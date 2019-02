Editorial Atlántida pidió un procedimiento preventivo de crisis

La empresa gráfica anunció recientemente despidos masivos y hay rumores de cierre de emblemáticos títulos como Parati y Billiken

La centenaria Editorial Atlántida, titular de grandes marcas del mercado local como Billiken, Gente y Para ti, viene desarrollando despidos masivos en el último mes y pidió acogerse a un procedimiento preventivo de crisis.

Los trabajadores de la empresa gráfica se manifestaron el martes con una marcha a la Secretaría de Trabajo bajo la consigna "Periodismo en Emergencia". Piden la reincorporación de los desvinculados y denuncian que a algunos empleados se los despidió con "causas inventadas para no pagar la indemnización correspondiente".

Por su parte, según relata Perfil, la empresa ya mantuvo audiencias con la Secretaría a cargo del Ministerio de Producción que conduce Dante Sica, para evaluar los cambios y decidir cómo continuar.



"Las reuniones con Trabajo están avanzando, y queremos ser prudentes de las pautas que se están teniendo en cuenta entre el gremio, la Secretaría de Trabajo y la empresa", explicó al diario Federico Poletto, CEO de la Editorial, y aseguró además que las conversaciones se están dando "en un marco de defender lo máximo posible los puestos de trabajo y buscar la mejor solución".

El ejecutivo desmintió además las versiones que circulan acerca del cierre de las redacciones de emblemáticos medios como Billiken y Para Ti, y aclaró que las revistas pasarán a tener otras frecuencias, ajustándose a los cambios de hábitos de consumo de ls audiencias.

"Billiken se va a publicar al igual que desde junio de 2018 de manera mensual, y se va a seguir publicando durante todo este año, todos los meses", aseguró Poletto. En el caso de Para Ti, hasta ahora de frecuencia semanal, pasará a un formato mensual, "como cualquier revista femenina del mercado gráfico".

"No es de ninguna forma el fin de la revista, es el principio de una nueva era multiplataforma de Para Ti", le dijo el CEO de Atlántida a Perfil. "Es una decisión de negocio más que razonable: las revistas semanales femeninas no son una tendencia, la audiencia las prefiere mensuales, y en términos de demanda funciona así", detalló.



Durante 2017, además, las redacciones en el país de las revistas Cosmopolitan, Vanidades, Harper's Bazaar, Ser Padres, Runners y Muy Interesante cerraron, y los 21 editores que trabajaban en esas publicaciones fueron despedidos.



"En el contexto país y en el contexto industria hoy el mercado se achicó, eso no quiere decir que dependamos estrictamente de eso, pero desde la empresa también tenemos que responder a los desafíos que tenemos que emprender", detalló el CEO de la empresa. En esa línea, manifestó que "en el caso de Atlántida la estructura se reduce, lo que no implica que no tengamos desafíos por delante", opinó el ejecutivo.



Consulta sobre la situación de los 17 despedidos anunciados la semana pasada, Poletto aseguró a Perfil que "de ninguna manera van a evitar cumplir con las indemnizaciones como corresponden".