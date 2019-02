Ocho de cada 10 dueños de Pyme no está preparado para una transición

Más de la mitad admite que no hizo ningún plan para qué sucederá cuando deje la empresa, y otro 40% dice tener uno aunque no esté formalizado

El 97% de los dueños de Pymes argentinas cree que tener un plan de transición para el momento en que dejen de trabajar en la empresa es importante tanto para su futuro como para el del negocio.

Sin embargo, el 51% de ellos no hizo ninguna planificación al respecto, otro 40% dice haberlo hecho pero no está documentado.

Te puede interesar Las empresas proyectan paritarias del 30% para 2019 y no recuperar lo perdido el año pasado

Por otra parte, según un estudio realizado por Gustavo Schutt, consultor experto en Exit Planning, el 86% de los titulares de pequeñas y medianas empresas no está familiarizado siquiera con cuáles son las opciones de salida para los líderes, y el 89% no tiene un equipo formal para trabajar en la transición.



Según el Ministerio de Producción, existen en Argentina algo más de 800.000 pymes empleadoras. La mayoría de estas empresas pertenecen a dueños que son de la generación denominada Baby Boomers (que hoy tienen entre 54 y 72 años de edad).

La encuesta se realizó a fines del 2018, y fue contestada por 95 dueños de empresas. El 61% de ellos son fundadores, es decir que comenzaron su compañía desde cero, y en la mayoría de los casos hay un control familiar de la firma.

Te puede interesar ¿Quién es el argentino que lidera el top 10 de los directores técnicos mejor pagos del mundo?

El consultor certificado en el Exit Planning Institute de Estados Unidos asegura que 53% de quienes respondieron su encuesta son mayores de 50 años y el 21% mayores de 60, lo cual implica que deberán concretar la transición en un plazo relativamente corto. Ellos mismos se han trazado ese horizonte, ya que el 74% tiene pensado hacerlo en menos de diez años, y el 51% en menos de cinco.



"Los dueños de empresas tienen que entender que para poder realizar una transición adecuada deberían comenzar con la planificación muchos años antes y así poder maximizar los beneficios, capturar el máximo de valor de sus negocios y también tener un tiempo razonable para prepararse financiera y personalmente para dar este paso", sostiene Schutt a través de un comunicado.



Es importante destacar que, pese a que el 81% manifiesta que necesita mantener el ingreso obtenido de su empresa para sostener su nivel de vida y sus planes post salida, apenas el 17% ha realizado en los últimos dos años un proceso de mejora en el valor de su empresa o un pre due dilligence (auditoría de compra).



Además, solo un 2% tiene un plan de contingencias documentado para el caso de que se vean forzados a una salida anticipada. Otro 20% dice tenerlo, pero no está escrito en ningún lado, y la gran mayoría (78%) no ha pensado nada en ese sentido.



"Estadísticamente, al 50% de los dueños los afecta alguno de los siguientes temas a lo largo de sus vidas: muerte (anterior a su salida de la compañía), enfermedades, desinterés por el negocio, divorcio o desacuerdo entre socios. Estos números muestran lo mal preparados que están para enfrentar estas circunstancias", expresó el consultor de Exit Planning.



El especialista asegura que para incrementar las tasas de éxito en las transiciones y que los dueños obtengan un mayor valor de sus activos económicos/financieros, el Exit Planning no debe dejarse para el momento del retiro, sino que debe ser una estrategia integrada a la operación normal y diaria de los negocios.



"Para tener una transición exitosa, los dueños deben abordar tres temas: maximizar el valor del negocio convirtiéndolo en transferible cuando uno como dueño está en el negocio, para que llegado el momento de la transición pueda recoger todo el valor invertido en el mismo, prepararse financieramente para una vida sin el ingreso que genera el negocio, y planificar su vida personal para sus proyectos y lo que cada uno va a hacer luego de salir del negocio", concluye.