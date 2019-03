Caminando o en bici: 4 de cada 10 personas cambiaron su forma de viajar al trabajo por los aumentos en el transporte público

El año pasado un 24% gastaba hasta 10% de su salario en el costo para llegar al lugar de trabajo. Ahora eso ocurre con el 27% de los argentinos

La consultora de Recorsos Humanos, Adecco Argentina, realizó un estudio entre más de 3800 casos sobre el impacto que tiene el aumento del transporte público en el viaje de los argentinos al trabajo.



De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma que el colectivo sigue siendo el elegido por la mayoría de los argentinos (57%). Sin embargo, comparando con el mismo estudio realizado en octubre del año pasado, aumentó el número de argentinos que eligen ir al trabajo caminando (19% vs. 15%) o en bicicleta (9% vs. 8%), dos opciones que no tienen costo.

Por su parte, el subte es elegido por el 17% y el tren por otro 14% de los encuestados por Adecco, seguido por otros que se inclinan por la moto (8%), tomar un taxi (4%) o ir en combi (2%).

Te puede interesar Esta es la cantidad de tiempo libre que necesitas para ser feliz, según un estudio

En ese marco, en total 7 de cada 10 argentinos no considera correcto el valor del transporte público, cree que es injusto y se consideran afectados por el mismo.



Los trabajadores cada vez gastan un porcentaje mayor de su sueldo para viajar. El 27% invierte aproximadamente un 10% de su salario (vs. 24% del estudio anterior, realizado en octubre de 2018), mientras que un 26% gasta el 5%, seguido por el 18% que gasta un 20% y un 11% que gasta el 25% o más. Otro 18% decidió no contestar la pregunta.



Luego de los aumentos en el transporte público, 4 de cada 10 argentinos decidieron cambiar el medio en que viajaban. En octubre del 2018, el promedio era sólo 2 de cada 10.



Al preguntarles a qué transporte decidieron cambiar por el aumento, el 20% eligió caminar y el 11% la bicicleta, el 12% eligió el colectivo y el 3% el subte.

Te puede interesar Zanella y Eskabe, casos testigo de la crisis industrial, tienen plazo fijo para despidos

En ese marco, los empleadores decidieron en general quedarse al margen de la cuestión y no reconocer de ninguna forma este costo extra que invierten los empleados. De hecho, 7 de cada 10 encuestados admiten que no reciben ningún beneficio por parte de las empresas en las que trabajan.

Sólo el 13% de los encuestados sostuvo que cuentan con estacionamiento para su vehículo, un 7% tiene bonos adicionales por viáticos y sólo al 2% les brindan servicio de combi o micro.



La cercanía y el tiempo que se tarda en llegar al trabajo es fundamental para muchos y una prioridad al momento de elegir un empleo. En base a este dato, el 30% de los encuestados tarda de 30 a 45 minutos, el 24% de 10 a 15 minutos, el 22% de 15 a 20 minutos, el 17% entre 1 hora y 1 hora y media, y sólo el 7% más de 1 hora y media.



Cuando se consultó si las movilizaciones, huelgas y problemas de tránsito influyeron alguna vez en la pérdida del presentismo, el 24% afirmó que en el lugar en que trabaja no lo pagan, el 38% que nunca lo perdió por estas causas y el 34% cuentan que lo han perdido alguna vez, número que aumentó respecto al mismo estudio realizado el año pasado, en donde sólo el 19% lo había perdido en alguna oportunidad.



Al ser consultados qué cosas mejorarían del transporte público que utilizan frecuentemente, el 65% mejoraría su frecuencia, el 57% la relación entre el costo y la calidad del servicio, el 34% sumaría aire acondicionado frío/calor a las unidades, el 31% la comodidad y el 17% la simplicidad y la conveniencia de sus recorridos.



Sin embargo, al preguntarles si viajan cómodos, un 44% contestó de manera positiva.

Y casi la mitad de los encuestados (49%) cree que el transporte público en el país no es amigable con las personas que sufren alguna discapacidad. En tanto, el 36% admite que algunas formaciones lo son, y sólo el 14% respondió de forma positiva.