Sabático: Argentina es el destino elegido para descansar por los mayores de 45 años

Es el remedio preferido para prevenir el "burnout" y una aspiración creciente entre los trabajadores. Qué beneficios obtienen las empresas que lo ofrecen

Argentina es un destino predilecto para tomarse un sabático entre las personas de más de 45 años de edad. Así lo reveló un estudio que realizó la plataforma digital de viajes y alojamiento, Airbnb.



La consultora OnePoll condujo este estudio en noviembre y diciembre del 2018 a pedido de la mencionada empresa digital, y encontró entre los encuestados un deseo creciente por desconectarse de la vida diaria y tomarse un descanso largo en 2019.



Según pudo saber iProfesional, participaron 9000 usuarios de Airbnb de ocho países. De esta forma, se constató que los italianos y los indios son las comunidades entre las que más prevalece la aspiración a tener un sabático: 74% de los encuestados afirma que tomaron o tomarían uno. Y casi el 50% de los indios afirmó que ya atravesó esta experiencia.



En cambio, Reino Unido (9%) e Italia (11%) son los países donde la gente toma menos tiempo lejos del trabajo.



- India: 48% dispuesto a tomar un sabático – 45% ya lo tomaron

- México: 63% dispuestos a tomar – 20% tomaron

- EUA: 53% dispuestos a tomar – 24% tomaron

- Italia: 65% dispuesto a tomar– 11% tomaron

- España: 60% dispuestos a tomar –14% tomaron

- Francia: 53% dispuestos a tomar – 16%tomaron

- Alemania: 46% dispuestos a tomar – 12% tomaron

- GB: 43% Dispuestos a tomar – 9% tomaron





Cuando se trata del lugar perfecto para este tipo de experiencias, muchos respondieron que elegirían su propio país. En México, por ejemplo, 37% de la gente dijo que se quedaría, lo mismo ocurrió con el 35% de los encuestados en Estados Unidos.



A su vez, Estados Unidos surgió como el destino internacional más popular para este fin: el 29% de los encuestados dijo lo elegiría en caso de tener la posibilidad.



En tanto que España, Portugal y Argentina son los destinos sabáticos más populares para los mayores de 45 años. Alemania, los Países Bajos, la India y Japón lo son entre los más jóvenes (hasta 35 años).



"Creemos que este destino presenta una diversidad geográfica atrayente para todos los gustos, dado que es un territorio donde conviven monumentales montañas nevadas ideales para practicar senderismo, hermosas playas para surfear e increíbles edificios para visitar en la gran ciudad de Buenos Aires", afirmó al respecto Federica Calcaterra, PR Lead de Airbnb Italia, quien estuvo a cargo del estudio.

"Las ganas de explorar un nuevo destino, conocer sus secretos gastronómicos, el clima y la gran oferta de actividades hacen que la Argentina sea una elección ideal para aquellos que buscan nuevas experiencias", añadió.



La ejecutiva de Airbnb aclaró que el mercado local no fue sondeado en este estudio, pero ofreció otra señal de la importancia que esta tendencia está cobrando entre los viajeros "argentos": para el concurso que la plataforma realiza con Wonder Grottole, cuyo premio es un sabático de tres meses en un pueblo italiano, "Argentina es el segundo país con mayor número de solicitudes para participar, después de Estados Unidos"

¿Remedio anti "burnout"?

Hay múltiples motivos para desear un tiempo sabático: descanso, viajes y conocimiento de otras culturas, pasar más tiempo con la familia, dedicarse a un fin benéfico, aprender otra profesión y habilidades nuevas, etc.

Sin embargo, según pudieron relevar Airbnb y OnePoll, el desgaste es la mayor de las motivaciones para este deseo de los trabajadores. El 32% de los encuestados afirmó que siente estrés en el trabajo varias veces al día y una de cada dos personas considera renunciar a su trabajo.

En ese marco, no es raro que el 28% de la gente afirmara necesitar un sabático para evitar el agotamiento y mejorar su salud.

¿Pero esta apreciación de las vacaciones prolongadas como "remedio anti-burnout" es correcta? "Hay casos muy serios en los que una persona desarrolla un nivel de agotamiento o un pico de estrés en los que un profesional médico puede recetar una licencia como parte de la recuperación. En ese caso si se debe cumplir con la indicación bajo la supervisión profesional que sea necesaria", aclaró Lucrecia Grande Rocha, fundadora de la empresa de bienestar corporativo OM House.

Pero precisamente el mantra que esta firma trata de enseñar en las empresas es que no es necesario un sabático o incluso disponer de mucho tiempo para prevenir estos estados. "Descansos cortos pueden ser muy efectivos si se mantienen en el tiempo. Lo más importante es que estas prácticas se sostengan diariamente", dijo la experta que promueve que los empleados.

"No sirve que una persona se tome un sabático de seis meses si luego vuelve a una rutina donde va a estar expuesto todos los días a situaciones de estrés que no sepa cómo manejar. Eso es igual de perjudicial", prosiguió Grande Rocha. "Lo que nosotros proponemos en las empresas es desmitificar, que la gente entienda que no por no hacer una pausa activa de 15 minutos o tomarse 10 para meditar, va a ser más productiva. Por el contrario, estos ejercicios impactan positivamente en la calidad de vida de esas horas que transcurren trabajando", añadió.

De la misma manera, la fundadora de OM House recomendó, para quienes si tienen la chance de tomarse vacaciones extendidas, que "aprovechen ese tiempo para hacer aquellas cosas que en medio de la rutina no hay chance de hacer, como reordenar su casa o visitar a seres queridos que no se ve muy seguido. Está científicamente comprobado que esas actividades mejoran la calidad de vida".

