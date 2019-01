Datos oficiales: las perspectivas de contratación son las más bajas desde 2013

En diciembre, el 7,5% de las empresas declaró que tenía puestos vacantes para cubrir. Es un valor inferior al promedio de los últimos siete años

El miércoles la Secretaría de Trabajo y Empleo dio a conocer los resultados de la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

A la par de la información acerca del trabajo registrado en la Argentina –que en 2018 decreció en 172.200 puestos- las perspectivas que mostraron los empleadores a futuro anuncian que la tendencia a la baja no será fácil de revertir.

Los datos de diciembre 2018 muestran en este caso una retracción del empleo del 2,3% en un año, en el conjunto de los aglomerados relevados por el organismo que depende del Ministerio de Dante Sica.

En detalle, el conjunto de los aglomerados del interior tuvo un descenso interanual de 1,9% y el del Gran Buenos Aires fue de 2,5%, aclararon.

Pero todos los aglomerados presentaron variaciones interanuales negativas con excepción de Gran Bahía Blanca que se mantuvo estable:

- Gran Córdoba (-4,1%)

- Gran Paraná (-2,9%)

- Gran Resistencia (-2,8%)

- Gran Buenos Aires (-2,5%)

- Gran Mendoza (-2,2%)

- Gran Jujuy (-2,2%)

- Gran Tucumán (-2,0%)

- Gran La Plata (-1,7%)

- Gran Rosario (-0,9%)

- Gran Mar del Plata (-0,4%)

- Gran Santa Fe (-0,1%).

Asimismo, la caída interanual del empleo se da en todos los estratos de tamaño de empresas: entre 10 y 49 trabajadores (-2,8%), entre 50 y 199 (-1,9%) y de 200 trabajadores y más (-2,3%).

Y todas las ramas relevadas por la Secretaría de Trabajo y Empleo registraron una variación interanual negativa:

- Construcción (-7,1%)

- Comercio, restaurantes y hoteles (-3,7%)

- Industria manufacturera (-3,6%)

- Transporte, almacenaje y comunicaciones (-2,8%)

- Servicios financieros y a las empresas (-0,4%)

- Servicios comunales y sociales (-0,1%)

Pero el dato más llamativo quizás es que las más de 3.200 empresas consultadas declararon tener expectativas de contratación netas para los siguientes 3 meses de -0,6%.

Este índice se obtiene por la diferencia entre el porcentaje de empresas que espera aumentar su dotación en el siguiente trimestre y el porcentaje de empresas que espera disminuirla.

Como puede verse en el cuadro elaborado por la Secretaría, las expectativas empresarias están en el nivel más bajo desde 2013.

Eln diciembre último, el 5,8% de las empresas relevadas tenía expectativas de aumentar la dotación en los siguientes tres meses, mientras que el 6,4% declaró planes de disminuirla en el mismo lapso. Casi el 88% de las compañías no planea hacer cambios en su nómina.

No obstante, el mismo informe mostró que durante el mes de diciembre de 2018, el 7,5% de las empresas relevadas declaró puestos vacantes para reemplazar o aumentar sus dotaciones, un valor inferior al promedio de los últimos siete años.

La gran mayoría de las compañías (81%) no realizaron búsquedas de personal, pero entre el 19% que si lo hizo, solo el 6,9% registró algún problema para la cobertura de la vacante, sea porque no lograron cubrir parte (3,4%) o ninguno de los puestos buscados (3,5%).

Por último, la tasa de despidos (que incluye las desvinculaciones de personal por despidos sin causa, fin de período de prueba y finalización de obras) en diciembre de 2018 fue del 0,8%. Esta proporción se encuentra dentro de los parámetros relevados en los últimos cuatro años, aclararon las autoridades.

En diciembre de 2018, el total de empresas que aplicaron suspensiones (7,5%) muestra un leve descenso con respecto al mes anterior. Dentro de las causas un 7,7% de la suspensiones se originaron por caída de la demanda.