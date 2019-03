10 millonarios "self made" que hicieron su fortuna antes de los 30

Quienes fueron las personalidades más jóvenes en atravesar la barrera de los 1.000 millones de dólares en su cuenta personal, según Forbes

Recientemente una tapa de la revista norteamericana de negocios, Forbes, causó revuelo al declarar que la mediática empresaria de la cosmética, Kylie Jenner, era una millonaria que se hizo a si misma (self made) y que no heredó su fortuna.

Muchos argumentaron que Jenner venía de una familia prominente, con fama heredada, y además multiplicada por el reality show que siguió las andanzas de su madre y hermanas, "Keeping Up with the Kardashians".

Sin embargo, otros salieron en defensa de Jenner argumentando que logró convertir su pequeña empresa en un imperio de millones de dólares sabiendo utilizar su imagen e influencias como herramienta de marketing y publicidad.



"Sí, Kylie viene de una familia rica y contaba con exposición mediática gracias a su familia pero ella es la dueña de su empresa y fue calificada en base a las ganancias de su compañía que ella misma recibió y en el valor de la empresa que ella fundó", indicó al respecto Forbes.

En ese marco, la revista la declaró la millonaria "self made" más jóven, ya que hizo su primer millón con 21 años de edad.

¿A quiénes sobrepasó Jenner con este logro? Estos son, según Business Insider, otros nueve billonarios que se hicieron a si mismos a corta edad.

Sergey Brin, 30 años

Poco antes de cumplir los 31 este empresario de la tecnología logró que su compañía de Internet, Google, cotizara por una valuación de 27.000 millones de dólares en 2004.

Elizabeth Holmes, 30

La fundadora y CEO de Theranos tenía una fortuna personal de 4.500 millones de dólares a los 30 de acuerdo a Forbes. Fue gracias a su startup de análisis médicos de sangre. En su momento fue la mujer más joven en conseguir este logro.

Eduardo Saverin, 28

El cofundador de Facebook tuvo una ruptura complicada con Mark Zuckerberg, que se ve retratada en la película "La red social". Pero gracias a eso logró cruzar la barrera de los mil millones de dólares en 2010, por ser titular del 5% de la red.

Patrick Collison, 28

Patrick Collison se convirtió en billonario a los 28, en 2016. La firma de pagos digitales Stripe que creó junto a su hermano John alcanzó entonces una valuación de 9.200 millones de dólares luego de ser invertida por Alphabet.

Bobby Murphy, 27

Es el cofundador de Snapchat y llegó a ser billonario a esa edad en 2015.

Dustin Moskovitz, 26

Moskovitz llegó a lista de billonarios de Forbes en 2010, dos años después de dejar Facebook, donde era Chief Technology Officer y detentaba el 6% del paquete accionario.

John Collison, 26

Era dos años más joven que su hermano Patrick cuando su compañía Stripe fue valuada en un monto billonario en 2016.

Evan Spiegel, 25

Fue cofundador y CEO de Snapchat. Tenía 25 cuando se ganó un lugar en la lista de los billonarios de Forbes en 2015.

Mark Zuckerberg, 23

Antes de que a los 21 años Kylie Jenner se sumara al ranking, era la persona más joven al haber ingresado con 23 años a este selecto ranking. En 2008 tenía un billón de dólares en su fortuna personal.