Pero más allá de la chance de recuperar las energías o la salud mental, un sabático puede ser también una manera de volver a "enamorarse" de la posición o profesión elegida, o incluso de encontrar otra. "La capacidad de conectar más profundamente con uno mismo, descubrir nuevos intereses, conocer otras realidades y la rutina, permite conectar con el propósito, potenciar la creatividad y re comprometernos con lo que hacemos", dijo a este medio Gonzalo Rossi, CEO de Whalecom y especialista en gestión del cambio y neuroliderazgo, al ser consultado por los beneficios que este tipo de prácticas tienen para las personas.

Sin embargo, las empresas también se benefician indirectamente de estas experiencias que suman sus talentos. Rossi incluso fue más allá y sugirió que el sabático se integra a un nuevo paradigma del trabajo al que las compañías, tarde o temprano, deberán adaptar sus estrategias de talento: "El mundo está cambiando exponencialmente y los modelos de aprendizaje y productividad también cambian para apoyar el desarrollo. Venimos de un modelo LEARN - DO - REST ("Learn" por 22 años de educación; "Do" por aproximadamente 43 años de Trabajo; y "Rest" durante la jubilación). Adicionalmente, hoy desde las neurociencias se sabe que el proceso de aprendizaje no es lineal y que es muy importante tener períodos de actividades 'difusas' para potenciar el aprendizaje. Si además reconocemos que lo que estudiás hoy probablemente no sirva en 5 años, el modelo actual es LEARN - REST - DO - LEARN - DO - REST en ciclos que son personales", explicó el experto.

"Las personas queremos bienestar en nuestras vidas por lo que ese camino -y más para los Millennials- empieza a multiplicarse como conducta de vida incluso en las generaciones más adultas. El presente es complejo y requiere de habilidades que no necesariamente se pueden desarrollar sólo en el mundo del trabajo", agregó el CEO de Whalecom

Pero el trayecto hacia estos nuevos modelos para el crecimiento profesional puede ser más largo y tener más obstáculos de lo que parece a simple vista. No por nada el 33% de los encuestados por Airbnb siente que su empleador no aprobaría una solicitud de sabático. Esta idea prevalece en las personas entre 18-24 años, con una de cada cuatro que expresó que su carrera se vería afectada si tomaran esta decisión.

Es cierto que, pese al creciente deseo de los talentos, son pocas las empresas que se animan a ofrecer este beneficio dentro de su propuesta de valor. "Son todavía reticentes porque la mayoría de las empresas dicen que las personas son lo más importante, pero no consiguen comprender que la posibilidad de desarrollar un estilo de vida con más bienestar pueda potenciar la productividad y el engagement", explicó Rossi.

"Como 'crecieron' en el Siglo XX, con otro paradigma, hasta que los Millennials no estén en la cúpula, va a ser difícil que esto cambie. La mirada está centrada solamente en rendir dividendos al accionista y es más importante la productividad que el potencial creativo y bienestar de los colaboradores. De ahí el estrés", reflexionó el CEO de Whalecom.

Esto genera que todavía haya muchas personas, sobre todo los jóvenes, que creen que tomar un tiempo sabático, en lugar de potenciar su perfil y enriquecer sus experiencias, tendrá un efecto negativo. "Esto es una mirada personal con lo que cada uno considera 'carrera'. Desde la mirada del Siglo XX, es entendible. Pero hoy las carreras no son lineales: por ejemplo, el aprendizaje hecho en un trabajo social voluntario realizado en un sábatico habla más de las habilidades y posible contribución de una persona que una certificación formal o la ejecución de un proyecto exitoso en una carrera lineal", opinó al respecto Rossi.

¿Cómo se imagina la gente su sabático?

Cuando se les preguntó a los usuarios de Airbnb “¿qué cosa mejoraría tu vida en el 2019?”, casi el 50% respondió que viajar más es lo que tendría un mayor impacto positivo.

Actividades principales para mejorar la vida este año:

• Viajar más 47%

• Comer más sano 40%

• Explorar el mundo 35%

• Aprender algo nuevo 35%

• Hacer más ejercicio 35%

• Meditar 20%

• Hacer trabajo voluntario 17%



De acuerdo al estudio, las preferencias varían ampliamente con la edad. Más del 50% de los jóvenes (entre 18 y 24 años) preferirían tomarse un periodo sabático en un destino urbano, mientras que los adultos están más dispuestos a tomarse un sabático en un destino más tranquilo, costero o rural.

Sin embargo, cuando se trata de pensar en un lugar para sentirse en paz y relajado, la mayoría, sin importar la edad, respondió "en medio de la naturaleza".

La duración del sabático también varía dependiendo de la edad. Como se esperaba, los jóvenes están dispuestos a tomarse menos tiempo libre que los mayores, debido a la presión que sienten por sus metas profesionales o compromisos familiares.

De hecho, una de cada cuatro personas entre los 18 y los 24 años dice que no tomaría un sabático por razones profesionales, mientras que el 40% de la gente entre los 35 y 55 años no lo tomaría por compromisos familiares.

Esto también se ve reflejado en sus períodos de disponibilidad: más del 35% de las personas entre 18 y 24 años tomarían sólo de 3 a 4 semanas de descanso, mientras que una de cada cuatro personas entre 45 y 54 años estaría dispuesta a tomar 6 meses de descanso. A su vez, el 22% de los mayores de 55 años tomaría un año sabático (mientras que solo el 7% de los más jóvenes lo haría).