará a revisar su metodología.

"Cuando la idea de los rankings de educación del Financial Times fue concebida hacia el final de los '90, reflejaron un mundo muy diferente, pre-Internet, dominado por unas pocas escuelas de negocios, cuando la educación superior era para los privilegiados (predominantemente hombres blancos). Dos décadas después"(...) el negocio detrás de las grandes marcas se ha transformado", reflexiona en inglés la editora especializada.

Desde entonces, muchos otros programas más disruptivos y segmentados compiten con el MBA, surgieron nuevos tipos de proveedores de conocimientos quizás más ágiles, y el título de maestría ya no es como otros años una puerta de entrada asegurada a un salario competitivamente más alto que el de profesionales sin ese diploma.

Por todo esto y mucho más, el FT espera renovar para el próximo año su metodología. Pero por el momento, dentro de los requisitos para participar en este ranking, las escuelas deben estar acreditada por AACSB o EQUIS; deben tener un programa de Global MBA que haya estado funcionando durante al menos cuatro años; y deben haber graduado su primera clase al menos tres años antes de la fecha de publicación del ranking.

La clasificación completa de la edición 2019 puede conocerse aquí.